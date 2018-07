H. M. Helgoland

Auf dem Oberland von Helgoland vollendet sich gegenwärtig eines der traurigsten Kapitel der beschichte der Insel: es geht um den Friedhof, der in den Nachkriegsjahren – ebenso wie die ganze Insel – zur Übung von den Engländern mit Bornsen beworfen worden war, obwohl hier auch engische Soldaten ruhten, die angeschwemmt worden waren, und ganze Generationen von englischgeborenen Helgoländern. Bis ins britische Parlament hinein drangen die Wogen der Aufregung, und es fanden sich viele Engländer, die ihre Stimme erhoben. Die britische Luftwaffe teilte dann mit, daß sie den Friedhof „aussparen“ werde: um ihn herum mit einem Zirkelschlag von einem Kilometer wollte sie die Insel schonen. Welch ein Unterfangen! Es wäre ja nur die Nordspitze der Insel für die Bombenwürfe übriggeblieben; alles andere lag in dem Bannkreis um die Kirche herum und wäre geschützt gewesen. Tatsächlich fielen die Bomben auch weiterhin auf den Friedhof. Eine energische Regierungsmaßnahme erklärte nun energisch: der Friedhof solle geschont werden. Aber auch das erwies sich in der Praxis als undurchführbar. Die Bomben fielen weiter auf die Insel und den Totenacker. Bis wenige Tage vor jenem geschichtlichen 1. März 1952, an dem die Insel den Helgoländern zurückgegeben wurde. Seit zwei Jahren nun sind die Aufräumungs-, Planierungs- und Neubauarbeiten im Gange. Besondere Gruppen suchen seither nach den „Blindgängern“ aus der Kriegs- und Nachkriegszeit, jene Blindgänger, die der pflichteifrige deutsche Zoll jetzt als Einfuhrgut, wenn sie als Schrott aufs Festland kommen, nachverzollt haben will. Das wäre ein-Anlaß, ein europäisches Gelächter auszulösen; aber den Zoll störte es wenig.

Bei den Aufräumungsarbeiten wurde der Friedhof zunächst nicht angetastet. Es war dort noch nicht an eine Neuordnung der Dinge gedacht. Dann freilich, nachdem man auf dem Oberland allein weit über 100 Blindgänger geborgen hatte, ergab sich die Notwendigkeit, auch diesen Totenacker, der zufällig genau einen preußischen Morgen groß war, ebenfalls nach Blindgängern abzusuchen. Keine der Aufbaumaßnahmen hat so stürmische Proteste ausgelöst wie diese. Man kann und man muß das verstehen. Hatte man die Engländer wegen ihrer Gefühlskälte angegriffen, so griff man jetzt die deutschen Verwaltungsstellen an, daß sie nun ihrerseits die Toten nicht ruhen ließen. Die Kirche schaltete sich ein. Der Propst, dem die Helgoländer Kirche zugeteilt war, sprach die Kirchenältesten, die Kirchenjuraten. Das hielt freilich die Dinge, die vor sich gehen mußten, nicht auf. Die Räumung und die Durchsuchung des Friedhofes waren Notwendigkeiten. Es gilt nun dafür zu sorgen, daß alles so pietätvoll geschehen muß, so wenig verletzend für die Gefühle der Hinterbliebenen, wie es nur irgend möglich ist.

Davon kann sich in diesen Wochen jeder, der die Insel aufsuchen muß, überzeugen. Für den Helgoländer ist es allerdings ein schwerer Gang zum Oberland und zum Friedhof: Starke Greifbagger heben die Erde bis zu einer Tiefe von mehr als vier Metern ab. Die noch vorhandenen beschädigten und unbeschädigten Grabsteine sind gesammelt und an einer schon planierten Stelle in der gleichen Reihenfolge, wie sie gefunden wurden, niedergelegt worden. Auf Helgoland war der Friedhof klein, und das einzelne Grab winzig, die Liegedauer kurz; schon nach 20 Jahren kam der nächste Tote zu seinen Vorfahren, und der starke Erddruck ließ schon in den friedlichen Jahren die Gräber nach den Friedhofsmauern hin wandern. Die Männer, die heute dort auf dem Friedhof arbeiten, sind erstaunt über diese vielfachen Schichten der menschlichen Gebeine, die sie dort aus dem rötlichen Erdreich bergen. Man muß daran denken, daß hier allein in einem Jahrhundet auf 2500 Quadratmeter Fläche mehr als 5000 Tote begraben wurden, und daß der Friedhof an dieser Stelle mindestens 250 Jahre lag; wenn nicht noch länger. Weit über 10 000 Helgoländer, neben vielen Fremden, Dänen, Engländern, sind hier bestattet worden. Und die rötliche Erde hat viele Gebeine gut konserviert.

Das Bergungskommando hatte 60 schwarze, kleine, sargähnliche Kisten vorbereitet, in die man die Gebeine, sozusagen grabweise, sammeln wollte. Es sind heute schon weit über 100 Kisten nötig geworden, und die kleine Tischlerei neben dem Friseur im Keller der einstigen Kaserne auf Nordost arbeitet einstweilen pausenlos weiter. Natürlich ist es schmerzhaft für viele, zu wissen, daß ihre vielleicht erst vor fünf oder zehn Jahren gestorbenen Angehörigen nun schon umgebettet werden müssen. Aber es geschieht unter ständiger Aufsicht, einmal eines alten Helgoländers, der sein Leben lang mit der Kirche innig verbunden gewesen war, und eines Vormannes, der mit rührender Sorgfalt darauf achtet, daß nicht irgendeine auch nur fahrlässige Entweihung oder Würdelosigkeit geschieht.

„Es würde gar nichts schaden“, so sagte einer der Männer, „wenn sich die Engländer einmal unsere Arbeit ansehen könnten!“ Tatsächlich wäre alles dies niemals notwendig geworden, wenn sich die Briten damit begnügt hätten, daß sie am 18. April 1945 die Insel als Festung ausradierten. Damals war der Friedhof nicht mehr und nicht weniger getroffen worden, als die ganze übrige Stadt und Insel auch. Die nachträgliche Bombardierung mit der Einlage der größten Sprengung aller Zeiten am 18. April 1947 (die nur noch übertroffen wurde durch die Bikini-Atom-Sprengungen) war es, die den Friedhof so sehr mit Bomben und Blindgängern düngte, daß man ihn heute „durchs. Sieb gießen“ muß.