Soll der Möbelhändler Berater sein? – Auf die Form kommt es allein nicht an

Wir haben kleine Wohnungen; das ist ein Kennzeichen unserer Zeit. Aber wir haben – auch dies ist charakteristisch – die Wohnungseinrichtung reformiert. Diese Entwicklung ist keineswegs typisch deutsch; sie ist auch in anderen Ländern spürbar, die nicht unter den Folgen des Krieges zu leiden haben. Dies beweist, daß es sich nicht um einen vorübergehenden „Notstand“ handelt, sondern um tiefgreifende Strukturveränderungen unseres Sozialgefüges. Schade nur, daß die Möbelhäuser der großen Städte dies in vielen Fällen noch nicht begriffen haben!

Vor einigen Wochen wurde in Wiesbaden auf einer Zusammenkunft von Möbelhändlern ein neues Einrichtungsprogramm für Kleinwohnungen gezeigt. Das Interesse der Besucher war groß, und viele Anfragen bewiesen, daß der Bedarf an Einrichtungsgegenständen dieser Art groß ist. Aber der Handel ging – ganz allgemein gesprochen – zunächst nicht mit. In den Läden werden noch immer Einrichtungen dieser Art sehr selten oder nicht in der richtigen Art angeboten.

Wer Möbel kauft, geht meist zum Händler. Das gilt nicht nur für die industrielle Fertigung, sondern auch für einen großen Teil der handwerklichen Erzeugung. Der Handel also ist maßgebend. Selbstverständlich kann der Handel nur anbieten, was hergestellt wird. Aber auch der wagemutigste Hersteller kann auf die Dauer nur hervorbringen, was der Handel schließlich abzunehmen bereit ist.

Von Anfang an sei zugegeben –: Die Aufgabe, die dem Möbelhandel heute täglich von neuem gestellt wird, ist nicht leicht. Sollen doch zwei zunächst konträre Dinge in Übereinstimmung gebracht werden: Da ist der verständliche Wunsch jedes einzelnen, der – je mehr die allgemeine Mechanisierung des Daseins fortschreitet und den Bereich der freien Entscheidung einengt – wenigstens in seinen vier Wänden als Individuum so leben will, wie es seinen persönlichen Bedürfnissen entspricht. Und da ist andererseits die Tatsache, daß naturgemäß nur wenige Möbeltypen vorhanden sind; Formen, die immer wiederkehren; Grundrisse mit knappsten Abmessungen, die zwar in Einzelheiten noch mehr verbessert werden könnten, an deren Struktur zur Zeit aber kaum etwas zu ändern ist. Obendrein kommt es für den Bauherrn unserer modernen Kleinwohnungen darauf an, auch die Behausung als „Konfektion“ für den unbekannten Mieter zu liefern; die Wohnungen können trotzdem ein menschliches Wohnen ermöglichen, sofern die Möbelkonfektion die passende Einrichtung liefert.

Die alten Vorstellungen

In Wirklichkeit ist oft schon der Bauherr nicht bereit, sich von alten Vorstellungen zu lösen. Beweis? Die immer wieder vorgenommene Bezeichnung der einzelnen Räume beispielsweise einer Dreizimmerwohnung: „Wohnzimmer“ .. ., „Schlafzimmer“ ..., „Kinderzimmer“, wozu noch diese Festlegung der Räume auf eine einzige Funktion? Warum kommt es nur wenigen Bauherren in den Sinn, etwa jeweils eine möglichst große Wohnfläche zu schaffen, ohne durch ungeeignete Maßnahmen, wie elektrische Installationen, die Planungsmöglichkeiten des unbekannten Mieters einzuengen? So kommt es denn, daß oft in den Plänen von Kleinwohnungen – ganz gleich, wo sie verwirklicht werden sollen – die Einzeichnung einer Möblierung überall nach dem gleichen Schema erfolgt, als ob die Bedürfnisse einer Familie nach Art einer Verordnung bestimmt werden könnte.