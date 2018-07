Die Industriekreditbank AG, Düsseldorf, schlägt der HV am 26. November vor, für 1952/53 (31. 3.) aus einem Gewinn von 1,2 (einschl. Gewinnvortrag von 0,1) Mill. DM eine auf 6 (1951/52: 4) v. H. erhöhte Dividende auf das dividendenberechtigte AK von 18 Mill. DM zu verteilen. Inzwischen wurde das Grundkapital auf 54 Mill. DM erhöht. Bei wachsendem Geschäftsumfang konnte die Industriekreditbank 1952 das mittel- und langfristige Engagement um 28 v. H. auf rd. 477 Mill. DM erhöhen. Dieser Fortschritt wurde nur durch die Inanspruchnahme der mannigfaltigsten Finanzierungsquellen erzielt, auch wenn es sich bei ihnen in einzelnen Fällen um verhältnismäßig kleine Beträge handelte.

Innerhalb der Industrie verteilen sich die Kredite mehr oder weniger auf alle Branchen. Ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, Betriebs- und Beschäftigtenzahl entsprechend, stehen weiterhin Maschinenbau-, chemische Industrie, Textil- und Elektroindustrie an der Spitze der Kreditnehmer, wobei die Textilindustrie und die elektrotechnische Industrie nicht mehr in gleichem Umfang Neuzugänge an Kreditbewilligungen aufweisen wie in den vorangegangenen Jahren. Bemerkenswert ist für die Berichtszeit der Zugang an Kreditbewilligungen zugunsten der noch im Aufbau befindlichen Mineralölindustrie. Im Rahmen eines Remontageprogramms wurden auch der Eisen- und Stahlindustrie durch einen Konsortialkredit nicht unbeträchtliche Mittel zugeführt. Von den bis zum Schluß des Geschäftsjahres bewilligten 3646 Krediten liegen nicht weniger als 4,5 v. H. in der Größenordnung bis 100 000 DM und 95 v. H. gehören zur Größenordnung bis 500 000 DM. Von den bewilligten Kreditvolumen von rd. 571 Mill. DM entfallen 24 v. H. auf Kredite bis 100 000 DM und 57 v. H. auf Kredite bis 500 000 DM.

Dem erweiterten Geschäftsumfang entsprechend, stieg die Bilanzsumme der Industriekreditbank gegenüber dem Vorjahr um rd. 143,1 auf rd. 570,4 –, alle Werte in Mill. DM. Die Guthaben bei Kreditinstituten (Nostroguthaben) betragen 23,1, die Ausgleichsforderung gegen die Öffentliche Hand von 36,0 ist im Zuge der Kapitalerhöhung hereingenommen worden, sie ist mit 3 v. H. p. a. verzinslich. Die Debitoren in Höhe von 39,71 betreffen mit rd. 11,4 Refinanzierungen von Kreditinstituten und mit rd. 28,3 Kredite mit einer Laufzeit bis zu vier Jahren. Die langfristigen Ausleihungen betragen 456.26: im Berichtsjahr sind rd. 131,1 neu ausgeliehen, rd. 46,8 zurückgezahlt worden. In der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. 3. 1953 sind Zinsmehrerträge mit 7,59 (i. V. 6,05) und Provisionen und sonstige Erträge mit 2.93 (0,72) ausgewiesen. Die der Bank durch das Gesetz über die Investitionshilfe übertragenen Aufgaben machten erhebliche Fortschritte. Bis Ende Oktober waren rd. 868,0 aufgebracht, 883,0 Kredite bewilligt und 849,0 ausgezahlt. E.

Umsatzsteigerung bei BMW. Die Bayerische Motorenwerke AG, München, die im Kriege und durch Demontagen im Münchener Werk hohe Schäden erlitt, deren Gegenwartswert mit rund 100 Mill. DM beziffert wird, hat nach dem Wiederaufbau des Stammwerkes in München-Milbertshofen und im Werk München-Allach – die Produktion lief dort erst wieder Ende 1948 an – ihren Marktanteil überraschend schnell wiedergewinnen können. Während 1949 erst 9450 Krafträder erzeugt wurden, belief sich die Produktion 1952 bereits auf 28 300 Krafträder. Davon gingen rund 22 v. H. in den Export. Die Serienproduktion von Kraftwagen ist im Januar 1953 angelaufen. Die BMW-Maschinenfabrik Spandau GmbH, Berlin-Spandau, die ebenfalls beschlagnahmt war, hat Ende 1951 die Fertigung von Werkzeugmaschinen aufgenommen. Der Gesamtumsatz des Stammwerkes wird 1953 aller Voraussicht nach den Gesamtumsatz der Gesellschaft im letzten Vorkriegsjahr übertreffen. Hierbei ist daran zu denken, daß im Umsatz 1938 ein vielseitigeres Produktionsprogramm enthalten war, während jetzt nur das Motorrad- und das anlaufende Wagengeschäft Träger des Umsatzes sind. Der Umsatz ist von 19,95 Mill. DM in 1949 auf rund 63 Mill. DM in 1952 gestiegen. Ende September 1953 waren in den drei genannten Werken insgesamt 9667 Personen beschäftigt.