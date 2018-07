Inhalt Seite 1 — Kräftige Herbstbelebung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die westdeutsche Wirtschaft hat im Gegensatz zur USAwirtschaft mit Herbstbeginn ihre in diesem Jahr ohnehin nur schwach ausgeprägte Sommerflaute schnell und nachhaltig überwunden. Im September stieg die industrielle. Erzeugung Westdeutschlands wieder so kräftig an (+ 7 v. H. gegenüber dem Vormonat), daß derbisherlge Jahreshöchststand (Juni) beträchtlichübertroffen wurde. Im Oktober wurde mit einer weiteren Steigerung der arbeitstäglichen Industrieproduktion auf 170 (1936 – 100) der Nachkriegs-Höchststand erreicht. Auch der Auftragsverlauf, der im Sommer bis in den August hinein stärker rückläufig als im Vorjahr war, zeigte im September wieder eine Steigerung von rund 12 v. H., die offensichtlich nicht nur saisonbedingt war.

Trotz der wieder erstarkten Position der Investitionsgütererzeugung (mit starker Zunahme auch der Auslandsaufträge) kann vorerst von einem grundlegenden Wandel der konjunkturellen Kräftekonstellation hier noch nichtgesprochen werden. Abgesehen von der Kürze des Beobachtungszeitraums, die ein endgültiges Urteil ausschließt, widersprechen einer derartigen Auffassung die schon seit längerem sichtbar gewordenen Entwicklungstendenzen in der westdeutschen Investition. Der Anteil der Gesamtinvestitionen (Anlagen + Vorräte) am Bruttosozialprodukt zeigt schon seit Beginn des vergangenen Jahres sinkende Tendenz. Diese Erscheinung – bei der also das Bruttosozialprodukt schneller als die Gesamtinvestition wächst – ist „an sich“ keineswegs besorgniserregend, sondern angesichts des gegenwärtig noch immer überhöhten Investitionsniveaus durchaus erwünscht, soweit dieser Prozeß sich allmählich und organisch im Rahmen eines stetigen Wachstums vollzieht. Zu begrüßen ist dieser langsame Abbau der westdeutschen Investitionsrate vor allem deshalb, weil er bei uns Ausdruck eines steigenden Lebensstandards, einer ausgeglichenen Verteilung der Einkommen und dementsprechend auch Ausdruck einer inflationsfreien Finanzierung der Investitionstätigkeit selbst ist.

Die konjunkturellen Gefahrenpunkte einer derartigen Verkürzung der Investitionsrate konnten in Westdeutschland bisher mit beachtlichem Erfolg durch die Steigerung des privaten Verbrauchs umgangen werden. Obwohl die Zunahme des privaten Verbrauchs – scheinbar paradox – mit einer steigenden freiwilligen Ersparnisbildung der Verbraucher Hand in Hand ging, konnten die bremsenden Wirkungen dieser wachsenden freiwilligen Ersparnisse der Nichtunternehmer durch die autonom verfügten Einkommenserhöhungen (Sozialaufbesserungen und Steuersenkungen) und durch Ausschüttungen des Lastenausgleichs ausgeglichen werden. Hinzu kam als weiterer wesentlicher Faktor, daß die wachsende Sparrate (aus „nicht-selbständigem Einkommen“) zusammen mit der ebenfalls und sogar noch stärker zunehmenden Ersparnisbildung der großen Gebietskörperschaften (Bund und Länder) in ihrer kontraktiven Wirkung durch die Ausfuhrüberschüsse oder die von der Zentralbank finanzierten Devisenüberschüsse mehr als ausgeglichen wurde.

Der noch im September/Oktober in einigen Bereichen des Einzelhandels anhaltende Liquiditätsdruck in Gestalt wachsender unfreiwilliger Lagerbestände ist inzwischen mit dem Anlaufen eines normalen Saisongeschäftes verringert worden. Ob jedoch in diesem Rahmen die Ausfälle der Vorsaison ausgeglichen werden können, bleibt fraglich. Der im Bereich des Einzelhandels anhaltende und zum Teil sogar verstärkte Preis druck zeigt jedenfalls, daß der Endverbraucher zwar das bisher erreichte hohe Verbrauchsniveau hält, jedoch nicht bereit ist, auf Kosten der Sparquote dieses Niveau zu erhöhen.

Die Auftragsreserven sowie die bescheidenen Lagerbestände der Verbrauchsgütererzeugung, die in den vergangenen Monaten mehr auf Bestellung als auf Lager gearbeitet hat, lassen es jedoch andererseits als wahrscheinlich erscheinen, daß das Niveau der Verbrauchsgütererzeugung auch in den nächsten Wochen mindestensgehalten, wenn nicht sogar erhöht wird, da etwaige Nachdispositionen des Handels auf Grund der gekennzeichneten Lagersituation unmittelbar zu Erzeugungssteigerungen führen müssen. Trotz dieser kurzfristig durchaus positiv zu beurteilenden Situation der Verbrauchsgüterindustrie bleibt die künftige Haltung des Endverbrauchers selbstverständlich der entscheidende Faktor für die weitere Entwicklung. Auch wenn die Einkommen der Nicht-Selbständigen, also vor allem die Masseneinkommen, zwar langsamer, aber immerhin doch weiter wachsen, so werden „autonome“ (d. h. von der Beschäftigungs- und Investitionsentwicklung unabhängige) Einkommenszunahmen für diesen Zuwachs keine oder zumindest nur noch eine geringe Rolle spielen. Bei einer weiter relativ hohen (zunehmenden) Sparquote der Verbraucher heißt dies jedoch, daß der Verbrauch nicht mehr im gleichen Tempo wie bis zu den Sommermonaten zunehmen wird. Auch bei gleichbleibender, also nicht steigender Sparquote fehlen in jedem Fall die zusätzlichen Anregungen der „autonomen“ Einkommenserhöhungen, die vorwiegend dem Verbrauch zugute kamen, da sie in erster Linie den sozial schwächeren Einkommensgruppen zuflössen.

Bei einer derartigen Konstellation gewinnt aber jenes Problem an Bedeutung, das als Kostenproblem im weiteren und vor allem als Zinskostenproblem im engeren Sinne schon seit geraumer Zeit für die westdeutsche Wirtschaft eine Rolle spielt. Fehlen in Zukunft autonome Einkommenserhöhungen (oder hierdurch bedingte Anregungen des Verbrauchs) und beschränken sich auch die Devisenüberschüsse auf ihr jetziges Maß, so wird die hohe Sparquote der Verbraucher für den Absatz der Verbrauchsgüterindustrien füblbarer werden, als dies bisher der Fall war. Sollen daher die Ersparnisse der Nicht-Unternehmer wie bisher von den Unternehmern durch Kreditaufnahme oder durch Inanspruchnahme des Kapitalmarktes für Investitionszwecke mobilisiert werden, so muß ein elastischer Zins, also ein

Kostenzins, der sich den sinkenden Erträgen der Unternehmer anpaßt, diesen Prozeß erleichtern.