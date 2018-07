Während der new look, den die Politik des Kreml seit dem Tode Stalins angenommen hat, sich in der Sowjetunion auf allen Gebieten ausdehnt – von der Landwirtschaft über den Strafvollzug bis zum „sowjetischen Realismus“ in der Kunst –, hat das erste Auftreten sowjetischer Unterhändler seit der Konferenz im Pariser Palais de marbre rose vom Frühjahr 1951 keinen neuen Verhandlungsstil erkennen lassen.