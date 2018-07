Inhalt Seite 1 — Meine Freundin Kadiga Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als ich mich einsam und verlassen fühlte – einzige Europäerin bei einer Teegesellschaft unter 200 Araberinnen –, zupfte mich eine zarte Hand energisch am Rockzipfel: „Komm, sitz bei mir“, tönte es in englischer Sprache. So lernte ich Kadiga kennen. Mit ihrem Englisch war es nicht weit her. Und doch gelang es ihr, durch überraschend direkte Fragen. sich über alles zu informieren, was einer 19jährigen Araberin an mir interessant sein mochte. Ob ich Kinder hätte? warum nicht? Ob ich verheiratet sei? Wieso nicht? Ob meine Familie auch in Aden sei? Ob ich mein Kleid selbst gemacht hätte? Und warum ich so wenig Schmuck trüge?

Nachdem das Verhör beendet war, gelang es mir, die Zügel der Unterhaltung in die Hand zu nehmen. Ich begann ihr seidenes, grell-rosa-farbiges, knöchellanges Kleid zu bewundern. „Hat meinem Vater 300 Rupien gekostet“ – war die prompte Antwort Kadigas auf mein Kompliment. Die gleiche Reaktion erfolgte auf die Bewunderung, die ich für ihren reichen Schmuckbehang ausdrückte: den etwa drei Zentimeter breiten Gürtel aus feiner Goldarbeit mit eingearbeiteten Rubinen – „kostet 4000 Rupien“ –, die Halskette aus gleichem Material – „1000 Rupien.“ Sie besaß noch drei Armbänder, drei Ringe, Ohrringe, eine Brosche und eine breite Haarspange, die ihr langes, schwarzes, loses Haar zusammenhielt, alles aus „purem Gold“, wie die Trägerin behauptete. „Du mußt mich besuchen!“ – mit dieser Einladung erhob sie sich, suchte und fand – erstaunlich schnell und mühelos, wie mir schien – ihre schwarze „Schedda“ unter etwa 200 für meine Augen völlig gleichartigen ihrer Art. („Schedda“ ist der in Aden gebräuchliche Ausdruck für das schwarze Gewand, in das sich mohammedanische Frauen von Kopf bis Fuß einhüllen, wenn sie das Haus verlassen.) Ich begleitete sie zur Tür, wo bereits drei schwarz-vermummte Gestalten – einige ihrer vielen weiblichen Verwandten – ihrer harrten. Vor der Haustür wartete einer ihrer ebenso zahlreichen männlichen Verwandten mit dem Auto. Mit freundschaftlichen, durch: die schwarzen Schleier gedämpft an mein Ohr dringenden „maa salams“ entschwanden sie in das Wageninnere, das durch Vorhänge gegen jede Einsicht geschützt war.

Eines Nachmittags stieg ich die dunkle Holztreppe des stattlichen zweistöckigen Hauses empor, das dem Marktplatz Adens unmittelbar gegenübersteht. Ich folgte ganz einfach einem von weiblichen und kindlichen Stimmen gemischtem Gezeter, das ich schon von unten hören konnte, und richtig! Mit meinem Erscheinen verstummte der Lärm. Und ich erkannte Kadiga daran, daß sie mir freundliche englische Empfangsworte entgegenrief. Sonst hätte ich sie nicht im Frauengewühl entdecken können, denn es war eine sehr veränderte Kadiga. Ihr Haar war in zwei dicke Zöpfe geflochten; sie trug ein einfaches, formloses, fußlanges, geblümtes Musselingewand; sie war barfüßig, und ihr einziger Schmuck bestand aus je einem halben Dutzend schmaler Metallreifen an den Armen.

Kadiga führte mich durch ein mittelgroßes Zimmer, das mit zwei Betten, einem Eisschrank und einigen Holzstühlen eingerichtet war, in einen größeren Raum ähnlicher Art, bot mir einen Stuhl und ein Glas Wasser an und – verschwand für etwa zehn Minuten. Als sie wieder erschien, war sie von einer Parfümwolke umgeben. „Ich habe mich gewaschen“ – erklärte sie einfach.

Sie setzte sich zu mir, zeigte mir eine Maschinenstickerei und deutete auf die weiß-leinenen Bettdecken und Kissenbezüge, die alle mit reicher Borte in farbiger Stickerei verziert waren. „Alles selbst gemacht“, sagte sie stolz. Ob sie auch kochen könne, fragte ich. „Ich kann kochen“, versicherte sie mir, „und werde es beweisen, wenn ich verheiratet bin.“

Mittlerweile hatten ihre Angehörigen die erste Scheu vor der „Fremden“ überwunden: Auf dem einen Bett ließ sich eine hochschwangere Frau nieder; es war Sofia, eine von Kadigas älteren Schwestern, die mit etwa 25 Jahren das fünfte Kind erwartete. Auf dem anderen Bett wählte sich ihr 15jähriger Bruder Quasim, der seine Aufmerksamkeit zwischen einem ägyptischen Roman und mir teilte. Auf dem dritten Bett tobten vier Jungen – : einige von Kadigas zahlreichen Neffen; und ein weiteres halbes Dutzend Kinder im Alter von zwei bis etwa sechs Jahren vergnügten sich geräuschvoll am Fußboden. Dort hockte auch ein kleines, etwa siebenjähriges Dienstmädchen. „Flüchtling aus dem Jemen“ – erläuterte Kadiga. Das siebenjährige Dienstmädchen bemühte sich, einen brüllenden Säugling dadurch zu beruhigen, daß sie seiner „Wiege“ hin und wieder einen herzhaften Stoß versetzte. Die „Wiege“ bestand aus einem Laken, das zwischen zwei Bettpfosten unterhalb der Matratze befestigt war; als das Baby schwieg, machte es sich optisch bemerkbar: in Form einer Pfütze, die sich zusehends vergrößerte.

Als der Krach am größten war, erhob Kadiga sich unvermittelt, drückte mir ein Glas knall-rosa Limonade in die Hand und – verschwand. Nun erprobte Quasim, ihr kleiner Bruder, an mir seine englischen Kenntnisse. Warum ich kein Seidenkleid trüge? Araberfrauen trügen immer seidene Kleider, wenn sie „auf Besuch“ gingen. Warum ich nur eine silberne Armbanduhr hätte? Alle seine Schwestern hätten goldene Uhren.