Wie ist Erziehung zur Politik möglich? Eine überraschende Antwort gab bei der Hamburger Tagung der deutschen UNESCO-Kommission ihr Vizepräsident Dolf Sternberger: Politische Erziehung muß ohnmächtig bleiben, wenn sie nicht mit einem Medium rechnen kann, in dem sich der junge Mensch zu bilden vermag.

Dieses Medium sind, wie Sternberger zeigte, die gesitteten Umgangsformen, wie sie sich unter „freien Menschen gleicher Würde“ einspielen. Wichtiger als alles Wissen ist für das politische Gedeihen eines Volkes jene Tugend, die man im deutschen die Höflichkeit nennt, im englischen die politeness. „Höflichkeit“ erinnert an die Zeit, in der die Höfe den Ton angaben; dem Deutschen erscheint sie darum leicht als eine Art Atavismus, als ein Zeremoniell, an dem man nur noch aus ästhetischen Gründen festhält. Politeness dagegen hat unmittelbar, mit Polis zu tun; für den Angelsachsen ist sie die politische Grundtugend. L.