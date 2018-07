Es scheint noch nicht erkannt: daß wir einen Modekünstler in Deutschland, in München, besitzen, zu dem eines Tages Herr Fath persönlich gereist kommen wird. Er wird das lila Vergißmeinnicht aus Samt von seinem weißen Seidenlaméanzug nehmen und es in das dunkelblaue bescheidene Knopfloch unseres Modekünstlers stecken. Dann wird Herr Fath, einer der anerkannten Könige der Mode – so wie Schiller und Goethe versteinert in Weimar Hand in Hand stehen –, mit unserem Modekünstler verweilen, bis ein Photograph dieses Bild für uns und für die Nachwelt festgehalten hat.

Alle unsere guten Schneider, die sich mühen, uns in solchen Modenschauen zu unterhalten, sind gewiß gleichermaßen lobenswert wie recht talentierte Brüder und Schwestern einer Familie. Unter den einzelnen, die sie überragen, ist einer: Schulze-Varell. Treten wir ein, ehe die Schau beginnt. Florentine heißt eine seiner Vorführdamen, eine wirkliche Taube ist sie. Dann gehören ihm noch Jll und Gery. Diese Namen sind so modisch, als hätte sie Herr Schulze seinen Damen vor ihrem Eintritt angepaßt. Ziemlich streng scheint Herr Schulze mit seinen Damen zu sein, gewiß züchtet er ihren makellosen Teint, zugleich dressiert und übt er sie ein, mit der unablässigen Geduld eines Ballettmeisters: damit sie dann mit dieser einmaligen Akuratesse ihre kleinen Gänge durch sein schwarzsamtiges Vorführzimmer laufen, die halbrunde Freitreppe hinab und hinauf, wie gut abgerichtete Zirkuspferdchen. Sie absolvieren exakt ihre Kurven und lächeln stetig mit der unpersönlichen Süße von Porzellanpuppen. Die Gäste haben sich niedergelassen auf den Sitzen aus künstlichem Tigerfell oder auf den schwarzen Seidensesselchen, deren Troddeln unablässig schaukeln. Große Gipsschleifen halten die Lampen wie Blumensträuße, die Wände spiegeln sie wider. Ein kleines Aroma von Talmi hängt parfümiert über dem Raum und ist die Bühne, auf der die Mode erst modisch wird.

Im ersten Auftritt entzieht uns Schulze-Varell sogleich den Boden der Realität. „Gigi“, Juilette“, „Philipe“ – so die Namen der Modelle, die der Meister in den Raum haucht – kommen in schwarzplissierten Seidenpluderhosen mit karierten Jäckchen und Jockeymützen (eine Mischung zwischen Haremsdamen und tänzerischen Kabarettistinnen), dann folgen in allen Varianten, die nur ausdenkbar sind, Kleider, Mäntel, Kostüme, tragbar, elegant, modisch – wirklich fürs Leben –, dabei so gut erfunden, daß sie genau die Dosis unmodisch sind, die sie nicht so leicht aus der Mode kommen läßt. Rund um den Körper modelliert, haben sie den kleinen, unnachahmlich reizvollen Pfiff der légèreté. Da eilen sie in schneller Folge an unseren Augen vorbei: „Capriolet“, „Es regnet“ (in Blau), „Morning“, „Fallende Blätter“ (herbstlich kariert), „Aperetiv“ und „Täglich anders“ (anilinisches Lila aus stumpfem Grau). Als „Favorit“ kommt Gery, das hellblaue Haar mit einer fast gleichfarbenen Kappe überzogen, im rotgestreiften Kostüm, die Jacke lose, eng und frech der Rock, schräg beißt sich eine Knopfreihe nach vorn. Zartknöchelig und etwas stelzig, auf langen, dünnen Beinen läuft Gery in kurzen Drehungen und lächelt dabei mit überzuckertem Schmelz vom Mund bis zu den Augen, die wie zwei schwarze Jettknöpfe aus ihrem bleichen Gesicht schimmern. Nur als schwache Andeutung setzt sie bei ihren Wendepunkten, wie vorgeschrieben, das linke Füßchen vor das rechte; während „Florentine“, die Taube, ausgedehnte Koketterie und vibrierenden Charme in dieses linke Spielbein legt. Sie steht fester auf ihren Beinen, rundhüftig und taubenbrüstig wiegt sie sich in „Some times“ in schiefergrauer Wollseide. Grau in Grau schwebt sie als „Schönes Wetter“ herein, schmalschlitzig die Augen, und mit viel Grazie tippt sie mit der Spitze des linken Fußes kurz vor jeder schnellen Wendung vor den rechten. Die Zuschauer hingegen legen selbstvergessen die Fußspitzen ihrer müden Füße ungeschickt zusammen. Damen, nicht unedel und hingebungsvoll dasitzende Männer. Frau Schulze, winzig klein, mit Paprika gefärbtem Haar sitzt mitten unter den Gästen, wie ein geschmückter Kolibri unter Amseln und Spatzen. Als „Kolibri“ kommt Jll herein im Kleid aus gepreßten bunten Federn, türkis blitzt der Unterrock bei ihren geschwinden Wendungen. Ein wenig mäßigt sie ihr Temperament, wenn sie als „Femme“ libellenäugig durch den grauen Schleier lächelt.

Spreitzbeinig sitzen zwei Damen des Publikums da und lächeln völlig verklärt. Ihr Begleiter, ein jupitergleicher Herr, klatscht in spontaner Begeisterung der „Tänzerin Jll“ nach, die gerade als „Frau von dreißig Jahren“ enteilt, in einem „griechischen“, schwarzen Jerseykleid, und um die Taille ist ein schmaler Goldgürtel wie eine Giftschlange gewunden. Wir sind in der Mitte des Programms angelangt. „Tag der Scheidung“ trägt uns Gerry vor. Die Männer stoßen himmelblaue Rauchschwaden aus, und man hört die Feuerzeuge klicken: Schmal, in ein schwarzes Velourskostüm eingehüllt, schreitet Gery vorbei, die dunkeläugige, ein Maria-Stuart-Käppchen melancholisch über der Stirn; der weiße Bubikragen ist aus Hermelin, wie auch die Manschetten. „Tag der Scheidung“ sagt Herr Schulze und öffnet ihr das Jäckchen, legt es über das Gitter des Goldstühlchens, das er oft während dieser Schau spielerisch vor sich hin und herwendet, und nun gleitet Gery zu uns zurück, schwarz noch der Rock, auf der gefalteten hauchdünnen weißen Seidenbluse verbleibt der Fellkragen unerwartet und unglaublich erregend. Von süßer Sanftheit ist dieser Einfall. „Ah“, machen die Gäste. Indessen wippt Schulze-Varell dandyhaft auf seinen spitzen Schuhen.

Die Abendkleider kommen die Treppe herabgeglitten. „Lampion“ schimmert grün wie ein chinesischer Mond, „City lights“ und „Malmaison“ sind aus honiggelber, „Colombe“ ist aus grauer Spitze. Herr Schulze lächelt seinen Kleidern nach. Jetzt ist es wieder an der Zeit; daß etwas Unvorhergesehenes passieren müßte. Es könnte Schulze-Varell sein Goldstühlchen aus der Hand fliegen oder einem Mannequin könnte ein Schmuck herunterfallen. Da kommen als Schlußattraktion drei Mädchen die Rundtreppen herab, Schulze-Varell nimmt in müder Lässigkeit ihre Mäntel ab, wirft den kostbaren Weißen wie heit zur Geltung kommt. Gery ist als „Madame Potiphar“ in goldgrauen Brokat gewickelt. Die Taube glitzert ganz in Silberweiß. Und Rosaseiden verkleidet sind ihre Hände in langen Handschuhen. „Adieu mon rêve“ murmelt Herr Schulze, indem er Jll an den Fingerspitzen zur Treppe führt. Sie gleitet herab –: ein oranges Duftgebilde. Ihr Gesicht ist fast verborgen hinter den großen um den Hals geschlungenen Blumenranken. Einer „Ophelia“ gleich schwebt sie in melancholischen Drehungen in die Mitte der anderen. Nach einer Runde wirft sie ihren Blumenkranz von sich. Schulze-Varell legt ihn sich um, gleichsam zufällig, in wirklich kunstvoller Pose, während „Ophelia“ und die zwei anderen Schönen ihre pastellfarbene Vorführung beenden.