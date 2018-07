Mannheim, im Februar

Zwei ausländische Theaterstücke erzielten im letzten Jahr einen Rekord in Deutschland, je zwei Dutzend Bühnen nahmen Samuel Becketts „Warten auf Godot“ und den „Bärenhäuter“ von Paul Willems zur Aufführung an. Ein Ire und ein Flame, die beide französisch schreiben, treffen sich in einer szenisch poetisierenden Chiffrierkunst, die weniger im sprachlichen Symbol als in der durchleuchteten Gestalt und ihrer Situation Wirklichkeit erhellen: die große Verlassenheit des einzelnen und den Heimkehrer. Beide Autoren sind trotz einer wahrhaftigen Diagnose nicht dem Pessimismus verfallen. Ihre Hoffnung ist klein, aber gläubig.

Die abseitige Form der Bühnenstücke von Beckett sowohl wie des märchenseligen Willems verlangen vom Theater Mut zum Einsatz. Daß er sich so überraschend zahlreich äußerte, zeigt, daß doch sehr viele Theaterleiter aufrichtig bestrebt sind, zwischen der Augenweide und dem Ohrenschmaus des von ihren Abonnenten geforderten Erinnerungstheaters dem Neuen, auch wenn es schmal ist, eine Gasse zu bahnen. Um so weniger sollte eine verantwortungsbewußte Dramaturgie das Gesetz der Serie auf Findlinge anwenden. Das geschah jetzt gleichzeitig in Mannheim und Braunschweig, wo vom Verfasser des „Bärenhäuter“, von Paul Willems, dessen Erstling „Der gute Wein des Herrn Nuche“ auf die deutsche Bühne nachgezogen wurde. Mußte das sein? Theater, auch wenn sie sich erfreulich zu „Studio“-Aufgaben bekennen, sind schließlich keine literarhistorischen Seminare, wo Vollständigkeit des Oeuvre Trumpf ist.

Für die Annahme dieses frühen Willems sprach unter anderem, daß Carl Werckshagen den „Guten Wein“ ins Deutsche übertragen hat. Doch in dem einst als Kölner Chefdramaturg so wertsicheren Berliner Theaterreferenten schlummert ein heimlicher Lyriker, Ihn wird die naive Erzählerpoesie von Willems gefesselt haben. Der Duft des Regens, die Frühlingsfrische eines jungen Mädchens, seine Neugier und Abwehr der Liebe und der Ruch des Heus, der die Liebenden über Umwege des Bürgerlebens nach scheinbarem Tode zusammenführt – darin kündigt sich der Poet des „Bärenhäuter“ an. Als Substanz ist das aber zu wenig, wenn in der Spielaktion bürgerliche Genreszenen, zuweilen sogar wenig delikate, überwuchern. Sie entwickeln sich als eine bis zur Posse aufgedrehte Ehekarikatur.

Der dramaturgische Dreh, diese Bildchen durch einen himmlischen „Astronomen“ beobachten und ansagen zu lassen, und der novellistische Verwechslungsscherz, daß in der Giftflasche des Herrn Nuche sich guter Wein befindet, der liebeskranke Todeskandidat also auf dem Friedhof nur einen Rausch auszuschlafen braucht und dann – einer Bühnenmode zufolge sich tot wähnend – ins Leben zurückfindet – diese Garnierung müßte in einer Aufführung sehr behutsam behandelt werden, wenn sie nicht, albern wirken soll. In Mannheim jedenfalls wirkte sie plump. Die Inszenierung Heinrich Sauers verhalf dem Stück kaum zu einem Achtungserfolg.

Was so gequälter Premierenbeifall in dieser Stadt bedeutet, mag man daran ermessen, daß Mannheim ein ideales Theaterpublikum besitzt. Es hat noch die Leidenschaft, einen echten Theaterskandal zu machen, wie nach der „Abstrakten Oper Nr. 1“. Dennoch nehmen die Mannheimer nicht übel, sondern kommen wieder. Außerdem: In seinem 175. Jubiläumsjahr hat das Mannheimer Nationaltheater, an dem einst Schillers „Räuber“ als Zeitstück uraufgeführt worden sind, bisher dreizehn zeitgenössische Schauspiele und acht musikalische Bühnenwerke moderner Komponisten aufgeführt. Diese Serie einer avantgardistisch routinierten Intendanz setzte Willems fort und fiel, nicht ohne Schuld des Theaters, durch.

Johannes Jacobi