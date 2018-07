E. R. S. New York, im November

Die Lohnpolitik der amerikanischen Gewerkschaften hat die Folge gehabt, daß die Lebenshaltung der industriellen Lohnempfänger sich hier seit der Mitte der vierziger Jahre weit stärker gehoben hat als die irgendeines anderen Teiles der Bevölkerung. Ihre Löhne sind nach einer kürzlichen Veröffentlichung des Büros für Arbeitsstatistik (U. S. Bureau of Labour Statistics) während der letzten 14 Jahre erheblich mehr gestiegen als die Lebenshaltungskosten. Gegenüber den Stundenlöhnen ist die Steigerung der Wochenlöhne während dieser Periode in einer recht steilen Kurve verlaufen. Die Kaufkraft der Industriearbeiter ist also, gemessen am Stundenlohn und noch mehr am Wochenlohn, dem sogenannten take-home pay, spürbar gewachsen.

Offenbar hat die so überraschende Stetigkeit im Verlauf dieser Entwicklung in der National City Bank of New York dazu geführt, die Prinzipien der Gewerkschaftspolitik zu untersuchen, die als die Ursache dieser Erfolge anzusehen sind. Das Ergebnis der Untersuchung ist im Rahmen der monatlichen Bankbriefe veröffentlicht worden. Es ist erstaunlich, mit welch simplen Methoden die USA-Gewerkschaften gearbeitet haben. Eigentlich haben sie in allen Lohnverhandlungen seit Mitte der vierziger Jahre immer nur eine der folgenden fünf Überlegungen oder eine Kombination von mehreren von ihnen angeführt: 1. Der bisherige Gesamtlohn muß aufrechterhalten werden, auch wenn weniger Überstunden gearbeitet werden; 2. die Fähigkeit der Gesellschaften, neuen Lohnforderungen zu entsprechen, ergibt sich... aus den ausgewiesenen Gewinnen; 3. die Berechtigung der Lohnforderungen ergibt sich aus der gesteigerten Produktivität der Werke, d. h. aus gestiegener Gütererzeugung je Lohnstunde; 4. gestiegene Lebenshaltungskosten verlangen höhere Löhne und 5. das wirksamste Mittel zur Vermeidung wirtschaftlicher Depressionen liegt in der pfleglichen Behandlung der Kaufkraft der Industriearbeiter und der Angestellten. Höhere Stundenlöhne wurden verlangt, wenn die Beschäftigungslage es notwendig machte, lange zu arbeiten, und auf höheren Wochenlöhnen bestand man, wenn der zurückgehende Ordereingang zu einer Verkürzung der Arbeitswoche zwang. Die Löhne in der Autoindustrie waren auf der Basis einer gleitenden Lohnskala (escalator clause) festgesetzt worden und hatten sich demzufolge entsprechend der Verteuerung der Lebenshaltung erhöht. In den diesjährigen Lohnverhandlungen wurde von den Firmen der Autoindustrie zugestanden, daß 19 v. H. der so erhaltenen Zulagen dem „Grundlohn“ zugeschlagen wurden und daß sie somit auch unabhängig von einem etwaigen Rückgang des Lebenskostenindex in der Zukunft zur Auszahlung kommen werden. Das bedeutet, daß der bisherige Gesamtlohn aufrechterhalten bleibt...

Mit diesen Methoden haben die Gewerkschaften bisher geschickt und erfolgreich operiert. Die Situation wird aber schwierig werden, worauf schon jetzt wiederholt verwiesen worden ist, wenn in der einen oder anderen Industrie der Absatz einmal erheblich hinter der Produktion zurückbleibt und eine Senkung der Produktionskosten unumgänglich wird. Dann sieht sich die Industrie vor die Notwendigkeit gestellt, die Zustimmung der Gewerkschaften zu einer Reduktion der Löhne zu verlangen, die von den in ihrer bisherigen Argumentation befangenen Gewerkschaftsführern kaum zu erhalten sein wird. Dann bleiben die Löhne hoch und unelastisch und führen eben deshalb zu schärferen Entlassungen, als sie unter anderen Verhältnissen erforderlich geworden wären. Unter diesem Gesichtspunkt war es zum mindesten ein schwerer psychologischer Fehler, die „Gewinne“ der gleitenden Lohnskala in der Autoindustrie zu verewigen und damit die ursprüngliche Idee einer Anpassung der Löhne an die schwankenden Lebenshaltungskosten aufzugeben.