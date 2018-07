Joseph McCarthy, Farmerssohn aus Wisconsin, seit 1946 Senator und 1952 mit vergrößertem Stimmenvorsprung wiedergewählt, ist eine der umstrittensten Figuren der amerikanischen Innenpolitik. Die Intellektuellen hassen und verachten diesen „Hinterwäldler“ und bezeichnen ihn mit einem listigen Trick als „Hexenverfolger“, als ob auch die von ihm verfolgten Kommunisten so unschuldig seien wie, nach allgemeiner Meinung, die Hexen des Mittelalters. Was im Grunde eine inneramerikanische Auseinandersetzung um Posten und Ämter ist, wird als ein Kampf um die höchsten Menschheitsideale ausgegeben. Während die großen und angesehenen deutschen Verlage sich heute scheuen, politische Bücher herauszubringen, hält es der Akros-Verlag, der gerade vor einem Jahr mit einem Kapital von 20 000 DM gegründet wurde, anscheinend für ein dringendes Anliegen der deutschen Öffentlichkeit, mit dem Pamphlet zweier amerikanischer Journalisten, S. Anderson und R. May, bekanntgemacht zu werden, die McCarthy, „entlarven“ wollen. Jeder Fachmann weiß, daß ein Buch von 361 Seiten auf gutem Papier, in Leinen gebunden, bei einer, vom Verlag genannten, Auflage von 3000 Stück 12 bis 15 DM kosten müßte, auch wenn die Übersetzung, der Qualität nach zu urteilen, wohl sehr billig gewesen ist. Da das Buch aber nur 9,80 DM kostet, muß also jemand den Unterschied bezahlen. Wird uns der Akros-Verlag die Frage beantworten, wem der Kampf gegen McCarthy ein paar tausend Mark (oder Dollar) wert war?

Die Verfasser geben sich nicht die Blöße, die kommunistische Gefahr zu bestreiten, obwohl sie den kommunistischen Einfluß naiv mit der kommunistischen Parteiorganisation gleichsetzen; McCarthy, sagen sie, habe vielmehr durch sein Auftreten „der Sache des Kommunismus gedient“. Im übrigen habe er auch nicht einen Kommunisten aufgespürt. Die verabschiedeten Diplomaten J. S. Service, J. C. Vincent sowie Professor O. Lattimore, den McCarthy sich besonders vorknöpfte und dessen Prozeß anhängig ist, dürften anderer Meinung sein. Natürlich ist es nicht dem Wirken McCarthys allein zuzuschreiben, daß noch unter der vorigen Regierung 570 Angehörige des öffentlichen Dienstes als illoyal oder „security risks“ entlassen wurden und 2.748 von selbst gingen und unter der Regierung Eisenhower bisher weitere 863 und 593. Aber der Umschwung der öffentlichen Meinung von Apathie zur leidenschaftlichen Forderung einer „Säuberung“ erfolgte erst, als McCarthy das Thema dramatisierte! Nicht mit einem Wort wird in dem Buch erwähnt, daß Roosevelt 1938 den damaligen Staatssekretär des State Department A. Berle „einfach auslachte“, als dieser ihm Material über die Zugehörigkeit von Alger Hiss, H. D. White und anderen hohen Beamten zu kommunistischen Untergrundgruppen vorlegte. Der Leser erfährt nicht, daß es sich bei dem 1945 mit Hilfe des Staatsanwaltes bagatellisierten Amerasia-Fall um den Diebstahl von 1700 geheimen und geheimsten Dokumenten handelte, die in den Räumen der kommunistischen Zeitschrift fotokopiert worden waren. Auch daß Truman zu Beginn des Hiss-Prozesses von einem „Ablenkungsmanöver“ sprach, wird höflich übergangen.

Die beiden Journalisten malen das Porträt McCarthys mit breiten Pinselstrichen wie ein Plakat für einen Gangsterfilm. Von Beschimpfungen („Freundlichkeit eines Straßenhundes“) bis zur Behauptung, McCarthys würde für 40 Schlagzeilen im Monat auch sein Land verkaufen“, gibt es keine Niedrigkeit, die sie ihm nicht anhängen. Sie nennen seine 16 Mitarbeiter „eine weltumspannende Gestapo“ und benützen dabei selbst „vertrauliche Berichte eines Angestellten McCarthys“, ohne dem Leser zu verraten, wie sie sich diese beschafft haben. Es ist Hörensagen, daß McCarthy „Mein Kampf“ studiert habe, um sich mit der „Technik der großen Lüge“ vertraut zu machen, aber es ist eine Tatsache, daß der Senator 1949, als dazu Mut gehörte, auf Grund der Enthüllungen des amerikanischen Richters van Roden eine Revision der auf erfolterte Geständnisse gestützten Urteile amerikanischer Militärgerichte in Deutschland verlangte. Das sieht in dem Buch dann so aus: „McCarthy wurde dabei ertappt, mit dem deutschen Kommunisten Dr. Aschenauer in Verbindung zu stehen. Dieser hatte ihm Material über angebliche Folterungen von Näzigefangenen durch Amerikaner geliefert, dasMc Carthy benützte, um selbst die Nazis zu verteidigen, die wegen das Malmedy-Massakers schuldig gesprochen waren.“ Sechs Entstellungen und Lügen in einem einzigen Satz. Anders als jene, die den Deutschen gegenüber den Grundsatz der Schuld durch Gruppenbindung“ aufstellten und von ihnen eine Selbstbezichtigung verlangten, ist McCarthy der Auffassung, man solle, um es mit einem Vergleich zu sagen, einen Bankangestellten nicht deswegen zu Gefängnis verurteilen, weil er mit Einbrechern, Umgang pflegt, ihm aber lieber nicht den Kassenschlüssel anvertrauen. McCarthy unkritisch zu verherrlichen, ist töricht; ihn so anzugreifen, wie es hier geschieht, weckt den Verdacht, daß J. Anderson und R. May den Sack schlagen und den Esel meinen. Egon Heymann