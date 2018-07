In einem der alten Gebirgsstädtchen Oberbayerns – unvergeßlich seine Luft, gemischt aus Gletscherkühle des vorbeistrudelnden Baches, Alpenwiesenduft und einem gelegentlichen Zusatz von Malz aus der Brauerei – wurde in einer nebligen Herbstnacht ein Einbruch verübt. In das jahrhundertealte Haus eines Metzgermeisters waren Diebe eingedrangen und hatten Geld, ein paar wertvolle Jagdgewehre und einiges Silberzeug mit sich genommen.

Sehr bald fand sich in dem engmaschigen Netz des Kleinstadtklatsches ein junger Mann verdächtigt, der ein Ortsfremder war, Sohn eines bitterarmen Älplers im entlegenen Tal. Der hellblaue, silberknöpfige Rock eines Landbriefträgers stand ihm prächtig, und der rüstige Schritt, mit dem er, seinen Bergstock schwingend, langbeinig und mit der Gewandtheit einer Gemse seines Weges in die Berge zog, hatte allenthalben Wohlgefallen erweckt. Nicht anders war es auch der Tochter der Metzgermeistersleute widerfahren, einem schlanken, feurigen Geschöpf mit brombeerschwarzen Augen. Niemandem hatten die beiden hübschen jungen Leute verhehlt, daß sie zu heiraten beabsichtigten. Doch die Metzgermeistersleute waren, langsam und schwerfällig denkend, zur Ablehnung des ihnen zugedachten Schwiegersohns gelangt – seiner ärmlichen Herkunft, seiner bäuerlichen Umgangsformen und seiner geringen Berufsaussichten wegen. Ja, sie hatten darauf bestanden, die Entlobung im Zeitungsblättchen öffentlich bekanntzugeben.

Verhaftet und vor Gericht gestellt, bestritt der Verdächtige hartnäckig, mit dem Einbruch etwas zu tun zu haben. Fragen nach dem Verbleib der Beute beantwortete er mit verächtlichem Schweigen. Nachdem man aber an den eingedrückten Fensterscheiben Fingerabdrücke fand, die mit den seinen übereinstimmten, war es um ihn geschehen. Schon hatte er einen Teil der Strafe abgesessen, als im Städtchen ein Mann starb, der zuvor in seiner letzten Beichte bekannte, er sei es, der den Einbruch beim Metzgermeister begangen habe; reumütig schilderte er alle Einzelheiten und gab auch die Verstecke an, in denen man danach tatsächlich die Reste seiner Beute fand.

Dem jungen Briefträger aber mußte aufs neue der Prozeß gemacht werden, und nun erst schälte sich Hülle nach Hülle von der Wahrheit: der erzwungenen Lösung ihres Verlöbnisses hatten die beiden öffentlich Entlobten ihre Anerkennung verweigert – was sich darin aussprach, daß der Bräutigam der Braut zuweilen nächtliche Besuche abstattete. Da aber abends die Haustür verschlossen wurde, mußte er seinen Weg – altem bayrischem Brauch gemäß – durchs Fenster nehmen, an dem die Polizei daher später seine Fingerabdrücke fand.

Selbstverständlich, daß ein einziges Wort von ihm vor Gericht genügt hätte, ihn vor Gefängnis und Schande zu bewahren. Damit indessen hätte er ja das Mädchen der Spottlust und Schadenfreude der Kleinstadt preisgegeben. Und lieber als das zuzulassen, hatte dieser wahrhafte Kavalier die unverdiente harte Strafe auf sich genommen. Auch bei der zweiten Verhandlung schwieg er beharrlich. Und nur dadurch, daß das Mädchen diesmal sich seiner erbarmte und ein tränenfeuchtes Geständnis stammelte, endete die Verhandlung so, wie sie enden mußte, mit einem Freispruch wegen erwiesener Unschuld.

Der ganze Vorfall mag in der turbulenten Welt von heute winzig und belanglos aussehen – gewiß. Doch weil ihm gleichwohl ein Element des ganz Außerordentlichen innewohnt, ist er mir vermutlich so lange im Gedächtnis verblieben. Denn daß die menschlichen Fundamental werke – Verläßlichkeit, Standhaftigkeit, Mut, Selbstaufopferung – sich in solcher Reinheit und in einem so einfachen Mann wie diesem armen Älplersohn dargestellt hätten, ist mir zum zweitenmal nicht begegnet.

Trotzdem weiß ich nicht, ob die märchenhaft unwahrscheinliche Geschichte den ihr gebührenden Märchenschluß fand, ob also die Metzgermeistersleute der Heirat ihrer Tochter mit dem derart bewährten Bräutigam schließlich doch zustimmten, Haben sie die Seltenheit eines solchen Charakters zu würdigen verstanden? Annehmen möchte ich fast, daß sie es nicht taten, eben in derselben Hartnäckigkeit, mit der auch der Kavalier seine Dame verteidigt hatte, in der obstinaten Auflehnung der Altbayern gegen alles das, was ihnen Ton außen aufgezwungen werden soll – an sich eine der schätzenswerten Eigenschaften dieses von jeher absonderlichen Volksstammes,