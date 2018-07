AUSSENHANDEL

Den Vorwurf der Bevorzugung Deutschlands bei der Erteilung von Einfuhrlizenzen für Kraftfahrzeuge mußte sich Argentinien aus dem Munde eines britischen konservativen Abgeordneten gefallen lassen.

Das neue deutsch-schweizerische Handels- und Zahlungsabkommen trat am 1. Oktober 1953 in Kraft und gilt; bis zum 30. September 1954. In Bern wie in Bonn erwartet man; daß das Abkommen den deutsch-schweizerischen Warenverkehr günstig beeinflussen wird.

Die Einführung einer gemeinsamen Benelux-Außenhandelspolitik beschlossen die Außen-, Finanz- und Wirtschaftsminister der Benelux-Länder auf einer Konferenz in Brüssel.

Im Verkehr mit der Türkei ergeben sich beim Einzug von fälligen Wechseln in zunehmendem Maße Transferschwierigkeiten. Die BdL sah sich veranlaßt, ab sofort den Ankauf von Akzepten auf die Türkei, die über US-$ lauten, von der Beifügung eines Reverses abhängig zu machen, in dem die türkische Zentralbank oder eine andere zuständige türkische Behörde bestätigt, daß bei Wechselfälligkeit der Transfer des Wechselerlöses durch Gutschrift auf ihrem Abkommenskonto gewährleistet ist.

Die sowjetzonalen Ausfuhrbestimmungen wurden wesentlich aufgelockert. Das Ziel der Bemühungen ist, den sowjetzonalen Handel mit den westlichen Ländern auszuweiten und auf jeden Fall auf den westlichen Märkten als „lieferfähig“ zu erscheinen.

