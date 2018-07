Im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung der Zellstoff-Fabrik Waldhof, Mannheim, eine stabile Dividendenpolitik, allerdings auf dem recht niedrigen Niveau von 4 v. H., angekündigt. Die Einhaltung dieser Zusage ist offensichtlich dem Unternehmen nicht leicht gefallen, denn das Geschäftsjahr 1952 war das schlechteste der Nachkriegszeit. Während 1951 in der Rohbilanz als Folge der Preishausse bei Holz und Zellstoffen enorme Gewinne erschienen, brachte bei dem anschließenden Preiszerfall das Jahr 1952 nicht minder große Verluste. Wie bei dem Abschluß der Bilanz, für 1951 zu erkennen war, daß das günstige Ergebnis auf den tönernen Füßen von Scheingewinnen ruhte, so stand 1952 nicht minder fest, daß die Bücher Scheinverluste aufwiesen, wobei sich das Plus und das Minus der beiden Jahre fast genau die Waage hielten.

Diese extremen Bewegungen in der Ertragsrechnung sind darauf zurückzuführen, daß der wesentliche Teil des Umlaufkapitals im Jahre nur einmal umgeschlagen wird. Der Holzeinkauf erfolgt in der Regel im September, im kommenden Frühjahr wird bei eisfreiem Wasser das im Winter eingeschlagene Holz zur Fabrik gebracht, frühestens in den anschließenden Sommermonaten läuft dann der Verkauf der Fertigfabrikate, also von Papier und Zellstoff, an. Für Verschiebungen des Preisniveaus innerhalb dieser langen Zeitspanne muß das Unternehmen, sowohl im Guten wie im Bösen, eintreten. Bei solchen Voraussetzungen ist es gar nicht anders möglich, als jeweils einen Konjunkturzyklus, besonders wenn er so extreme Formen wie In den vergangenen Jahren angenommen hat, als eine Einheit zu betrachten und Verluste und Gewinne gegenseitig aufzurechnen. Die Schwierigkeiten liegen bei dem Steuerrecht. Es bedurfte sehr langer Verhandlungen mit der Finanzbehörde, um klar zu kommen. Hierauf ist im wesentlichen die verspätete Vorlage des Geschäftsberichtes zurückzuführen. Als Erfolg ist jedoch festzustellen, daß, genau so wie der Gewinnausweis im Jahre 1951 frei von Scheingewinnen war, der Gewinnsaldo von 1952 auch nur das normale Ergebnis spiegelt, wie es sich nach Aussonderung der Scheinverluste stellt.

Praktisch ist dies dadurch erfolgt, daß in der Gewinn- und Verlustrechnung den außerordentlichen Aufwendungen für Abschreibungen auf die vorhandenen Holzbestände in Höhe von 11,8 Mill. DM außerordentliche Erträge vor allem aus der Auflösung der Scheingewinne von 1951 in Höhe von 12,5 Mill. DM gegenüberstehen. Damit wurde das Unternehmen in die Lage versetzt, einen Gewinn von 2,7 Mill. DM (Gewinnvortrag aus 1951 – 0,8 Mill.; Gewinn 1952 – 1,9 Mill. DM) auszuweisen, der es erlaubt, eine Dividende von 4 v. H. auszuschütten und 733 000 DM auf neue Rechnung vorzutragen. Trotz dieser Bereinigung von Scheinverlusten und Scheingewinnen zeigt die Bilanz von 1952 einige Anspannungen. So betragen auf der Passiva-Seite die Verbindlichkeiten 74,9 Mill. DM gegenüber 62,0 Mill. DM in 1951 und 36,7 Mill. DM in 1950. Sie konnten inzwischen, d. h. bis Ende Oktober 1953, wieder auf 55 Mill. DM zurückgeführt werden.

Auf der Aktiva-Seite sind In der Zwischenzeit entsprechende Korrekturen erfolgt, vor allem durch eine Reduzierung der Läger für Faserholz. Diese Lager haben wieder ihren normalen Stand erreicht. Trotz aller dieser Normalisierungen hinterläßt der extreme Konjunktur-Zyklus aber auch ständige Spuren; insbesondere sind die eigenen Mittel und langfristigen Verbindlichkeiten mit 51 v. H. der Bilanzsumme gegenüber 59 v. H. in 1951 und 71 v. H. in 1950 etwas zu klein geworden gegenüber den mittel- und kurzfristigen Verbindlichkeiten, die am Bilanzstichtag 1952 37 v. H. 1951 29 v. H. und 1950 22 v. H. betrugen. Sowie die Kapitalmarktlage es zuläßt, wird man deshalb daran denken müssen, die eigenen Mittel oder die langfristigen Verbindlichkeiten zu verstärke n.

Im Jahre. 1953 hat sich bei einem Abbau der übermäßigen Vorräte in der Zellstoff- und Papierwirtschaft wieder ein Gleichgewicht hergestellt. In den letzten Monaten hat die Papiererzeugung in der Bundesrepublik sogar neue Rekordzahlen ergeben. An dieser anhaltenden Belebung des Geschäftes ist das Unternehmen angemessen beteiligt, so daß mit einem befriedigenden Abschluß für 1953 gerechnet werden kann. R g b.