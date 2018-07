Trotz der Erfolge, die der Europäische Wirtschaftsrat (OEEC) mit Hilfe des Systems der Europäischen Zahlungsunion (EZU) in Richtung auf eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit der europäischen Nationalwirtschaften erstritten hat, mehren sich seit einiger Zeit die Stimmen, die der Ansicht sind, daß der durch die EZU gesteckte Rahmen nunmehr zu eng geworden und die Zeit für eine sofortige und vollständige Lösung des Konvertierbarkeits problems gekommen sei, die die EZU entbehrlich machen würde. Erst in der vergangenen Woche hat sich Bundeswirtschaftsminister Erhard auf der Arbeitstagung der „Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft“ in Bad Godesberg mit ungewöhnlich scharfen Worten mit der EZU auseinandergesetzt und erklärt, daß es eine Illusion sei, von der EZU weitere Schritte auf dem Wege zur Konvertierbarkeit zu erwarten. In diesem Zusammenhang dürfte der nachfolgende Artikel von besonderem Interesse sein, den uns der Vorsitzende des Direktoriums der EZU, Dr. Hans Karl von Mangoldt-Reiboldt, zur Verfügung stellt.

Man kennzeichnet den Europäischen Wirtschaftsrat (OEEC) und seine Arbeitsweise im besten als eine „Wirtschaftskonferenz in Permanenz“ der westeuropäischen Länder; sein regelmäßiges Zusammentreten auf höchstem Niveau als Ministerrat, das gewöhnlich zwei- bis dreimal im Jahr stattfindet, stellt zwar Höhepunkte dieser ständigen Konferenz dar, ist aber nicht mit anderen Ministertreffen aus politischen oder wirtschaftlichen Anlässen vergleichbar. Während letztere meist für irgendein Problem zusammengerufen werden und entweder mit einem mehr oder weniger konkreten Ergebnis oder – was in den letzten Jahren nicht selten der Fall war – auch ohne ein solches enden, ähneln die Funktionen des OEEC-Ministerrates eher denen von Aufsichts- und Verwalttngsräten, die eine Erfolgsbilanz der zwischenzeitlichen Arbeit des Vorstandes (d. h. hier der von den ständigen Delegationen der 18 Länder gebildeten Organisation) ziehen und die Richtlinien für deren weitere Tätigkeit verabschieden. Dabei mag diese Erfolgsbilanz in der interessierten Öffentlichkeit eine sehr unterschiedliche Beurteilung finden und es sehr wohl möglich sein, daß einige Kreise das Programm für die Zukunft als zu ambitiös und unrealistisch kritisieren, während andere vielleicht bedauern, daß die Ziele aus mangelnder Risikobereitschaft nicht weiter gesteckt werden. Es ist daher nicht zu verwundern, daß auch die Ergebnisse der letzten Ministerratssitzung der OEEC (29./30. Oktober) eine recht unterschiedliche Aufnahme gefunden haben, je nachdem, welche Hoffnungen in dieses Zusammentreffen gesetzt worden waren.

Die vorgelegte Generalbilanz als solche war nicht unbefriedigend: eine zwar im Durchschnitt stagnierende, sich aber auf hohem Niveau haltende europäische Erzeugung, ein Abbau der Kontingentsschranken im innereuropäischen Handel von rund 70 v. H., eine nicht unbeträchtliche Zunahme der europäischen Gold- und Dollarreserven als Folge einer zumindest temporären Schließung der Dollarlücke und ein besseres innerwirtschaftliches Gleichgewicht in den meisten Mitgliedsländern. Zweifellos gab es aber auch schwache Stellen in dieser Bilanz. Zwar konnte die früher kritisierte „Liberalisierungsschaukel“ (Herabsetzung der Liberalisierungsquoten bei sich verschlechternden Zahlungsbilanzen und umgekehrt) seit einiger Zeit zum Stillstand gebracht werden. Dafür aber hatte sich eine „Schere“ im Liberalisierungsausmaß zwischen den Gläubigerländern einerseits und einigen wichtigen Schuldnerländern andererseits aufgetan, die sich mit dem Grundsatz der Gegenseitigkeit in der Organisation nicht vereinbaren läßt.

Auch die Frage der Konvertierbarkeit, in der einige Länder eine größere Ungeduld zeigen als andere und selbst unter den Befürwortern einer freieren Austauschbarkeit der Währungen noch keine vollständige Einmütigkeit über den einzuschlagenden Weg besteht, gehört ohne Zweifel zu den schwachen Stellen in der Erfolgsbilanz der OEEC.

Beide Aufgaben, nämlich weitere Fortschritte sowohl auf dem Gebiet der Handelsliberalisierung wie auf dem der Herbeiführung größerer Konvertierbarkeit der europäischen Währungen zu erreichen, standen daher auch im Mittelpunkt der letzten Beratungen des OEEC-Ministerrats. Ergebnisse wurden sowohl in praktischer Hinsicht als auch im Hinblick auf die Festlegung des weiteren Programms der Organisation erreicht.

Zu den ersteren gehörte die britische Ankündigung, vor dem 1. Januar nächsten Jahres 75 v. H. der Einfuhren zu liberalisieren und den für Großbritannien bisher geltenden Ausnahmezustand zu beseitigen. Das wird eine teilweise Schließung der erwähnten „Liberalisierungsschere“ mit sich bringen. Die Erhöhung der französischen Liberalisierung von 8 auf 20 v. H. enttäuschte zwar hinsichtlich ihres Ausmaßes; sie kann jedoch als Bekenntnis Frankreichs gewertet werden, trotz der ungünstigen französischen Zahlungsbilanzlage im EZU-Raum an dem Grundsatz der Liberalisierung des Handels als solchem festzuhalten, als Ausdruck der Bereitschaft, den ungenügenden ersten Schritten weitere folgen zu lassen, wenn erst einmal die innerpolitische und damit auch innerwirtschaftliche Situation gefestigt worden ist.

Das künftige Vorgehen der OEEC auf diesem wichtigen Aufgabengebiet wird durch verschiedene Beschlüsse des Ministerrats aufgezeichnet. So werden – als Vorarbeit zu einer generellen Erweiterung der Liberalisierungsverpflichtung – die Mitgliedsländer bereits in den nächsten Wochen alle noch bestehenden Einfuhrkontingente gegenüber dem OEEC-Raum im einzelnen zu melden und zu rechtfertigen haben, soweit sie aus anderen als Zahlungsbilanzgründen aufrechterhalten werden. Auf diese Weise will man feststellen, ob man nicht im kommenden Jahr an Stelle der Liberalisierungsprozentsätze auf der Basis 1948 auf eine grundsätzliche Volliberalisierung mit einer – evtl. prozentual begrenzten – Negativliste übergehen kann. Ferner wird der Abbau der Einfuhrbeschränkungen auch gegenüber dem Dollarraum, d. h. eine Abmilderung der diesem Währungsgebiet gegenüber heute noch bestehenden Diskriminierung, den zuständigen Organen der OEEC als vordringliche Aufgabe gestellt. Auf allen diesen Gebieten sollen dem Ministerrat auf seiner nächsten Sitzung im März 1954 Vorschläge vorgelegt und zur Beratung gestellt werden.