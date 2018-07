München, im November

Seit kurzem ist es den Angehörigen der amerikanischen Besatzungsarmee, auch den GI’s, den Mannschaften, und Unteroffizieren, in der bayerischen Landeshauptstadt erlaubt, in ihrer dienstfreien Zeit in Zivil auszugehen. Von dieser Erlaubnis. wird mit Begeisterung Gebrauch gemacht, und das mag als ein Anzeichen dafür gewertet werden, wie sehr sich der amerikanische Soldat als ein Bürger in Uniform fühlt. So sieht man denn, besonders am „Platzl“, wo das Hofbräuhaus liegt, und in der Nähe der Amüsierbetriebe am Hauptbahnhof viele elegante junge Herren mit borstig gestutztem Haarschopf – unter ihnen solche mit dunkler und dunkelster Hautschattierung – flanieren, deren bajuwarischer Sprachschatz außer der Anrede „Fräulein“ allenfalls noch ein paar Höflichkeitsfloskeln und die Kenntnis der in Kasernennähe befindlichen Straßenbahnhaltestellen umfaßt.

Für den ehemaligen Landser Helmut B. hatte diese amerikanische Entmilitarisierung eine unerwartete Folge. Helmut B. verkauft in der Bahnhofsgegend, an einer Wand, an der „das Anlehnen von Fahrrädern verboten“ ist, Schnürsenkel und Zündhölzer. Weil er, an beiden Beinen amputiert, keine andere Verdienstmöglichkeit finden und von seiner Rente schon gar nicht leben kann. Plötzlich, so gegen zehn Uhr vormittags, erschienen zwei funkelnagelneu eingekleidete Herren bei ihm, die ihm in gewölbten amerikanischen Lauten klarmachten, sie würden jetzt seinem „Job“ etwas auf die Beine helfen. Schon hatte der eine eine Mandoline bei der Hand, während der andere zu singen und zu steppen begann. Es waren die US-Leutnants Jimmy B. und Eli E. Und sie spielten und sangen Schlager und Cowboylieder volle fünf Stunden lang, ohne Mittagspause.

Landser Helmut hockte zwischen ihnen, und man merkte ihm an, daß er nicht wußte, wie er die Situation ansehen sollte. Bitternis, Verlegenheit und Dank wechselten auf seinem abgezehrten Gesicht. Aber die Leutnants hatten es gut gemeint, und der Erfolg gab ihnen recht. Helmut B. kassierte die höchste Tageseinnahme, die er jemals hatte.