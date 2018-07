Die Modediktatoren der Welt haben es sich angewöhnt, uns Männer mit ihren Eingebungen wie mit einem Gnadengeschenk zu beglücken. Sie sind sich ihrer weiblichen Gefolgschaft sicher und wissen, daß sie für uns Männer vollendete, wenn auch nicht immer (form)vollendete Tatsachen geschaffen haben. Wir dürfen uns nur nachträglich dazu äußern.

Seit ich zu bewußter Männlichkeit erwacht bin, habe ich beispielsweise schon einige kurze, kürzere und kürzeste Röcke erlebt. Was vermag ein männlicher Beobachter aus so langjähriger Erfahrung zu folgern? Im wesentlichen doch nur das eine, daß nämlich die Damen zu allen Zeiten schöne Beine gehabt haben. Sicherlich auch zu Zeiten Katharinas der Großen, da die weibliche Koketterie noch mit so raffinierten Mitteln wie dem leichten Anheben des Rocksaumes zu arbeiten verstand. Diese Kunst hatte sich noch erhalten, als die Mütter meiner Generation Pleureusen auf den Wagenradhüten trugen, die ersten tanzenden „English Sisters“ auf den deutschen Varietebühnen zu sehen waren und die Damen vom Berliner „Moulin Rouge“ und „Maxim“ mit dem Rascheln ihres „Frou-Frou“ die Herzen der Herren Offiziere von der Garde (selbstverständlich in Zivil!) zu entflammen wußten.

Es war eigentlich eine schöne Zeit. Man hat sie jetzt wieder für den Film und das Kabarett entdeckt. Nach dem ersten Weltkrieg war sie völlig zu Ende, und die Röcke wurden kürzer und kürzer. Wir Männer bekamen mehr und mehr zu sehen und wußten immer weniger... von den Frauen. Und wir gewöhnten uns daran. Gewöhnung aber ist der Todfeind der Leidenschaft. Und deswegen bin ich eigentlich gegen die wieder einsetzende Verkürzung der Röcke. Sie enthüllen zuviel... an der falschen Stelle.

Es gibt auch eine Logik der Frauenmode. Und die sollte die männlichen Modediktatoren darüber belehren, daß ein kurzer Rock niemals zu dem von ihnen gleichfalls propagierten Tiefen-Dekolleté paßt. Man sehe sich Biedermeier, Empire, Rokoko und Barock an: da hatte die Mode wirklichen Stil und eine immanente Logik des Schönen. Ja, selbst das Makartsche Abendkleid des ausgehenden 19. Jahrhunderts hatte noch den Schwung des Gewandes. Heute tragen die Frauen keine Gewänder mehr, sondern Kleidungsstücke, die auf der Zweckmäßigkeitsbasis des Tennisdreß und der „Blue Jeans“ konstruktiv erdacht werden... von Modeschöpfern, die vergeblich nach einem Stil suchen und da, wo sie ihn – in Abendkleidern – finden, ihn entlehnen müssen: von den großen Vorbildern.

Natürlich passen diese Vorbilder nicht mehr in das Jahrhundert der Autos und Flugzeuge. Es muß ein neuer Stil der Frauenmode gefunden werden, und das bedeutet zunächst einmal Kleider, die nicht nur auf Knabenkörpern sitzen und Dekolletes haben, die vergeblich in die Tiefe tasten. Aber es kann durchaus sein, daß der kurze Rock – wenn alles andere zusammenstimmt – einmal zum Attribut einer Frauenmode wird, die endlich den Stil des 20. Jahrhunderts gefunden hat. Bis dahin lächeln wir Männer so lange über alle Experimente, als sie uns nicht allzuviel kosten. Tim