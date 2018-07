Inhalt Seite 1 — Zwischen Neurose und Tragik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Hauptdarsteller dieses Films, Frederic March, hat für eine große schauspielerische Leistung mehrere Preise zugleich erhalten: vor allem den Oskar und den Preis der Biennale... für die souveräne, meisterhafte Darstellung eines Sterbens: des Todes eines Handlungsreisenden.

So heißt auch der Columbia-Film, der jetzt in den deutschen Lichtspielhäusern anläuft und der nach dem gleichnamigen Stück Arthur Millers gedreht wurde: dies ist die Geschichte des Sterbens von Willy Loman, Vertreter einer großen New Yorker Textilfirma, für die er New England, solange er denken kann, bereist. Willy Loman ist verheiratet mit Linda, einer abgehärmten, durch die Jahre häßlich gewordenen Frau mit schönen reinen Augen und gerade jenem Quantum von Güte, das der Alltag heute dem normalen Menschen noch gestattet. Zwei Söhne hat Willy Loman: Biff, seine große Hoffnung, den er die besten Schulen besuchen ließ, aus dem er etwas ganz Großes machen wollte (und der dann Landstreicher wurde), und Happy, einen Gigolo im Taschenbuchformat, einen noch nicht einmal ganz unsympathischen Halbstarken – kurz: eine Null.

Das Sterben Willy Lomans, des Handlungsreisenden ohne Erfolg („Die Leute lachen über mich – ich rede zuviel“), des Mannes mit der kleinen Nutte in Boston (“Weißt du, Biff, man ist immer so allein auf den Reisen“), beginnt in dem Augenblick, als er seinen Wagen nicht mehr lenken kann, weil Erinnerungen und Selbstgespräche ihn überfallen. Psychoanalytisch ausgedrückt: die Tagträume nehmen Besitz von seinem Alltag und lähmen ihn.

Schon im Bühnenstück wurde klar, in wie gefährlicher Nähe der reinen psychoanalytischen Krankengeschichte sich der Dramatiker Miller bewegt. Der Film nun ist dieser Gefahr erlegen: der Tod des Handlungsreisenden Willy Loman, der nacheinander den traumatischen Illusionen seines Lebens (Reichtum, Glück und den großen erfolgreichen Sohn) den Alltag einräumt, der darüber die Stellung verliert und schließlich von seinem Sohn Biff mit Gewalt in die Wirklichkeit zurückgeholt wird („Ich bin ein Durchschnittsmensch, Vater, wir alle, alle sind nur Durchschnittsmenschen“) – der Tod dieses Willy Loman ist das Sterben eines an einer schweren Psychose leidenden Kranken. Nur das eigentlich körperliche Ende ist unter mannigfacher traumatischer Verkleidung wieder echt dramatisch: Willy Loman täuscht einen Autounfall vor, damit seine Familie die hohe Lebensversicherung ausgezahlt und so wenigtens nach seinem Tode die ein Leben lang vergeblich angestrebte Sicherheit bekommt.

Es ist ohne Zweifel Millers moralisches Verdienst, die falschen Sterne vieler Amerikaner – vieler Menschen überhaupt – vom Himmel geholt zu haben: das Streben nach Sicherheit, die Gleichsetzung des Erfolgs mit materiellem Erfolg, die so entsetzlich diesseitigen Kategorien von Glück. Es ist verstehbar, daß ein Mensch, der sich nur diesen Kategorien verschreibt, der die Welt seiner Phantasie in den Dienst dieses Erfolgsstrebens stellt oder ganz ausschaltet, schließlich an einer schweren Psychose zugrunde geht. Es heißt aber doch das Wesen des Dramatischen verkehren, wenn man, statt die dramatischen Konflikte zu zeigen, durch die der Mensch in diese grausame Krankheit zwangsläufig getrieben wurde; den tödlichen Krankheitsablauf selber zeigt und beginnt, wenn sozusagen schon alles entschieden ist.

Diese entscheidende Schwäche des Stückes wurde durch einen besonders geschickten Bühnemblauf meistens verdeckt. Auf dem Theater nämlich wurden die surrealen Tagträume Willys real gespielt. Der Sohn Biff, das leichte Mädchen aus Boston, der sagenhafte, vom Glorienschein des Erfolgs umwitterte Bruder Willys, Ben: sie alle treten leibhaftig auf die Bühne, und es spielt sich die Szene ab, an die Willy sich gerade erinnert. Das Durcheinander der realen Zeit wird aufgehoben durch die phantastische Zeitlichkeit im kranken Kopf dieses Mannes, die sich nach seinen eigenen Stichworten richtet.

Hätte der Regisseur des Films, Laslo Beredek, gewagt, so „unfilmisch“ zu sein, wie es der Film „Straßenbahn Sehnsucht“ war – will sagen: hätte er wie in jenem Film die Kamera, in einen Raum gelassen, hätte er sich eine Bühne gebaut, vielleicht wäre durch diese Einheit der Schein einer echt tragischen Handlung bewahrt worden. Aber er richtete sich verständlicherweise nach den dramatischen Grundprinzipien des Films: was sich in einer beinahe aristotelischen Einheit von Zeit und Raum hatte abspielen müssen, verteilt er auf das ganze Leben des Handlungsreisenden: die Tagträume, werden zu Rückblenden – zur Darstellung verfehlter, unglücklicher Situationen. Aus der Explosion eines tragisch-neurotischen Grenzkonflikts wird eine mit blendenden filmischen Gags versehene, eigentlich aber doch epische Krankengeschichte.