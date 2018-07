Inhalt Seite 1 — Das lesen Musikfreunde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist eine merkwürdige Eigenschaft der Musik, daß unzählige Menschen mindestens ebenso gern über sie und ihre Vermittler lesen, wie sie ihre Werke hören. Und das, obwohl nichts so wenig, jedenfalls so schwer durch das Wort zu beschreiben ist wie gerade die einzige ihrem Wesen nach abstrakte Kunst, deren Verwirklichung in tönender Form rein geistiger Art ist. Vielleicht ist aber eben dies der Grund, warum die Neugier sich so gern auf die Personen wirft, die diese Kunst schöpferisch oder wiedergebend ausüben. Eine Neugier, der wiederum Musiker so gern entgegenkommen, indem sie ihrer Popularität – auch der posthumen – mit umfangreichen Selbstdarstellungen nachhelfen.

Zwei neue Autobiographien berühmter Sängerinnen liegen für den Weihnachtstisch ihrer Verehrer bereit:

„Alt-Rhapsodie. Sigrid Onegin – Leben und Werk.“ Herausgegeben von Fritz Penzoldt. Verlag Degener & Co., Neustadt an der Atsch. 342 S.

„Werk“ ist ein etwas anspruchsvoller Begriff für die noch so große Leistung eines Interpreten. Und das ganze Buch trägt, besonders in der vom Herausgeber (dem zweiten Gatten der Künstlerin) in Ichform weitergeführten Ergänzung, diesen Charakter ambitiöser Inszene. Davon abgesehen ist es doch durch die lebendigen Beziehungen zur Zeitgeschichte eine interessante Lektüre, in deren Verlauf dem Leser viele markante Gestalten des musikalischen, aber auch des politischen Lebens der behandelten Jahrzehnte begegnen. Das menschliche Persönlichkeitsbild der Sängerin zeigt dabei seine sympathischsten Züge im Privaten, zum Beispiel in der Episode des ersten Weltkrieges, wo sie ihren ersten Gatten, den Russen Onegin, jahrelang verborgen hielt, um ihn nicht den Gefahren des „Spionen“-Wahns auszusetzen. –

Frischere Luft weht durch das Erinnerungsbuch:

Margarethe Slezak: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“ Mit 45 Zeichnungen von Franziska Bilek. R. Piper & Co. Verlag, München. 233 S.

Die jüngst verstorbene Tochter des gewichtigen Leo kann in der Tat in der Kunst des launigen Erzählens mit ihrem Vater konkurrieren. Warum aber fühlt sie sich verpflichtet, nachträglich gewisse nicht ganz unbekannte Leute lächerlich zu machen oder in ihrer Schrecklichkeit zu entlarven, deren Protektion sie sich vordem durchaus nicht ungern gefallen ließ, ja, sogar gelegentlich gegen unerwünschte Kritiken mobilisierte? Das ist kein guter Humor – und es hätte längst niemand mehr danach gefragt. Es sei ihr verziehen wegen der vielen wahrhaft vergnüglichen Dinge, die sie sonst hier zu servieren wußte.