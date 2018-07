Inhalt Seite 1 — Die lieben deutschen Adria-Gäste Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im jugoslawischen Dalmatien dauert der Fremdenverkehr bis in den Oktober, und der Zahl nach sind es wie früher wieder die Deutschen, die den stärksten Anteil der Adriabesucher stellen. Erfreulich für die Gäste, die dort im Spätherbst noch Sommertage erleben, erfreulich für das Land, das bei der Bundesrepublik in die Hunderte von Millionen DM verschuldet ist und durch die Deviseneinnahmen aus dem Fremdenverkehr seine wacklige Bilanz etwas stützen kann. Nicht erfreulich aber für den echten Partisanen, der, im Gegensatz zu der übrigen Bevölkerung, den alten kommunistischen Haß gegen die Deutschen aus den Okkupations- und Bürgerkriegstagen bewahrt hat.

Ein solcher Partisan ist es offenbar, der in der Belgrader kommunistischen Zeitung Politika einen Artikel über die deutschen Gäste, ein Feuilleton, veröffentlicht hat, um seine Galle loszuwerden. Als Partisan ist er mit Unterstützung der Gewerkschaft an die See gekommen, durch eine Art von Titoistischer Kraft-durch-Freude-Organisation also. Gleich fängt er an, sich zu ärgern.

Warum, fragt er, darf diese (deutsche) Frau zum Essen kommen, wann sie Lust hat, und ich muß laufen, damit ich um zwei Uhr da bin, wie es vorgeschrieben ist? Ist vielleicht mein Geld schlechter oder gefällt dem Hoteldirektor so ein sommersprossiger Deutscher besser als ich? ...

Der Mann der weißblonden Frau mit den sanften Kuhaugen steht vor dem Direktor, er muß ein Oberleutnant oder sogar ein Hauptmann sein, denn der Direktor reibt seine Hände und verbeugt sich. Hallo, Freundchen, ich glaube, wegen dieser verdammten Devisen wird der heutige Tourist ein falsches Bild von uns kriegen! Warum glauben wir eigentlich, daß diese fremden Touristen feine Leute, richtige Herren und Damen sind? Und warum scheint uns ihr Geld wertvoller? Was haben wir wegen dieses Fremdenverkehrs Knickse zu machen wie Kinder, die von blutleeren Gouvernanten erzogen sind? Die Sommergäste haben unsere Hotels okkupiert, aber Fremde bleiben Fremde, küß die Hand! Dabei verschachert der sommersprossige Fremde noch an die Kellner und Gäste Nylonstrümpfe. Jeden Augenblick läuft er vom Strand weg und kauft seiner Frau Weintrauben und Feigen...

Wenn die Musik spielt, dann tanze ich nicht. Aber diese hundert Kilo schwere Deutsche mit den Kuhaugen, die tanzt, und eine andere auch, die ausschaut wie eine Stange, um die Maulbeeren wachsen, und in einer Dreiviertelhose herumspringt, die tanzen mit ihren serbischen und Devisen-Kavalieren und mit ihren deutschen gutgläubigen Männern. –

Diese-Deutsche mit den

Dreiviertelhosen hat sich eines Abends so besoffen, daß sie sich wie ein Lastwagenrad überkugelte ..., aber dann hat sich das Hotelpersonal bei ihr noch entschuldigt!