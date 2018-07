Inhalt Seite 1 — Der Verlobte kommt gleich . . . Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jan Molitor

Mitten in Hamburg – am Besenbinderhof – liegt ein riesig großes Haus: das Arbeitsamt. Was ich dort suchte, ist nicht interessant genug, um darüber zu berichten. Was ich dort fand, um so mehr, – Da war ein Vorzimmer, eine Art Warteraum. Darin war ein Tisch; daran eine freundlich aussehende Dame. Wer zu ihr kam – es waren lauter Damen – und ihr eine Karte vorlegte, erhielt sie gestempelt zurück. „Stempeln gehen“: so nennen die Besucher diesen Vorgang, der ein volkstümlicher Begriff wurde. Was jedoch verwunderte, war ein kurzer Dialog, der bei der Sternpelzeremonie plötzlich so laut wurde, daß alle ihn hören konnten: „Wenn wir nicht wären, wo sollten Sie da hin!“ sagte die Beamtin oder Bedienstete milde, um eine Stammkundin, die unwirsch auftrat, ein bißchen zurechtzuweisen. „Was wollen Sie denn? Wenn wir nicht wären“, entgegnete robust, ja beinahe schon rabiat, die Besucherin, „säßen Sie nicht hier!“ War das als spöttisches Bon mot gemeint: Ohne Arbeitslose keineBeämte beim Arbeitsamt? Doch die Anwesenden nickten ernsthaft oder sahen mit fremdem armem Lächeln vor sich hin.

Die Stempelkarten trugen eine Nummer, und eine jüngere Dame mit einem Fuchspelz und einem Köfferchen war so nett, mir Sie Sache zu erklären. Sie war eine „ungelernte weibliche Arbeitskraft“; ich sah sie an; ja, so könnte man’s zur Not auch definieren ... Welch ein Pech! Sie hatte vor langer Zeit, als sie zum ersten Male stempeln kam, eine Nummer gekriegt, aus der hervorging, daß sie in der „Fischbranche“ etwas leisten könne. „Ja“, sagte sie, „wenn es noch die Zigarettenbranche war!“ – In der Zigarettenbranche, so erzählte sie, bekäme jede Arbeiterin neben einem „anständigen“ Stundenlohn monatlich 300 Zigaretten; in der Fischbranche hingegen... Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. Andererseits hat die Fischbranche – wenn ich sie recht verstanden habe – den Vorteil, daß die Arbeit, die plötzlich anfällt, nach kurzer Frist meist auch wieder zu Ende ist. „Ein Vorteil? Ist das ein Vorteil? – Ja, machen Sie das gern: Fische waschen, putzen, Bauch aufschneiden, salzen? Hände im kalten Wasser? Füße in Gummistiefeln? Glibbriger, nasser Boden?“ – Ein wahres Unglück, daß sie die Fischbranchen-Nummer hat! Aber da sie anderwärts nie gearbeitet hat, kann sie diese Gruppen-Nummer nicht loswerden. Ganz harmlos geht sie allwöchentlich zum Stempeln aufs Arbeitsamt; plötzlich heißt es für alle, welche die gleiche – ihre – Nummer haben: „Nehmen Sie bitte Platz; warten Sie; wir haben Arbeit für Sie.“ Ihren Worten zu glauben, sagen die Bediensteten das auch noch in „so ’nem fix putzig freundlichem Ton“. Was nun?

Wie immer im Leben, muß man auch hier zwischen klugen und dummen Menschen unterscheiden, Man kann auf die Idee kommen und erklären: „Ich hol’ meinen Verlobten ’rauf: der wartet sowieso unten.“ Aber das ist dumm. Der Verlobte, obwohl er sich voll Luft gepumpt hat, kommt meist ziemlich kleinlaut aus dem Zimmer heraus, wo die Beamten an Schreibtischen sitzen. Vielleicht aber hat er seinen Zorn auch aufrecht gehalten und erklärt: „Meine Verlobte kann nicht arbeiten gehn. Sie muß um eins zu Hause sein. Wer soll mir sonst kochen?“ Das wäre dann geradezu hirnverbrannt zu nennen. Klug hingegen ist, es, „arbeitswillig“ zu sein und die Arbeit mit einem Lächeln, wenn möglich gar mit einem Freudenschluchzer anzunehmen. – Bei dieser Wendung des Gesprächs merkte ich, daß „arbeitswillig“ nicht nur ein Eigenschaftswort, sondern auch ein Fachausdruck ist. Jedesmal nämlich, wenn das Fräulein mit dem Fuchspelz Schwierigkeiten mit den Arbeitsamtsangestellten hatte (denn auch sie ist erst durch Schaden klug geworden), wurde sie gefragt: „Sind Sie arbeitswillig?“ Na, so blöde war sie denn doch nicht, daß sie extra sagte: Nein. Sie sagte: „Ja, arbeitswillig!“ und sprach’s im Brustton der Überzeugung. Seither nimmt sie die Karte mit Dank entgegen, die sie einem Arbeitgeber überreichen soll. Diese Karte ist zweigeteilt, und den einen Teil sendet der Arbeitgeber ans Arbeitsamt zurück. Mir scheint, die Arbeitgeber sollten getrost ihre Nachricht ans Arbeitsamt so wichtig wie möglich nehmen. Es ist ja auch ihr Steueranteil – so gut wie meiner –, der das Fundament zur Arbeitslosenunterstützung bildet. Das Fuchspelz-Fräulen allerdings deutete an, daß man vom Kontor einer Fischkonservenfabrik ganz mühelos weggeschickt werde könne, wenn man über Migräne klagt oder über Rheuma („Welcher Arzt kann Rheuma kontrollieren? Hu, fassen Sie mich da nicht an, Herr Doktor! Aua... Keiner kann’s!“) Uff, ist man zurückgewiesen – oder besser noch: zu spät gekommen – dann geht’s zurück zum Arbeitsamt Traurige Miene: „War wieder nix...“ und resignierendes Schulterzucken. – „Ach so macht man das?“ – „Ja, so macht man das!“

Ich fühlte mich nicht im Reporter-Dienst. Ich hätte sonst vielleicht versucht, Einzelheiten von der Beamten drinnen, hinter der Tür, zu erfahren. Da plötzlich erfuhr ich wider Willen eine recht hübsche Einzelheit: Eine junge Fau verließ den Raum und sagte leicht erregt beim Vorübergehen zu meiner Nachbarin: „Du, ich hab ’ne Sperre!“ – „Das arme Wesen!“, dachte ich, „Eine Sperre!“, sagte ich laut. „Wovon soll sie jetzt leben?“ – „Was denken Sie, was ’ne Sperre ist?“, fragte das Pelzkragen-Mädchen. – „Nun, jetzt kriegt sie vielleicht wochen- oder monatelang kein Geld ...“ – „I wo, zwanzig Pfennig pro Woche kriegt sie abgezogen, höchstens fünfzig...“ Da weiß man doch endlich, was eine „Sperre“ ist: ein Erziehungsmittel für zwanzig oder fünfzig Pfennig; eine Strafe, leicht abzubüßen und mit Schwarzarbeit auszugleichen, wenn man das, wodurch die Füchsin beispielsweise Geld verdient, mit dem ollen, ehrlichen Ausdruck „Schwarzarbeit“ bezeichnen will...

Ich trieb mich lange in dem großen Haus am Besenbinderhof herum. Im Flur sah ich ein Paar älteren Jahrgangs: er schritt zur Abteilung der männlichen Arbeitslosen, sie zum Korridor der weiblichen Gruppe. Ich erfuhr, daß die beiden – ein keineswegs unglückliches Paar – früher verheiratet waren, jetzt aber „geschieden“ selbander leben, weil seit der Scheidung jeder einzelne seine Arbeitslosenunterstützung erhält. Das summiert sich besser als im Zustand der Ehe. Wiederholt zwar habe ich gelesen, daß zwei, die zusammengehören und längst zusammen sind, nicht heiraten können, weil sie als Kriegerwitwe, er als Invalide im Personenstandsregister als Einzelwesen verzeichnet sein müssen: Nur, wenn sie die Einzelrenten zusammenlegen, kommen sie – sei es auch kläglich – gerade aus. Aber daß sich aus ähnlichen Gründen Verheiratete scheiden lassen, hatte ich nie gehört und wüßte auch gern, ob das Arbeitsamt dies weiß...

Ich wüßte auch gern, auf wieviel Prozent das Arbeitsamt jenen Personenanteil schätzt, der Arbeitslosenunterstützung bezieht und moralisch nicht verdient? Sind es zehn Prozent, die nicht arbeiten wollen? Ich wüßte gern, ob je darüber beraten wurde, wie man diesem Unsinn, Steuergelder so anzuwenden, steuern könnte. – Ja, die Demokratie – ich weiß. Um des Prinzips willen, das da lautet: „Vertraut einander!“ und „Gleiches Recht für alle!“ muß das Falsche, das Abseitige, die Unmoral in Kauf genommen werden. Selbst der klarste Bach führt Geröll – ich weiß. Aber zehn Prozent? Oder ist’s noch mehr Geröll? – In solchen Betrachtungen versunken, sah ich, daß ein weibliches Wesen, das einen Ledermantel trug und die Stempelkarte soeben in der Manteltasche verstaut hatte, sich auf ein Motorrad schwang und davonknatterte. ...