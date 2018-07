Von Josef Pieper

Als mein Buchhändler mir vor einigen Wochen das zur Frankfurter Buchmesse erschienene Sonderheft des „Börsenblattes“ zeigte, einen Band vom Umfang des Telefonverzeichnisses einer Millnach einer mehr als zehnjährigen Verschollenheit), das auf den gut zweitausend Seiten seiner beiden Bände so etwas wie eine ganze Bücherei von great books in sich enthält. Der Titel „Deutscher Geist. Ein Lesebuch aus zwei Jahrhunderten (Suhrkamp Verlag, Frankfurt) gibt freilich zugleich die zeitliche und räumliche Begrenzung an, der diese Auswahl unterstellt ist. Doch wird niemand leugnet, daß dieser, dem jungen Deutschen, und nicht allein ihm, kaum noch überschaubare Reichtum, längst einer neuen Erschließung bedürftig geworden war.

Die Erschließung des Zeitraumes, der mit den ersten Auftreten Winckelmanns anhebt und durch Namen wie Rudolf Kassner, Theodor Haecke-, Werner Heisenberg abgeschlossen wird, geschieht in dem Werke sozusagen in zwei Gängen. – Einmal in der Darbietung der „Lesestücke“, die übrigens zum Teil von beträchtlichem Umfang sind. So findet man etwa Lichtenbergs blitzende Abhandlung „Über Physionomik“ ungekürzt vor, ebenso Tiecks „Bemerkungen über „einige Charaktere im Hamlet“ und Max Schelers Traktat „Zur Rehabilitierung der Tugend“. Man sieht schon aus der bloßen Nennung dieser drei Stücke, welchen Radius das Unternehmen hat. Der Leser „hört den Künstler sich deutlich und vernehmlich machen, er darf hinter dem Feldherrn in dessen Geländekarten blicken, er darf mit dem großen Geographen gleichsam den Erdball in Händen wägen, er darf sich für eine Weile die Methoden des Physikers, Chemikers, Zoologen, Elhymologen sogar, des Sprachforschers, Mediziners und Juristen zu eigen machen; der Volkswirt, Historiker, Ästhetiker, Psychologe und Musiker teilen ihm mit aus der Fülle, nicht aus den Abfällen; er darf sich unter die Weisen mischen, die Schaffenskraft und Samen des Weltalls zu durchdringen suchen, und er ist bei ihnen nicht nur gern geduldet, sondern er wird ein Gefühl empfangen, als wäre gerade er erwartet worden und sollte angesprochen werden“. So heißt es in der Einleitung; und sie verspricht nicht zu viel.

Neben den Lesestücken selbst gibt es aber noch einen zweiten, in den ersten verschränkten Teil des Werkes, der, obwohl bescheidentlich in Kleindruck gesetzt, nicht geringeres Gewicht besitzt. Es sind die jeweils vorausgeschickten Kurz-Biographien der Autoren, einhundertdreißig an der Zahl. Sie würden für sich allein einen stattlichen Band ergeben. Es sind wahre Meisterwerke darunter, meisterlich in der knappen Formulierung wie auch in der treffsicheren Kennzeichnung des nicht Zutageliegenden; und übrigens bereiten sie dem Leser nicht allein ein hohes geistiges Vergnügen, sie enthalten zugleich einen enormen Reichtum an schlichter Information. Der Verfasser nennt sich nicht ausdrücklich; es ist Peter Suhrkamp, der Verleger, selbst.