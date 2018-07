... so daß wir also in der Lage sind, wichtige Einzelheiten aus dem kometenhaften Aufstieg dieser ... eh Sexbombe zu geben. Haben Sie, Fräulein? Weiter.

Um es gleich vorweg zu nehmen, sie ist keine Dutzendblondine, sondern ein gradliniges, höchst kompliziertes Menschenwesen, dessen Weg durch eine schwere Jugend zum höchsten Gipfel des Filmruhms führte.

Ursprünglich sollte sie ... hm... sollte sie Wäscherin werden, ein Beruf, der ihr körperlich nicht zusagte und den sie daher nur widerstrebend ausübte. Jedoch rührt aus jener Zeit ihre enge Verbindung mit dem Volke und ihr tiefes Verständnis für die einfacheren Schichten.

Bei einer Schönheitskonkurrenz schlugen ihre damals noch unentwickelten Formen schon hohe Wellen und wiesen ihr den Weg in die Zukunft. Sie wechselte die Stellung und wurde Zigarettenverkäuferin in einem stadtbekannten Vergnügungslokal, in dem zahlreiche Filmleute verkehrten und sie einen tiefen Einblick in die verschiedensten Schattierungen der Menschenseele tat.

Daß bei einer so bewegten Tätigkeit ihre Ausbildung zu kurz kam, war ein Mangel, den sie selber schmerzlich empfand. Eines Abends lernte sie einen jungen Mann kennen, der zufällig beim Film war. Er wurde ihre erste große Liebe und ihre erste große Enttäuschung. Nach einem – wie es ihrer natürlichen und impulsiven Art entspricht – stürmischen Eheentschluß und -schluß stellte sich bald heraus, daß er nur einen untergeordneten Posten als Beleuchter hatte und sie dem Ziel ihrer Wünsche keinen Schritt näher brachte. – War eben Pech. Haben Sie? Das Pech natürlich nicht. Weiter. Während eines Atelierbesuchs erregte sie die Aufmerksamkeit eines Regieassistenten – ich muß nachher gleich nachsehen, was das ist –, der eine Probeaufnahme für sie erwirkte. Diese wurde ein glänzender Mißerfolg. Man bezeichnete ihre Aussprache als mangelhaft und ihr schauspielerisches Talent als unmöglich, gerade, als ob es bei ihr darauf ankäme.

Inzwischen aber hatte sie nicht nur ihren Arbeitsplatz, sondern auch ihren Mann aufgegeben. Das war freilich nur noch die äußere Lösung einer Gemeinschaft, die innerlich schon längst nicht mehr bestand.

Es kamen jetzt – wie sie mit dem ihr angeborenen Sinn für Humor erklärt –„rauhe Tage“. Der Regieassistent ließ sie im Stich, und die große Einsamkeit trieb sie in die Nachtklubs, wo sie im Wirbel des Vergnügens Vergessen suchte. – – Etwas schneller bitte, Fräulein. Ich bin gerade so schön im Fluß. – Augenblick, das Telefon. Ja, hier bei Clever und Silly. Am Apparat. – Wen meinen Sie? – Haben wir. Sind eben dabei. Am Montag soll die Serie anfangen. – In Ordnung.