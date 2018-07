Es ist in der Öffentlichkeit wenig bekannt, daß es eine relativ kleine Gruppe von Autofahrern ist, die einen großen Anteil der Verkehrsunfälle verschuldet. Obwohl es allzusehr vereinfacht wäre, wenn man sagte: – „Es sind immer nur dieselben!“ – sind doch die systematischen Untersuchungen bedeutsam, bei denen sich herausstellte, daß bei einer großen Verkehrsgesellschaft 14 v. H. der Fahrer an 34 v. H. der durch das Personal der Gesellschaft verursachten Verkehrsunfälle beteiligt waren. Bei einer anderen Untersuchungsgruppe war das Ergebnis 10 : 43. Nun ein Vergleich mit amerikanischen Zahlen: Bei einem großen Taxiunternehmen in New York haben 10 v. H. der Fahrer 32 v. H. der von diesem Unternehmen betroffenen Unfälle herbeigeführt.

In einem großen Industrie- und Handelsbetrieb in der Bundesrepublik aber hatten 9,4 v. H. der Fahrer 37,4 v. H. der durch die Angehörigen dieses Unternehmens verursachten Unfälle verschuldet.

Die Ursachen dieser Unzulänglichkeit bedürfen zum kleineren Teil medizinischer, zum weit größeren psychologischer Erklärungen. Das Forschungs- und Beratungsinstitut für Verkehrssicherheit in Köln stellte bei 2500 Untersuchungen, die vorgenommen wurden, fest, daß 35,5 v.H. der geprüften Personen wenig oder nicht geeignet waren, ein Auto zu steuern. (Es wurden dabei freilich strenge Maßstäbe angewandt.) Fast drei Viertel von ihnen, genau 72 v. H., waren aus psychischen, und etwa ein Viertel, genau 28 v. H., aus medizinischen Gründen ungeeignet. Von den psychischen Ursachen sind 37 v. H. in einer verminderten Intelligenz, 23,5 v. H. in einer Labilität der Leistungsfunktionen, nämlich der Wachsamkeit, der Aufmerksamkeit und der allgemeinen Reaktion zu suchen. In 18,5 v. H. der Fälle lag ein Mangel an Visualität vor, in 15,3 v. H. handelte es sich um Bewegungsablaufsstörungen (verlangsamte und versteifte Motorik) und nur in 5,7 v. H. um soziale Nichtanpassungsfähigkeit, Unreife und Undiszipliniertheit. Von den medizinischen Gründen kamen die meisten auf Farbsehuntüchtigkeit (27 v. H.), in 24 v. H. der Fälle handelte es sich um unzureichende Sehschärfe. Ebenso groß war der Prozentsatz der Kreislaufstörungen. In 11 v. H. der Fälle spielen Störungen des vegetativen Nervensystems eine maßgebliche Rolle; 7 v. H. der aus medizinischen Gründen Ausgeschiedenen versagten wegen unzureichender Hörschärfe, 4 v. H. wegen Gehirnverletzungen, 3 v. H. wegen Tuberkulose.

Nicht alle, die aus psychologischen oder medizinischen Gründen zum Autofahren „unterdurchschnittlich“ geeignet sind, brauchen deshalb als Fahrer ausgeschaltet zu werden. Sie sollten aber viel vorsichtiger als der Durchschnitt fahren. Vielen dieser gehandikapten Fahrer wäre mit einer rechtzeitigen Beratung geholfen, durch die sie die Grenzen des ihnen Zumutbaren kennenlernen könnten. Jene relativ kleine Gruppe aber, deren Anteil, wie sich aus den aufgeführten Beispielen ergibt, an der Zahl der Verkehrsunfälle überaus hoch ist, müßte ausgeschaltet werden.

Aber nicht nur ein Teil der Fahrer, auch ein Teil der Fußgänger ist an der zahlenmäßigen Erhöhung der Verkehrsunfälle schuld. Die meisten Menschen der älteren Generation haben die für ihre Reaktion entscheidenden Erfahrungen im Straßenverkehr vor 30 Jahren gewonnen. Das kann ihnen oder anderen in einer ihr Reaktionsvermögen übersteigenden Verkehrssituation verhängnisvoll werden. Andererseits verhält sich die junge Generation, welche die für sie entscheidenden Erfahrungen bereits unter den Eindrücken des mocernen Verkehrs gewonnen hat, in der Regel als Fußgänger richtiger. Der junge Fahrer freilich, dem die Erfahrung des älteren Menschen am Steuer fehlt und den oft die Freude am Risiko berauscht, wird gerade dadurch manchmal zu einer Gefahr für den Verkehr.

Robert Strobel