San Franzisko, im November

Die Stellung des Arztes in den Vereinigten Staaten ist einzigartig, weil Amerika wohl das einzige Land mit einer großen Bevölkerung ist, in dem der Arztberuf noch vollkommen frei ausgeübt wird. Natürlich hat es nicht an Bestrebungen gefehlt, diese Freiheit einzuschränken. Aber die vorzügliche Organisation der amerikanischen medizinischen Gesellschaft (American Medical Association) hat das bislang verhindert. Die gleiche Organisation hat auch in hervorragender Weise dafür gesorgt, die Ausbildung der Mediziner zu überwachen und zu verbessern, so daß man heute wohl sagen kann, sie können sich mit jedem Land messen.

Nicht allein das medizinische Studium wird überwacht, sondern auch die Fortbildung des Arztes. Es gibt besondere Kommissionen der verschiedensten Spezialfächer, die den Bildungsgang genau vorschreiben und die Eignung des Kandidaten feststellen. Aber auch der Allgemeinpraktiker, der auf Anerkennung Wert legt, gehört einer besonderen Gruppe .an, der Academy of General Practice. Diese überwacht seinen Fortbildungsgang nach Verlassen der Universität. Um dieser Academy anzugehören; muß der Allgemeinpraktiker alljährlich den Nachweis liefern, daß er an einem Mindestmaß von wissenschaftlichen Vorträgen, Fortbildungskursen oder einer Sonderausbildung teilgenommen hat. Wer das nicht tut, wird von dieser Academy gestrichen.

Wie die Ausbildung und Fortbildung des Arztes der Überwachung durch die amerikanische medizinische Gesellschaft unterstehen, so auch die Krankenhäuser. Es gibt Krankenhäuser, die anerkannt sind von der medizinischen Gesellschaft zur Ausbildung von Medizinalpraktikanten und Assistenten, die spezialärztlich ausgebildet werden wollen, und andere, denen diese Anerkennung versagt ist. Die anerkannten Hospitäler müssen einer -Reihe von Mindestforderungen nachkommen.

Aber darauf beschränkt sich die Arbeit der Gesellschaft nicht, sondern sie nimmt auch auf die Arbeit Einfluß, die notwendig ist, wirtschaftlich schwachen Bevölkerungsgruppen zu helfen, um einer Sozialisierüng des ärztlichen Berufes vorzubeugen. Durch die verhältnismäßig hohen Gehälter und die 40-Stunden-Woche sind die Unkosten eines Krankenhausaufenthaltes für den Patienten derartig gestiegen, daß für weite Kreise des Volkes eine Hospitalbehandlung eine schwere Belastung darstellt. Die Arbeiterschaft ist fast überall durch Verträge zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern gesichert. Die Arbeitgeber ihrerseits haben Verträge mit privaten Versicherungen abgeschlossen, die die Krankenhauskosten voll decken, während das ärztliche Honorar oft nur zum Teil gedeckt ist, da der Arzt nicht an ein Minimalhonorar gebunden ist, sondern in freier Vereinbarung mit dem Patienten die Höhe des Honorars beistimmt. Wo es hier und da zu übertriebenen Honorarforderungen kommt, greift die amerikanische medizinische Gesellschaft ein, um zu verhindern, daß durch einen solchen Mißbrauch Unzufriedenheit mit dem ärztlichen Stand hervorgerufen wird. Oftmals haben die Gewerkschaften von sich aus mit privaten Versicherungen noch Sonderverträge abgeschlossen, so daß ihre Mitglieder im Krankheitsfalle oft nach Bezahlung des Honorars und der Krankenhauskosten noch einen Überschuß haben. Nun gibt es aber weite Kreise, die nicht erfaßt sind. Um auch für diese zu sorgen, hat die kalifornische medizinische Gesellschaft von sich aus eine freiwillige Versicherung ins Leben gerufen und sich verpflichtet, die Patienten, die sich dieser Versicherung angeschlossen haben, ohne zusätzliche Honorarforderung zu behandeln, soweit ihr Jahreseinkommen unter 3500 Dollar (14 700 DM) liegt. Diese Versicherung berechnet allmonatlich die Honorare, die für ärztliche Leistungen zur Verfügung stehen, nach einem bestimmten Punktsystem. Notwendiger Krankenhausaufenthalt wird voll bezahlt, röntgenologische und Laboratoriumsuntersuchungen während des Krankenhausaufenthaltes gleichfalls. Dagegen werden röntgenologische und Laboratoriumsuntersuchungen außerhalb des Krankenhauses nur beschränkt bezahlt. Patienten mit einem Jahresgehalt von mehr als 3500 Dollar haben nach freier Vereinbarung mit dem Arzt zusätzliche Honorare zu zahlen. Daneben gibt es städtische Kliniken und Kreiskrankenhäuser für Unbemittelte und diejenigen, die der sozialen Fürsorge bedürfen.

Die einzige Versicherung, die ungeachtet der Höhe des jeweiligen Einkommens des Patienten die Ärzte an ein bestimmtes Honorar bindet, ist die Betriebsunfall Versicherung. Hier ist der Arzt an die Sätze gebunden die von der Unfallversicherung des Staates aufgestellt worden sind. Daneben gibt es aber auch größere private Unternehmen, die ihre Betriebsangehörigen selbst versichern; sie sind in der Bezahlung des Honorars gleichfalls an die vom Staat festgelegten Sätze gebunden. Hier ist es auch so weit gekommen, daß gewisse Gruppen von Ärzten, die sich für Berufskrankheiten und Unfälle interessieren, vornehmlich die Versicherten betreuen. Das widerspricht an und für sich dem Prinzip der freien Arztwahl. Doch ist die Mehrzahl der Xrzte damit einverstanden, da generell das Prinzip der freien Arztwahl beibehalten bleibt. Ein Patient, der sich von keinem der Versicherungsärzte, sondern nur von seinem Privatarzt behandeln lassen will, kann das auch verlangen, und die Versicherung ist dann gezwungen, dem Privatarzt das Honorar der Unfallversicherung zu zahlen.

Jetzt noch ein kurzes Wort über die Gestaltung der ärztlichen Praxis. Von größter Wichtigkeit ist es, Krankenhaus Verbindungen zu haben. Das ist bei anerkannten Krankenhäusern nur möglich, wenn man Mitglied der amerikanischen medizinischen Gesellschaft ist. Damit hat der Arzt dann aber auch ein gutes Laboratorium, pathologische und Röntgenabteilungen sowie Operationsräume zu seiner Verfügung.

Der amerikanische Patient ist durchweg gut orientiert über das, was in der Heilkunde vor sich geht, und steht im allgemeinen seinem Arzt kritischer gegenüber als der Europäer. Er stellt mehr Fragen und will besser über seinen Gesundheitszustand unterrichtet sein. Dieses Interesse an der Masse durch öffentliche Sammlungen Mittel für Medizin hat auch dazu geführt, daß die breite Forschungszwecke aufbringt. Millionen Dollar werden alljährlich von allen Schichten des Volkes in kleineren und größeren Beträgen gesammelt, zum Beispiel zur Erforschung der Tuberkulose, der Krebskrankheit, der spinalen Kinderlähmung, der Herzkrankheiten. A. Sonnenberg