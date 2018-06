Man mag zu den Konzeptionen unseres Bundesfinanzministers stehen, wie man will: was dieser geplagte Mann – trotz der „stolzen“ Vorlage eines gefestigten und ausgeglichenen „Haushaltes der Sparsamkeit“ – in diesen Tagen über sich ergehen lassen muß, ist Tobak gröbsten Formats; scheitert doch an diesem „bayerischen Dickkopf“, wie man in Gazetten lesen kann, nicht nur die Erhöhung der Steuerfreigrenze von 100 auf 200 DM, sondern auch die Zahlung von Weihnachtszuwendungen an die Bediensteten des Bundes.