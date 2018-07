Inhalt Seite 1 — Muß es immer der Minister sein? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von G. Berkenhoff

Zwei alte Wehrmachtbetten waren in irgendeiner Stadt stehengeblieben. Die Stadt durfte die Betten weder wegwerfen noch verwerten lassen, zuständig war nämlich die Zentralstelle für Wehrmachtgut beim Landesinnenminister. Also mußte die Stadt den Regierungspräsidenten und der Regierungspräsident den Innenminister fragen, was mit den Betten geschehen solle. Dieser gab, wie der „Städtetag“ berichtet, nicht etwa die Erlaubnis, die Betten zu dem noch erreichbaren Preis zu verkaufen. Er hatte kraft ministerieller Autorität ein besseres Urteil über ihren Wert als die Stadtverwaltung. Also bemühte er sich selbst um den Verkauf, und nahm dazu einen weiteren Minister, den Sozialminister, in Anspruch. Dieser war einige Monate lang angestrengt tätig, „einen geeigneten Käufer für obengenannte Betten zu ermitteln“. Dann gab er die Angelegenheit an den Innenminister zurück, und dieser leitete sie über den Regierungspräsidenten an die zuständige Stadtverwaltung. Diese erhielt jetzt die Genehmigung, die Betten „ohne Rücksicht auf den ursprünglichen Schätzwert zum bestmöglichen Preis zu verkaufen“.

Man sieht daraus, wie das Verhalten nicht nur in den Verwaltungen, sondern auch in den Regierungen eine Leidenschaft geworden ist. Eine Wissenschaft ist es schon längst. „Wir sind aus einem Rechtsstaat ein Verwaltungsstaat geworden“, klagt der Göttinger Professor Röttgen. Der kommunalen Selbstverwaltung wird auf diese Weise der Boden entzogen.

Muß sich der Staat, muß sich der Minister wirklich um alles kümmern? Da stehen in einer niedersächsischen Gemeinde ein paar schöne alte Bäume. Die ganze Bürgerschaft hängt an ihnen, und der Gemeinderat beschloß, diese Wahrzeichen der Gemeinde unter Naturschutz zu stellen. Kam die Regierung und sagte: „Das darfst du nicht, diese Bäume sind nicht schutzwürdig!“ Was wunder, wenn der Gemeinderat durch die ständigen Eingriffe von oben den Eindruck bekommt: die halten uns für eine Versammlung von Dorfdeppen. „Aber die Männer, die diese Dorfdeppen wählen“, meint dazu Dr. Friedrich Gramsch, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages, „sind dieselben, die die Abgeordneten wählen. Und die Abgeordneten wiederum wählen die Minister... Ein Rückzug des Staates aus den Einzelheiten würde ihn nicht entwerten, sondern aufwerten.“ Seit 1933 aber überwuchern die Aufgaben, die von Kreis und Gemeinde in staatlichem Auftrag und staatlicher Weisung zu erledigen sind, die wirklichen Selbstverwaltungsaufgaben.

Welch verzwickten Problemen so ein Ministerium heute nachgehen muß, davon könnten sogar die Weinbergschnecken erzählen. Sie schmecken bitter, außer im Frühjahr. Gerade da aber sind sie in Niedersachsen geschützt. Immerhin, es können Ausnahmegenehmigungen gegeben werden. Eine Sammlerfirma dieses von den Franzosen so sehr begehrten Exportartikels bekam vom Kreis Alfeld den Dispens nicht. Es gebe nur so wenige, man solle sie doch leben lassen. Der Regierungspräsident war anderer Ansicht. Der Kultusminister pflichtete ihm bei, konnte den Schneckenkrieg aber auch nicht beenden: er tobt jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht. Ist die Weinbergschnecke noch eine echte Auftragsangelegenheit?

Nicht einmal im Schneckentempo vorangekommen ist bisher die länger als ein Menschenalter unentwegt diskutierte und geforderte Verwaltungsreform. Man verbiß sich in die Fragen der Aufgabenverteilung und vergaß, daß der Abbau der Aufgaben selbst vorangehen muß. Das übrige kann durch konsequente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips erreicht werden: Der Kreis soll nur das übernehmen, was die Gemeinde nicht genau so gut erledigen kann, die Mittelinstanz nur, was der Kreis nicht schafft, und das Ministerium, was über die Verwaltungskraft der Mittelinstanz geht.

Diesen Weg hat nun Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Karl Arnold beschritten. Am 1. Oktober ist mit dem Gesetz über die Landschaftsverbände (Kommunalverbände höherer Ordnung) Rheinland und Westfalen ein weiterer Aufgabenabbau bei den Staatsbehörden eingeleitet worden. Vorarbeiten zum „Arnold-Plan“ hatten der „Deutsche Städtetag“ und Regierungspräsident Baurichter, Düsseldorf, geleistet, indem sie unter dem Motto „Muß das unbedingt der Minister bzw. Regierungspräsident machen?“ jede einzelne Zuständigkeit überprüften.