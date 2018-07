Gunnar Myrdal, der Vorsitzende der ECE in Genf, hat einen neuen Versuch gestartet, eine Ost-West-Handelskonferenz zusammenzubringen. Sein Vorschlag, den er den west- und osteuropäischen Regierungen und auch den USA zugeleitet hat, stützt sich auf die Anfangserfolge, die im Frühjahr anläßlich der ersten Ost-West-Handelskonferenz in Genf erreicht wurden. Ihr Ergebnis: Handelsvereinbarungen zwischen Griechenland und Ungarn, zwischen Island und der UdSSR, zwischen Frankreich und der UdSSR sowie zwischen Griechenland und Polen.

Prof. Myrdal dürfte auch der Zustimmung der Bundesrepublik sicher sein, zumal man sich in Bonn größte Mühe gibt, den Osthandel der Bundesrepublik langsam wieder in Gang zu bringen und vor allem den Warenaustausch mit der Sowjetunion anlaufen zu lassen. Bisher ist dieser Handel unser größtes Sorgenkind. Der Weg zur Realisierung der deutschen Absichten könnte zunächst über private Kompensationsgeschäfte auf klarer Devisenbasis gehen, um später vielleicht zu einem Verrechnungsabkommen ausgebaut zu werden, das mit Dollarklausel und Swing versehen sein müßte. Auch ein Bankenabkommen in der Form eines Privat-Clearings wäre ein Weg, den deutschen Osthandel aus seiner jetzigen Bedeutungslosigkeit zu befreien und ihm neue Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Daß es für diese deutschen Bemühungen ja nun höchste Zeit wird, beweisen nicht zuletzt um uns herum die Handelserfolge der anderen westeuropäischen Länder mit den Staaten des Ostblocks. In ihrer Reihe machen wir eine wirklich unrühmliche Ausnahme und sind darin praktisch zu einer einsamen Insel geworden ... ww.