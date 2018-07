„Klöckner“ wieder Im Firmennamen. Die Nachfolgegesellschaften der Klöckner-Werke AG: Nordwestdeutscher Hütten- und Bergwerksverein AG, Bergwerke Königsborn-Werne AG und Klöckner-Humboldt-Deutz AG sind durch alliierte Anordnung mit Wirkung vom 1. November 1953 aus der alliierten Kontrolle entlassen worden. Daher konnte in den Haupt- und Gesellschafterversammlungen der Tochtergesellschaften des Hüttenbergwerksvereins beschlossen werden, den Namen „Klöckner“ in den Firmennamen der Tochtergesellschaften aufzunehmen. Der Firmenname der Nordwestdeutscher Hütten- und Bergwerksverein AG kann erst in „Klöckner Berg- und Hüttenwerke AG“ geändert werden, wenn der Umtausch der Aktien der Klöckner-Werke AG vorgenommen worden ist und eine HV der neuen Aktionäre stattgefunden hat Dies dürfte voraussichtlich erst im ersten Halbjahr 1954 der Fall sein.

Der Vorstand der Schiess AG (Werkzeugmaschinenfabrik), Düsseldorf, hat beschlossen, von der von der ao. HV erhaltenen Ermächtigung, das AK um weitere 3 Mill. DM auf 20 Mill. DM zu erhöhen, Gebrauch zu machen. Damals wurde das AK um 5 Mill. DM auf 17 Mill. DM durch Übernahme von Aktien seitens einer Finanzgruppe (zur Ausnutzung des Schachtelprivilegs) erhöht. Die zweite Kapitalerhöhung wird nunmehr in der Weise durchgeführt, daß die 3 Mill. DM neuen Aktien den Altaktionären im Verhältnis 4:1 zum Kurse von 100 angeboten werden.

Neues Junkers-Werk in Wernau. Die Junkers & Co. GmbH., deren wärmetechnische Geräte einst von Dessau aus Weltruf erlangten, wird im Laufe des Monats November ihre Übersiedlung von Stuttgart-Feuerbach nach Wernau/Neckar in ein neues modernes Werk beenden. Die Produktion umfaßt wieder die bekannten Gaswasserheizer, Gasheizöfen, sonstige Gasgeräte und Regeleinrichtungen.

Die von der Detmolder Sinalco AG für die Belegschaft durchgeführten kulturellen Veranstaltungen haben stets eine besondere Note. Nach den von Wissenschaftlern, Gelehrten und Vortragskünstlern gestalteten Kulturveranstaltungen sprach kürzlich Dir. Gustav G. Hardorp vor seinen Mitarbeitern über die Erfahrungen einer vierwöchigen Amerikareise. Er vermittelte seinen interessierten Hörern einen anschaulichen Einblick in die amerikanischen Verhältnisse, die er als Mitglied einer Studiengesellschaft der deutschen Ernährungsindustrie erhielt. Es ist zu hoffen, daß sich dank der Erfahrungen Ton Dir. Hardorp die amerikanischen Geschäftsbeziehungen der Sinalco AG. in nächster Zeit recht günstig entwickeln, nachdem in den letzten Jahren sich mit vielen europäischen und außereuropäischen Ländern – vor allem mit den arabischen Staaten – sehr wertvolle Geschäftsverbindungen entfaltet haben.

Nach einer Verlautbarung der Hamburgischen Landestank – Girozentrale – besteht durch Zeichnung von kombinierte! 7c/7d-Darlehen unter selbstschuldnerischer Bürgschaft der Landesbank die Möglichkeit einer steuerbegünstigten Reservebildung bis zu 50 v. H. der Gewinne. Daneben besteht die Chance, daß die Darlehensrückflüsse, die Betriebseinnahmen darstellen, nach Durchführung der Großen Steuerreform ermäßigten Steuersätzen unterliegen.

Die Entwicklung des neuartigen Allround-Schaufelladers durch die Ahlmann-Carlshütte in Rendsburg hat dem Unternehmen ein neues Exportgebiet erschlossen. 50 v. H aller Schaufellader auf träge entfallen auf das Ausland. Kürzlich wurde u. a. ein Allround-Schaufellader nach Tunis verschifft.

Die Salzdetfurth Aktiengesellschaft, Bad Salzdetfurth, teilt mit, daß die Gesellschaft hofft, für 1952 wie in den Vorjahren eine Dividende von 5 v. H. vorschlagen zu können. Der Jahresabschluß 1952 werde voraussichtlich um die Jahreswende vorgelegt werden. Die Kaliproduktion betrug 1952 rd. 487 000 (1951: 417 000) t. Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem etwas höheren Düngerabsatz als in 1952 gerechnet.