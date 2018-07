Die Diskussion über den Wert der Reichsbankanteile wird temperamentvoll, aber, wie es scheint, auch mit Scheuklappen geführt; denn kaum wird die Deutsche Golddiskontbank, die legitime Tochter der Reichsbank beachtet, obwohl das Gewicht einer Tochtergesellschaft zwangsläufig das Gewicht der Muttergesellschaft (die von den 600 Mill. AK ca. 519 Mill. RM hält) mitbestimmt. Was ist also die Dego wert; genauer: was ist die Dego-Vorzugsaktie wert? Die Deutsche Golddiskontbank, kurz Dego, hat ein Kapital von

RM 125 Mill. Vorzugsaktien

RM 375 Mill. Aktien Gruppe A

RM 100 Mill. Aktien Gruppe B

Zus. RM 600 Mill. Aktienkapital

Die Vorzugsaktien sind aus der damaligen Überlegung entstanden, daß die Reichsbank nur in deutschen Händen sein sollte. Also wurde bei der Umwandlung der Reichsbankaktien in Reichsbankanteile (mit weitaus niedrigerer Dividende als vorher gemeinhin je Reichsbankaktie ausgeschüttet wurde) eine Zweiteilung vorgenommen. Die Ausländer, die keine Reichsschatzanweisungen haben wollten, wurden mit zwei Dego-Vorzugsaktien an Stelle der alten Reichsbankaktie abgefunden. Der Vorteil lag darin, daß die Dego-Vorzugsaktie mit einer 4prozentigen kumulativen Dividende – mit Transfergarantie ausgestattet wurde. Diese kumulative Vorzugsdividende wirkt sich zwar nur aus, wenn Gewinn ausgeschüttet wird. Aber der ausländische Vorzugsaktionär wartet nun schon zehn Jahre und wird seinen Anspruch auf die insgesamt aufgelaufenen 40 v. H. wohl kaum über Bord werfen. Natürlich ist die Klausel zu beachten, daß die Vorzugsdividende nur gezahlt wird, wenn Gewinn anfällt. Gewinn ist zwar nicht angefallen, weil ein Institut wie die Dego einfach geschlossen wurde, aber auch damit wird sich der Ausländer nicht abfinden. Daß er sich nicht damit abfindet, ist deutlich bewiesen; denn noch 1951 sind Ausländer in der Abwicklung der Aktion in Dego „umgestiegen“. Von ausländischer Seite sind auch Äußerungen zu hören, daß man unter Hinweis auf den Enteignungstatbestand, falls die Dego nicht nur geschlossen, sondern auch aufgelöst werden sollte, sich an den Rechtsnachfolger halten werde. Dies bedeutet, daß man sowohl eine 1:1-Umstellung als auch kumulative Dividende erwartet.

Ein Teil dieser Vorzugsaktien ist im Verlauf der Jahre in deutsche Hände übergegangen und befindet sich hier am Markt. Ist der Kurs, den die Dego-Vorzugsaktie gegenwärtig an den Börsen hat, echt oder ist die dahinterstehende Substanz unter- oder überbewertet? Da gibt es einen Anhalt: von offizieller Seite wird immer behauptet, die Dego-Vorzugsaktie sei die Hälfte eines Reichsbankanteils Wert. Darüber läßt sich zumindest streiten. Als nämlich die ausländischen Reichsbankaktionäre für ihre alten Reichsbankaktien je zwei Dego-Vorzugsaktien erhielten, wurden die Inländer zur gleichen Zeit anders behandelt: an Stelle einer alten Reichsbankaktie erhielten sie im Verhältnis 1:1 einen neuen Reichsbankanteil und zusätzlich 800 RM 4prozentige Reichsschatzanweisungen von 1938. Börsenmäßig gerechnet sagt dies, daß diese 800 RM Reichsschatzanweisungen damals 725 RM neuen Reichsbankanteilen entsprachen; denn man konnte die Reichsschätze frei verkaufen und dafür zu 110 v.H. neue Reichsbankanteile erwerben. Dies bedeutet gleichzeitig, daß nicht, wie man es von offizieller Seite will (siehe oben), zwei Dego-Vorzugsaktien einem Reichsbankanteil entsprechen, daß vielmehr 1725 RM neue Reichsbankanteile den 2000 RM Dego-Vorzugsaktien gleichzustellen sind; denn beide Umtauscharten beruhen ja auf der gleichen Basis, nämlich der alten 1000-RM-Reichsbankaktie. Also entspricht die Dego-Vorzugsaktie rund 7/8 des Wertes eines Reichsbankanteils. Das ist eine Relation, die ganz anders aussieht, als die offiziellen in Bonn es wahrhaben wollen.

Es stellt sich nur die Frage, warum man in Bonn für eine 2 : 1-Relation plädiert, wenn die Relation 2000 : 1725 die einzig angebrachte ist. Will man auf „billige“ Abfindung, sollte der Dego-Komplex aufgelöst werden, heraus? Will man sich virklich für den Bund „reich“ rechnen, mit der Quittung, daß der Kapitalmarkt eine weitere Ohrfeige erhält? Im neuen Parlament sitzen doch genügend Volkswirte und Juristen, die zu rechnen verstehen Sollte wirklich erst ein Musterprozeß stattfinder? Und wenn hier von einer Relation 2000:1725 gesprochen wurde, so ist immer noch zu bedenken, daß, im Börsenjargon, 40 v. H. aufgelaufene kumulative Dividende in dieser Rechnung noch nicht „drin“ sind. – Im übrigen: Die Dego ist im Besitz von ca. 250 Mill. DM Auslandsbonds – eine Substanz, die nicht übersehen werden darf. -n