Kürzlich war in den Wertpapier-Mitteilungen zu lesen, es habe sich eine Oppositionsgruppe aus Minderheitsaktionären der Forst Ebnath A.G., Sitz München – früher Tüllfabrik Flöha A.G. – gebildet. Die Oppositionsgruppe habe feststellen müssen, daß die Bilanzen und Geschäftsberichte über das Schicksal einer wesentlichen Auslandsbeteiligung keine ausreichende Aufklärung geben können. Es scheine dringend geboten, eine Benachteiligung der Minderheitsaktionäre zu verhindern.

Die überwiegend im Familienbesitz befindliche Tüll- und Gardinenfabrik Flöha, die im Vogtland (also in der Sowjetzone) mit 2 Mill. Aktienkapital arbeitete und deren Aktien an verschiedenen deutschen Börsen amtlich notiert wurden, war enteignet worden und verlagerte unter Umwandlung des Namens in Forst Ebnath A.G. nach dem Westen, wo man (im Fichtelgebirge) einen großen Waldbesitz hatte. Wie jeder Verlust in der sowjetischen Zone, so ist auch dieser zu beklagen. Der Verlust trifft Mehrheits- wie Minderheitsaktionäre. Doch ist bei der Flöha A.G. – jetzt Forst Ebnath A.G. – eine Besonderheit zu vermerken: das Unternehmen hatte nämlich Beteiligungen.

Die Beteiligung an dem Forstbesitz bei Ebnath (rund 2500 ha groß) wurde die neue Basis des danach umgetauften Unternehmens. Wie die Verwaltung zugibt, ist der Besitz nur aus buchtechnischen Gründen sehr niedrig bilanziert. Die nominell 535 000 RM ausmachende Beteiligung an der ebenfalls in der sowjetischen Zone gelegenen Faradit AG. hat gegenwärtig nur noch einen Erinnerungswert von einer DM. Da war aber noch eine dritte Beteiligung: Fabrica de Filo S. A. in Nova Friburgo (Brasilien). Von diesem Unternehmen schreibt die Gesellschaft anläßlich des Todesfalls ihres Gründers im Jahre 1937, die „Filo“ sei ein blühendes Werk. Und daß sie blüht, ist daran zu erkennen, daß sie – vor, während und nach dem Krieg – Dividenden von meist 15 v. H. und mehr ausschüttete und des öfteren ihr Kapital erhöhte.

An dieser Gesellschaft, einer Familiengründung der Großaktionärgruppe, war die Tüllfabrik Flöha seit Ende der zwanziger Jahre maßgeblich beteiligt und hat auch die verschiedenen Kapitalerhöhungen dieser südamerikanischen Gesellschaft mitgemacht. Man kann also davon ausgehen, daß mindestens 30 v. H. der Fabrica de Filo in Händen der Tüllfabrik Flöha waren.

Für alle Außenstehenden überraschend, findet sich nun in den Zwischengeschäftsberichten von Flöha-Forst Ebnath für die Jahre 1944 bis 1947, die erst am 18. Februar 1951 vom Vorstand erstellt und in der Generalversammlung vom 28. Mai 1951 vorgelegt wurden, folgender Vermerk: „Im Tauschwege haben wir zu Beginn des Krieges für die Beteiligung an der Fabrica de Filo S.A. in Nova Friburgo eigene Aktien von nom. 200 700 RM erworben.“ Ist es nun denkbar, daß man bei den damals sowohl wie heute bestehenden deutschen Devisengesetzen eine so wertvolle Beteiligung an einer ausländischen Firma hergeben konnte im Tausch gegen deutsche Aktien? Jeder Devisensachverständige muß diese Frage verneinen, denn der Erlös aus deutschen Effekten aus dem Besitz von Ausländern durfte nur auf Effektensperrmarkkonto gutgeschrieben werden. Abgesehen davon steht aber diese unter dem 18. Februar 1951 von dem Vorstand abgegebene Erklärung nicht nur in krassem Widerspruch zu allen Mitteilungen, die seitens der Verwaltung in den Geschäftsberichten der Tüllfabrik Flöha bis Ende des Krieges gemacht worden sind, sondern auch in Widerspruch zu den bilanzmäßigen Ausweisungen des Beteiligungskontos bis Ende 1944. Weiter bleibt zu beachten, daß diese Beteiligung einen Wert von mehreren Millionen DM darstellen dürfte, so daß die Hergabe von nom. 200 700 RM eigenen Aktien in gar keinem Fall als Äquivalent dafür angesehen werden kann.

Man darf wohl gespannt sein, welche Erklärung die Verwaltung zu dieser Transaktion in der am 1. Dezember in München stattfindenden Generalversammlung abgibt... wobei es die außenstehenden Aktionäre sicherlich interessieren wird, wann nun wirklich diese Transaktion abgeschlossen worden ist, wer die ausländische Beteiligung erworben hat und wer dagegen die nom. 200 700 RM Flöha-Aktien gegeben hat. Wenn auch, worauf die Verwaltung sicherlich abzielen wird. Bücher und Unterlagen im einzelnen nicht mehr vorhanden sein dürften, so sind doch heute noch dieselben Vertreter der Großaktionärsgruppe sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat, so daß diese Angaben unter allen Umständen gemacht werden könnten. M. K.