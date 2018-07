Jeden Morgen finde ich in den Tangbüscheln am Strand auch einige rote Seesterne. Wenn ich ihre fünf ebenmäßig von der Mitte ausstrahlenden Arme betrachte, fallen mir die sehr ähnlichen Versteinerungen ein, die beweisen, daß es schon in der Devonzeit, vor ungefähr vierhundertsechzig Millionen Jahren, Seesterne gab, welche die Muscheln auf dem Meeresgrund genau so umklammerten und aussogen, wie es ihre Nachfahren heute tun.