Das Beste an dem Buch von Kurt Pritzkoleit ist zweifellos der Titel: Männer, Mächte, Monopole (im Karl Rauch Verlag, Düsseldorf). Die dreifache Alliteration, als wirkungsvoll bereits bei Fallada (mit „Bauern, Bonzen, Bomben“) erprobt, wird auch diesmal, in der vom Autor Kurt Pritzkoleit klug gewählten Fassung „Männer, Mächte, Monopole“, den Bücherkäufer faszinieren. Eine geschickte Verlagswerbung mag das übrige tun, um den Absatzerfolg, der bis jetzt schon so erstaunlich ist, daß manche Buchhändler auf dieses Buch als den diesjährigen „Weihnachtsbestseller“ tippen, zu sichern. „Wer steht dahinter?“ – so fragt Weiß auf Schwarz, der Reklamezettel, und er verspricht großzügig eine Aufklärung (oder soll man lieber sagen:Enthüllung?) über die wirtschaftlichen Machtgruppen in Deutschland ... Wie recht aber hat der Skeptiker, der meint, vierhundert und einige Seiten würden wohl kaum ausreichend sein, um dem Leser zu zeigen, wer nun „die wichtigsten Persönlichkeiten und Konzerne“ sind, „deren Zusammenwirken das sogenannte deutsche Wirtschaftswunder schuf“. Da fehlt es nun hinten und vorn an Platz, zumal Pritzkoleit gelegentlich zeitlich weit ausholt und alle Schätze seines Zettelkastens aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen entfaltet, da fehlen erstaunlich viele Namen (im Text, erst recht aber in dem schlecht gearbeiteten und höchst lückenhaften Namensregister) – und schließlich bleiben ganze Wirtschaftsprovinzen für Pritzkoleit und seine Leser eine terra incognita.

So beschränkt sich das Buch, dem Inhalte nach, im wesentlichen auf eine Darstellung der bekannten montanindustriellen Gruppen und ihrer Geschicke in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Freilich ist das Bild noch nicht einmal insoweit vollständig: Wer etwa meint, er könne hier endlich etwas über Friedrich Flick erfahren, der ja eine Schlüsselfigur des montanwirtschaftlichen Bereichs ist, wird bitter enttäuscht sein ... Sachlich bleibt vieles unklar, da es Pritzkoleit nun einmal nicht gegeben ist, zwischen Geld und Kapital zu unterscheiden (charakteristisch hierfür: was er über das „Paradoxon der Entflechtung“ sagt), und da seine Kenntnis bilanzmäßiger Vorgänge überaus dürftig ist, wie etwa Seite 380 zeigt, wo er die Vornahme von Abschreibungen auf Anlagen mit der „Bildung stiller Reserven“ gleichsetzt ... Und werden uns im Kapitel über die Kunstfaserindustrie etwa konkrete Angaben über Perlon und Nylon gemacht? Oder gar über die „dahinterstehenden“ Wirtschaftskräfte?

Der kritische Leser wird bald merken, wie sehr Pritzkoleit der Faszination seines eigenen Titels erlegen ist. Er hat eine Darstellung der Monopole versprochen: das bringt ihn in die Versuchung, diesen Begriff auch solchen Vorgängen unterzulegen, auf die er nicht anwendbar ist. Er hat Enthüllungen über Machtpositionen und Machtkonzentrationen angekündigt – und nun werden von ihm „Machtinstinkte“ in alle jene Personen hineingeheimnist, die im „Handbuch der Aufsichtsräte“ mehr Raum als andere beanspruchen ... Das Ärgerlichste aber ist noch nicht einmal, daß der Autor geradezu zwangsläufig, weil er nur die Persönlichkeitskategorien „Männer mit Machtstreben“ und „Männer ohne Machtstreben“ kennt und anwendet, jedes Bild verzeichnet – das Schlimmste ist, daß kaum eine seiner Figuren für den Leser anschaulich und lebendig wird. Das ist ja wohl unvermeidlich, wenn Klischeebegriff verwandt und Zensuren – je, nach Wohlverhalten des betreffenden „Wirtschaftsführers“ – ausgeteilt werden, und wenn in jedem Urteil ein peinliches Ressentiment des Autoren mitspricht, das sich nicht nur gegen den Erfolgreichen richtet, der den „mystischen Marktmechanismus“ zu handhaben versteht, sondern gegen „das irrationale Moment des Persönlichen“ überhaupt. Da wird nun allerdings deutlich, daß der Autor ein verklemmter, ein unfroher Mensch ist: „betrübt“ in jenem Sinne, den Martin Luther meinte, als er sagte: Aus einem betrübten Mund könne nie ein fröhliches Lied kommen ... Eine herzhafte Kritik an Menschen und Institutionen wird immer, auch wenn dieser und jener Zug im Bilde grob verzeichnet ist, zu ertragen sein; Pritzkoleits Art aber, hinter die Türen der westdeutschen Wirtschaft zu spähen und dabei alles und jedes schief, scheel und schielend anzusehen, ist unerträglich. Erwin Topf