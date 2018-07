Frage: Sie kommen nun aber nicht darum herum: jetzt müssen Sie zunächst einmal definieren, was Sie unter „gesundem Wettbewerb“ verstanden haben möchten...

Antwort: Ich vermute, daß ich darunter dasselbe verstehe, was die CDU und das „Aktionsprogramm“ der SPD unter Leistungswettbewerb verstehen. Das Wort Leistungswettbewerb hätte man ja wohl kaum erfunden, wenn darunter nicht etwas anderes zu verstehen wäre, als unter dem einfachen Wort „Wettbewerb“. Einen unlauteren Wettbewerb versteht man sicher nicht unter Leistungswettbewerb. Einen ungesunden Wettbewerb, d. h. Wettbewerbsmethoden, bei denen man einen Augenblicksvorteil mit einem viel größeren Schaden per Termin bezahlt, versteht man zweifellos auch nicht unter Leistungswettbewerb. Man setzt also immer eine Leistung voraus; deren positiver Wert auch rückschauend nicht in Zweifel gezogen werden kann. Ich glaube, daß Kartelle, in denen Unternehmen sich zur Ausschaltung des Leistungswettbewerbs zusammenschließen, zu den Ausnahmen und nicht zur Regel gehören. Wer in der Kartellpraxis steht, der weiß, daß das Kartell keinem seiner Mitglieder eine Sinekure, sondern allen Mitgliedern nur eine erhöhte Nervenspannung bringt. Es gibt kein Kartell ohne reservatio mentalis jedes seiner Beteiligten. Das bedeutet, daß jeder Partner poten-Heller Außenseiter bleibt und darauf lauert, abspringen zu können, wenn er sicher, sein kann, so mehr „leisten“ zu können. Nicht zufällig wird das moderne Wirtschaftskartell ‚immer mehr zum Rationalisierungskartell Man legt seine Karten offen auf den Tisch: man tauscht seine Kalkulationen aus; man läßt den Konkurrenten seinen Betrieb sehen; man entschließt sich sogar zur gegenseitigen Hilfestellung, um die Methoden der Produktions- und Absatztechnik zu verbessern – nur, um den Konkurrenten vor dem verhängnisvollen Irrtum zu bewahren, daß er heute etwas Besseres könnte, was nicht morgen auch einem anderen einfiele. Man will also die Kosten eines – auf längere Sicht gesehenen – unproduktiven Wettbewerbs sparen, um so sicher und gemeinsam die bessere Leistung finanzieren zu können. Besteht die Möglichkeit der konstant besseren Leistung a priori, dann schließt man sich nämlich gar nicht erst zu einem Kartell zusammen. Grundstoffproduzenten werden immer, Parfümfabrikanten werden nie die Neigung haben, sich zu einem markt- oder produktionsregelnden Verband zusammenzuschließen!

Frage: Wenn ich Sie recht verstehe, möchten Sie auf etwa die folgende Erkenntnis hinaus: daß für gewisse Teile der verarbeitenden Industrie – nämlich solche Sparten, in denen die technische und fabrikatorische Entwicklung zu einem gewissen Abschluß gekommen ist – kein effektiver Leistungswettbewerb mehr gegeben ist, weil der „Rationalisierungseffekt“ gedrückter Preise fehlt, also die Auswirkung gesenkter Preise in reduzierten Produktionskosten ausbleibt – Sie meinen also, daß in derartigen Sparten der verarbeitenden Industrie das gleiche Recht für Zusammenschlüsse zur Angebots- und Absatzplanung gelten sollte, wie es der Urproduktion, der Landwirtschaft so gut wie dem Bergbau, eingeräumt wird ... von den entsprechenden „Bindungen“ in der Verkehrswirtschaft ganz zu schweigen!

Antwort: Gewiß – das ist ein Gedanke, den ich schon früher einmal, in anderem Zusammenhang, dargestellt habe. Ich habe damals gesagt: daß die Havanna-Charter in ihrem Kapitel VI, in dem sie „Absprachen“ für sog. Basisprodukte als zulässig oder erwünscht oder sogar als notwendig bezeichnet, zu völlig anderen Schlußfolgerungen gekommen ist als in ihrem Kapitel V, das sich gegen gleichartige Absprachen in der Verarbeitung ausspricht, beruht auf einem völlig richtigen Gedanken, der nur nicht zu Ende gedacht wurde. Dem zureichenden Grund, der zu ihrer Schlußfolgerung im Kapitel VI führte, begegnet man nämlich auch in vielen anderen Wirtschaftsgebieten. Bei den sog. „ausgekochten Artikeln“ der verarbeitenden Industrie sind die gleichen Voraussetzungen für einen unabwendbaren ruinösen und daher ungesunden Wettbewerb gegeben, wie bei den Basisprodukten. Hier droht der „Mißbrauch der Macht“ – der nicht nur die Entwicklung der Leistung behindert, sondern auch vorhandene wirtschaftliche Werte zerstören kann, ohne sie durch bessere zu ersetzen – nicht von der Seite des Lieferanten, sondern von der Seite des Abnehmers. Damit, daß man das „Krisenkartell“ erfand, begegnete man nicht dieser Gefahr, sondern zog nur einen sehr fragwürdigen Begriff an den Haaren herbei, um das Gewissen zu beruhigen. Der Kreis der Waren und Leistungen, die sich zur Kartellierung eignen, ist ja eben doch enger, als man denkt.

Es gab eine Zeit, in der man über die Frage des Kartellierungszwanges für die Hersteller solcher Waren diskutierte, und zwar im Interesse der gesamten Volkswirtschaft. Stellt man heute sogar ihr Kartellierungsrecht in Frage, dann kann das kaum auf neuen Erkenntnissen wirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Es ist der Ausfluß einer Wirtschaftsphilosophie und einer (in dieser Zeit begreiflichen) rechtsphilosophischen Problematik.

Frage: Ich sage Ihnen vermutlich nichts Neues, wenn ich hier ergänzend anfüge, daß bei Waren und Warengruppen, für die der Sachverhalt der „Konkurrenz ohne kostensenkenden Rationalisierungseffekt“ gilt, die „wirkliche“ Konkurrenz vielfach nicht aus der eigenen, sondern aus anderen Branchen kommt. Sie manifestiert sich durch „neue“ technische Lösungen. Die Verschraubung wird durch die moderne konische Niete ersetzt, die Vernietungstechnik alten Stils durch die moderne Schweißtechnik, Gepreßte Kunststoffe ersetzten viele Metallwaren, die im Guß- oder Schmiedeverfahren hergestellt wurden. Das eiserne Faß oder die verzinnte Kanne verloren einen großen Teil ihrer Absatzgebiete durch den Tankwagen.

Aber: damit geraten wir wohl zu sehr in allgemeine Überlegungen. Ich glaube, es ist besser, wir unterhalten uns einmal ganz konkret über die ersten Paragraphen des Gesetzentwurfes, und zwar in der Fassung, die ihnen vom 13. Ausschuß des Bundestages in den Beschlüssen vom 20. und 21. Mai gegeben wurden.