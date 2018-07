Niemand wird zur Zeit mit Sicherheit tagen können, ob die Abwärtsbewegung, die als Reaktion auf die ungewöhnlichen Steigerungen bei den Montanen in der letzten Zeit einsetzte, inzwischen ihren tiefsten Stand erreicht hat. Allerdings gab es um die letzte Wochenwende herum bereits Anzeichen für ein Ausschwingen des Pendels nach der anderen Seite. Meinungskäufe brachten den noch nicht umgestellten Montanpapieren innerhalb eines Börsentages Gewinne bis zu vier Punkten. Der Markt ist nach beiden Seiten bin eng geworden, da sich die Kundschaft an den Verkäufen der vergangenen Woche nicht beteiligt und an ihrem Besitz festgehalten hat, mit dem sie in den letzten Jahren so glänzend gefahren ist.

Immerhin, die jetzt vollzogene Konsolidation war schon deswegen notwendig, weil es einer dringenden Warnung bedurfte, damit die Montanbäume nicht in den Himmel wuchsen. Dafür ist es angesichts der dünner werdenden Auftragspolster in der westdeutschen Eisen- und Stahlindustrie nicht an der Zeit. Allerdings sollte man den Umschwung vom Verkäufer- zum Käufermarkt nicht dramatisieren, wenn es auch hinsichtlich der Renditen bei einigen Unternehmen noch Fragezeichen geben dürfte. Niemand sollte indessen die Montane in Zukunft allein nach den Dividenden bewerten wollen. Um zu einem gerechten Kurs zu kommen, muß man schon einen Blick auf die Bilanzen der Werke und die darin ausgewiesenen Reserven werfen. Dabei wird man feststellen können, daß in dem einen oder anderen Falle die Reserven bereits wieder die Höhe des Aktienkapitals erreicht haben – und dieser Umstand wird doch wohl im Kurs seine Berücksichtigung zu finden haben.

Bei den Papieren der chemischen Industrie waren die Kursabschwächungen nur unwesentlich. Allerdings sieht hier die Lage im Gegensatz zur Eisen- und Stahlindustrie viel hoffnungsvoller aus. Die Umsätze der Werke haben sich gegenüber 1949 nahezu verdoppelt und die Ausfuhr wird in diesem Jahr wahrscheinlich die Zwei-Milliarden-Grenze überschreiten. Man wird also auch entsprechende Dividenden erwarten können. An der Spitze der IG-Nachfolger liegen nach wie vor Casella mit 130 v. H. Die Liquidationsanteile schwächten sich im Vergleich zur Vorwoche auf 26 3/4 v. H. ab.

Stärker zum Zuge kamen die Bank-Aktien, von denen namentlich die Reichsbank-Anteile kräftig gefragt waren (75–78 1/2 v. H.). Die Reichsbank-Anteilseigner haben in der Öffentlichkeit mit ihren Forderungen auf eine faire Umstellung eine günstige Resonanz gefunden, und man scheint neuerdings auch nach bisher allerdings unbestätigten Gerüchten in Treuhänderkreisen sich mit dem Gedanken einer 1 : 1-Umstellung vertraut zu machen, wobei noch zu klären ist, ob die Anteilseigner durch Vorzugs-Aktien der neuen Bundesnotenbank oder durch 5 bzw. 5 1/2 v. H. verzinsbare Bundesanleihe abgefunden werden sollen. – Einen noch größeren Gewinn verzeichneten die Aktien der Dt. Golddiskontbank, die von 46 1/2 auf 51 v. H. anzogen. Als Anregung diente u. a. der Artikel in der „ZEIT“ vom 19. November 1953 „Was ist die Dego wert?“

Auf Grund der günstigen Geschäftslage und der daraus zu folgernden Dividendenaussichten waren Brauerei-, Zement-, Warenhaus- und Elektro-Aktien gut behauptet. Zu einer Sonderbewegung kam es bei Zellstoff Waldhof, deren Aktien nach optimistischen Zukunftsprognosen der Verwaltung mit 89 1/2 bis nach 82 1/2 v. H. schlossen.

Am Rentenmarkt hielt die Nachfrage nach RM-Industrie-Obligationen am das gleiche gilt für die Harpener Bonds, wo man entweder mit einer beschleunigten Fortsetzung des schwebenden Prozesses oder mit einem annehmbaren Vergleichsvorschlag der Verwaltung rechnet. Zu leicht anziehenden Kursen waren die Deutschen Reichsschatzanweisungen gesucht. Die FDP hat zusammen mit der Schutzvereinigung einen Gesetzentwurf eingebracht, der eine Umstellung dieser Papiere im Verhältnis 10:1 vorsieht. Die Regelung dieser Frage ist deswegen vordringlich, weil im Londoner Schuldenabkommen die ausländischen Reichsmarkgläubiger sich bereit erklärt haben, sich hinsichtlich ihrer Forderungen der Inländerbehandlung zu unterwerfen, sofern eine gesetzliche Regelung dieser Verbindlichkeiten bis Ende dieses Jahres erfolgt. Will der Bund sich diese Chance nicht entgehen lassen, sind schnelle Entschlüsse notwendig, denn sonst wird es langwieriger Verhandlungen mit den Ausländern bedürfen – und es ist dann die Frage, ob die Auslandsgläubiger mit einer 10 : 1-Abwertung abzufinden sind. Insgesamt handelt es sich (einschl. Auslandsschuld) um 15 Mrd. RM, die auf 1,5 Mill. DM abgewertet werden sollen. In dem Gesetzentwurf ist vorgesehen, daß den Besitzern der „Anleihe-Ablösungsschuld“ eine bevorzugte Umstellung zugebilligt wird. Unter dem Eindruck dieser Forderungen zogen die Reichsschatzanweisungen auf 5 v. H. an. Kommt tatsächlich in absehbarer Zeit eine 10 : 1-Umstellung, die vermutlich durch die Ausgabe von 5 oder 5 1/2 v. H. verzinslichen langfristigen Stücken einer Bundesanleihe abgegolten wird, dann dürfte der eilte Kurs für Reichsschatzanweisungen etwa um 8 v. H. herun liegen.

-ndt.