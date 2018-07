Also: die Leute, die in den berüchtigten zwölf Jahren nicht auf deutschem Boden lebten und daher die tieferen Zusammenhänge, die oft verzwickte Situation des "Einzelfalles" unmöglich überblicken können, sollten endlich anfangen, etwas vorsichtiger mit ihren Publikationen zu sein. Aber immer nochkommen sie daher und geben post festtim ihre guten Ratschläge, wie man sich hätte verhalten sollen, teilen Zensuren aus, lösen oder binden, segnen oder fluchen — jeder Rückkehrer ein Stellvertreter Gottes auf Erden. Curt Rieß, der jetzt ein voluminöses Buch über Wilhelm Furtwängler herausgab (Alfred Scherz Verlag, Bern, 319 S ) mit dem Untertitel "Musik ujd Politik", gibt zu, daß auch er bis 1945 den Dirigenten und unfreiwilligen "Staatsrat" für einen gefährlichen Nazi gehalten hat. Nun gut: "draußen" konnte man damals nicht wissen, was hier jeder wußte, der Person und Verhältnisse kannte: daß nämlich Furtwängler eine der stärksten Säulen der geistigen Selbsterhaltung weiter Kreise gegenüber dem Kulturterror war und daß er sich in dieser Rolle so sauber erhalten hat wie überhaupt möglich. Rieß hat sich dann aus dem ihm vor , gelegten Aktenmaterial selbst davon überzeugt und ist darauf energisch fürdie Aufhebung des lächerlichen Auftrittsverbots und für die lange verschleppte "Entnazifizierung" des Diffamierten eingetreten. Das war zweifellos dankenswert. Sein Buch berichtet nun über alle diese Vorgänge und wiederholt und ergänzt dabei, was vor Jahren schon Furtwänglers von den Nazis verbannte Sekretärin Berta Geißmar in ihrem dokumentarischen Memoirenbuch "Musik im Schatten der Politik" veröffentlicht hat, einem Werk, das vollkommen hinreichte, den Fall ein für allemal klarzustellen. Seither figuriert der gefeierte Dirigent längst in altem Glänze, und nur noch notorisch Böswillige haben in diesem politischen Punkte etwas gegen ihn einzuwenden. Diese nachhinkende abermalige Entnazifizierung ist demnach ganz überflüssig — die Sache interessiert keinen vernünftigen Menschen mehr.

Warum interessiert sie — nicht als persönliche Angelegenheit, sondern als publizistischer Gegenstand — Curt Rieß heute noch? Nun — ein Buch über Furtwängler wollte er einmal schreiben, das lohnt sich immer. In musicis war er nicht kompetent; so blieb eben nur das politische Thema als Stoff. Allein noch mehr: jedes neue FurtwänglerBuch hat eine anscheinend nicht unbeträchtliche Konkurrenz an der Biographie von Friedrich Herzfeld, die zuerst während des "Dritten Reiches", dann in "gereinigter" Neuauflage nach dem Kriege erschien. Herzfeld war niemals Nationalsozialist, vielmehr ein ingrimmiger Hasser jenes Systems. Er wollte aber damals Furtwängler — wie er meinte — einen Dienst tun, die Wut der Machthaber auf den hartnäckigen Opponenten eindämmen, die Spannungen mildern. Deshalb flocht er in seine Darstellung entsprechende "verbindliche Floskeln ein. Furtwängler selbst war damals keineswegs gegen dieses Bush eingenommen, im Gegenteil, er betrachtete es mindestens als erfreulich, daß Herzfeld einem anderen Projekt zuvorgekommen war, das — von einem bekannten Hamburger Kritiker gehegt — ihn nun wirklich auf eindeutig nazistische Art auf den Generalnenner der Zeit bringen wollte. Was macht jedoch nun Curt Rieß? Ohne jemals den Namen Herzfeld zu nennen und ohne die Neuauflage zu erwähnen, gibt er wiederholt seinem Abscheu über die "einzige FurtwänglerBiographie, die damals erscheinen durfte", Ausdruck, und obwohl er sie für gewisse Partien seines Buches benutzt hat, verschweigt er sie wieder im angehängten Literaturverzeichnis — das wiederum eine Fülle von Fachliteratur aufführt, die in dem Buch nirgends einen Niederschlag erkennen läßt und offenbar lediglich die musikfachliche Seriosität des Unternehmens belegen soll.

Wie steht es aber damit? Kurz gesagt: nicht besser und nicht schlechter als mit allem, was gemeinhin so über berühmte Interpreten geschwärmt wird, sobald in derartigen Büchern Eindrücke ihrer Leistungen wiedergegeben werden sollen —: es ist Backfischliteratur. Nicht ganz so rauschend ertönt die Harfe des Barden, wo es sich um den Komponisten Furtwäagler handelt. Woher aber mag Rieß die Lesart haben, die zurückhaltende "Presse" beim ersten Hervortreten Furtwänglers mit eigenen Werken sei daraus zu erklären, daß Goebbels eine Weisung auf "gedämpfte" Berichterstattung ausgegeben habe? Eine solche Weisung betreffs der Temperatur gewisser Berichte ist zwar oft erteilt worden (meist ohne den gewünschten Erfolg, denn die Berliner Kritiker waren für damalige Begriffe ausgesprochen renitent), aber in diesem Falle nicht. Ob sie im Falle des Engagements von Karajan (als Furtwängler Ersatz) gegeben wurde, ist uninter e sant, da dessen frenetische Schilderhebung durch einige "Kunstbetrachter" auf unstreitig echter Belionenstadt, packte mich der Schrecken, Und als er mich fragte, was nun, meiner Meinung nach, der durchschnittliche Sortimenter tun solle, wie da zu einer sinnvollen Auswahl zu kommen sei, war ich nicht weniger ratlos als er. Doch lagen mir nicht so sehr die Sorgen des Buchhändlers im Sinn, Ich dachte an die jungen Menschen dieser Zeit, an die Primaner, an die Studenten, an meinen eigenen siebzehnjährigen Sohn. Wie könnte diesen hungrigen Geistern eine schlecht und recht zulängliche erste Orientierung beim Angehen dieses ungeheuren Bestandes ermöglicht werden? Was lohnt sich, was ist notwendig, was ist leeres Stroh? Klar, daß sich die Schwierigkeit einer Antwort noch vervielfacht, sobald der Blick, hinter die Neuerscheinungen eines einzigen Herbstes zurückdringend, das Schrifttum der ganzen Epoche oder gar, über Zeiten und Völker hin, die "großen Bücher" überhaupt meint. Die "Großen Bücher", The Great Books; das ist das Kennwort für eine Antwort, die in Amerika zu w eitgreifender und, wie ich glaube, segensreicher Wirkung gelangt ist. Ein paar wirklich beherzte Männer der Universität Chikago haben eine Art "Liste" gemacht: diese Bücher, knapp hundert Titel, seien nicht auszulassen; sie müsse kennen, wer ein gebildeter Mensch sein wolle. Und man ist, in Chikago, sogleich auch darangegangen, diese Bücher in billigen Ausgaben zugänglich zu machen. So kommt es, daß zum Beispiel des Aristoteles Buch "Über die Dichtkunst" in New York oder in Los Angeles zweifellos mehr Leser hat als in irgendeiner Universitätsstadt Europas.

Nun, es ist in diesen Tagen in Frankfürt ein Werk erschienen (genauer gesagt: niedererschienen geisterung über den neu entdeckten Mann beruhte. Die Folgezeit hat diese ehrlichen Enthusiasten, was den äußeren Erfolg Herbert v. Karajans betrifft, ja nicht unbedingt widerlegt. Aber Curr Rieß stellt einfach das Dogma hin: "Die gleichgeschaltete Presse mußte Karajan als den größten Dirigenten unserer Zeit, ja, als Wunder feiern So sah freilich Furtwängler selbst die Dinge damals in seiner tiefen Verstimmung über das Auftauchen des jungen Konkurrenten. Aber es sei hier daran erinnert, daß trotz tatsächlicher, wiederholter "Weisungen" die gleichgeschaltete Kritik den anderen Furtwängler Ersatz Clemens Krauß nicht aufkommen ließ und daß sogar Hitlers besonderer Busenfreund Wilhelm Rode seine lange zäh gehaltene Stellung als Intendant des "Deutschen Opernhauses" endlich aufgeben mußte, weil die Kritik unausgesetzt — so offen oder so versteckt, wie es möglich war — seine- Leistungen ihrem wirklichen Wert nach behandelte und dadurch das Publikum irritierte. Wer alle diese Dinge nicht kennt, nicht miterlebt hat, sollte nicht darüber- schreiben; Gurt Rieß ist ein ausgezeichneter "Tatsachenberjcht c Autor.

Offenbar hat er aber, bevor er sein gutes GoebbelsBuch schrieb, die Tatsachen besser studiert als hier. Der Stoff war auch viel gröber. Und es war noch kein Herzfeld vorhergegangen <A th