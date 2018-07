Die Stadt Hannover war bis zur Währungsreform wie tot. Man wartete mit der Trümmerbeseitigung – vom Wiederaufbau ganz zu schweigen –, als sei die Verwaltung gelähmt. Man stockte ein riesiges Vermögen auf, um es – irgendwann gegebenenfalls einmal einzusetzen. Der Tag X, der Beginn der Währungsreform, machte all diese Träume zunichte. Das Geld verfiel der Beschlagnahme, umsonst war die Sparsamkeit in den verflossenen Jahren gewesen. So’schloß der erste Abschnitt der Geschichte der Stadt Hannover nach dem Kriege.

Dann – man könnte sagen: über Nacht – veränderte sich das Bild. Eine erstaunliche Initiative wurde sichtbar. Trümmer wurden entfernt, und an sehr vielen Baustellen entstanden neue, architektonisch nicht immer bemerkenswerte Häuser, deren Architektur – dank der Unfähigkeit ihrer Verfertiger – sich zunächst nicht weit vom Nazistil entfernte. Mit einigen Variationen entspricht dies der Geschichte der meisten Städte in der Bundesrepublik. Doch in Hannover geschah dann etwas, was diese Stadt von vielen anderen in Westdeutschland unterscheidet. Hannover war Landeshauptstadt geworden – zum ersten Male wieder seit 1866 –, und man nahm von der neuen Erhöhung nicht nur Kenntnis, man fühlte sich auch verpflichtet, ihr zu entsprechen.

Das zeigte sich vor allem in einer sehr aufgeschlossenen Haltung gegenüber kulturellen Fragen. Dies gilt nicht nur für Staat und Stadt, sondern auch für einen Teil des Bürgertums. Hannover begann auf dem Gebiet der modernen Kunst eine Rolle zu spielen.

Wer jedoch geglaubt hat, hier bahne sich eine Entwicklung an, die zu einem schönen Ergebnis führen könnte, einer Übereinstimmung nämlich, zwischen dem Stil des gegenwärtigen Geschehens und seinem künstlerischen Ausdruck, mußte zu seiner Enttäuschung sehen, daß Kräfte am Werke sind, die sich bemühen, dieses Ergebnis zu verhindern. Immer stärker setzte sich die Voreingenommenheit für das Vergangene durch. Gewiß steht Hannover in dieser Hinsicht nicht allein, in anderen Städten der Bundesrepublik hat sich Ähnliches abgespielt. Die „restaurativen Kräfte“, von denen so viel geredet wird, sind offenbar dabei, sich gerade auf dem Gebiet der Kultur immer stärker durchzusitzen. Was eigentlich wollen sie restaurieren? Genau das, was schon die Nazis wieder zum Leben entwickeln wollten: das Spießertum, die Plüsch-Atmosphäre von 1888, in der Architektur also die Geistlosigkeit einer falsch interpretierten Klassik.

Genau wie schon vor 1933 die Nazis – man sollte nie vergessen, daß es sich bei ihrer sogenannten Revolution um eine Machtergreifung des Spießertums handelte – die moderne Architektur als undeutsch, jüdisch und kulturbolschewistisch bezeichneten, so schreibt man heute in Hannover: „Schön bleibt schön, modern wird einmal unmodern“, was eine typische und abscheuliche Naziphrase ist, insofern, als hier im Sinne jener Nazispießer von Vorgestern von vornherein abgelehnt wird, daß irgend etwas Modernes schön Sein könnte.

Dieser Satz ist in einem Streit geschrieben, den jene Kreise, die sich heute noch mit den kulturellen Ansichten Hitlers identifizieren, gegen Hillebrecht, den vorzüglichen Stadtbaurat von Hannover, seit einiger Zeit erbittert führen. Gegenüber seinem sehr sachlichen, gut ausgewogenen und,städtebaulich einwandfreien Entwurf für ein neues Stadtbauamt haben sie einen Nazi-Entwurf von vor zehn Jahren aus der Schieblade hervorgesucht, einen Entwurf, dessen miserables Mittelstück sie allerdings selber nicht zu verteidigen wagen, vor dessen Seitenbauten, schwächlichen Ablegern der Münchener Parteibauten, sie aber in Ehrfurcht auf den Knien liegen.

Wenn es sich hier nur um den Kampf einzelner Spießer gegen einen vorzüglichen Architekten handelte, könnte man die ganze Angelegenheit mit einem Achselzucken beiseitelegen. Offenbar aber wünschen hier Parteien im trüben zu fischen, die sich von solchen Nazi-Parolen gegen die moderne Kunst einen Wahlerfolg erhoffen.

Richard Tüngel.