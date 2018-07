Der Hauptankläger in den Nürnberger Prozessen, General Taylor, wird demnächst vor einem der Kongreß-Ausschüsse zu erscheinen haben, die die Loyalität der amerikanischen Beamten überprüfen. Der Senator McCarthy sprach von „ungewöhnlichen Aktivitäten“, an denen Taylor beteiligt gewesen sei, fügte aber hinzu, seine Äußerungen müßten nicht unbedingt so verstanden werden, daß Illoyalität bei Taylor zur Debatte stehe.