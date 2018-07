Des weiteren brachte die letzte Ministerratssitzung eine, wichtige Klärung, die zwar zunächst kein praktisches Ergebnis hatte, aber doch für die künftige Arbeit der OEEC von Bedeutung sein wird. Von einigen der anwesenden Minister — besonders akzentuiert auch von Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard — wurde zum Ausdruck gebracht, daß Bestrebungen auf dem Gebiet der Liberalisierung des Handels nicht Selbstzweck sein können, sondern ausschließlich in engem Zusammenhang und letztlich als Bestandteil des größeren Problems der Konvertierbarkeit angesehen werden müssen. Die Regierungen müßten sich daher die Frage vorlegen, ob sie ehrlich bereit sind, mit Fortschritten auf dem Wege zu einer weltweiten Freiheit des Handels und der Zahlungen ernst zu machen und daraus die notwendigen Konsequenzen für ihre innere und äußere Wirtschaftspolitik zu ziehen. Tätsächlich besteht nicht nur ein theoretischer, sondern auch ein unmittelbar praktischer Anlaß, beide Probleme — das der Liberalisierung und das der größeren Konvertierbarkeit — in engstem Zusammenhang zu sehen. Es zeigt sich nämlich, daß nur vier Länder — die Bundesrepublik, Belgien, Holland und die Schweiz — nahezu die gesamten von der EZU gewährten Kredite finanziert haben. Eine Ausweitung der Liberalisierung des europäischen Handels — müßte sie durch weitere Kreditgewährung dieser Länder ermöglicht werden — ist gewiß kein erstrebenswertes Ziel. Zwar sind in einem regionalen Handels, Zahlungs- und Kreditsystem gewisse extreme Gläubiger, und Schuldner Positionen unvermeidbar und auch kein unbedingtes Hindernis für sein befriedigendes Funktionieren. Voraussetzung ist jedoch, daß die Verpflichtungen hinsichtlich der Liberalisierung des Handels von allen Ländern gleichmäßig erfüllt werden und daß die Gläubigerländer nicht gezwungen sind, auf längere Zeit ein "Uber die Verhältnisse Leben" anderer Mitgliedsstaaten — dazu gehört auch eine Obersteigerung des Investitionsprogramms über dis jeweiligen Ersparnisse hinaus — zu finanzieren oder die Lasten einer unrealistischen Kostenrelation zu tragen. Die Kreditgewährung im Rahmen der EZU muß der ihr zugrunde liegenden Konzeption nach kurzfristiger Natur sein und darf lediglich zum Ausgleich vorübergehender Ungleichgewichte der Zahlungsbilanz dienen. Sie darf für die strukturellen Gläubigerländer innerhalb des EZU Raums aber keinesfalls zur Folge haben, daß diese auf die Dauer auf ihrem Wege zu einer größeren Freiheit ihres Handels und einer größeren Konvertierbarkeit ihrer Währungen auf weltweiter Ebene behindert sind.

Solche Erwägungen" lassen eine Anpassung des EZU Systems an die heute im Vergleich zu 1950 sehr viel günstigere Situation der europäischen Nationalwirtschaften notwendig und vordringlich erscheinen. Die Europäische Zahlungsunion wurde niemals als ideales System und als endgültige Lösung angesehen. Auch heute steht ihr Übergangschärakter nicht in Zweifel. Vielmehr war und ist es ihre Aufgabe, die aligemeinen wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Verwirklichung einer freien Konvertierbarkeit der europäischen Währungen zu verbessern und einen möglichst reibungslosen Obergang zu einem freien Zahlungs- und Handels , verkehr auf weltweiter Grundlage zu ermöglichen. Während ihres mehr als dreijährigen Bestehens würden dank der EZU wesentliche Fortschritte in dieser Richtung erzielt. Ihre Aufgabe kann aber noch nicht als beendet angesehen werden. Wie die letzte Ministerratssitzung verdeutlicht hat, ist in Europa die Meinung vorherrschend, daß die Zeit für eine sofortige und vollständige Lösung des Konvertierbarkeitsproblems, die das EZUSystem entbehrlich machen würde, gegenwärtig noch nicht reif ist. Hierzu fehlen vielmehr — nicht