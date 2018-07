Inhalt Seite 1 — Die Zukunft ist schon zu Ende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gert Westphal

„Es erscheint selbstverständlich, daß der Schreibende die Wahrheit schreiben soll in dem Sinn, daß er sie nicht unterdrücken oder verschweigen und daß er nichts Unwahres schreiben soll. Er soll sich nicht den Mächtigen beugen, er soll die Schwachen nicht betrügen. Natürlich ist es sehr schwer, sich den Mächtigen nicht zu beugen und sehr vorteilhaft, die Schwachen zu betrügen.“ (Brecht: Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit. 1934.)

Dichter sind nicht auf der Welt, um es uns leichter zu machen. Da sie Sachwalter der Wahrheit sind, ihr Wort also „nicht heiliger ist, als es wahr ist“ – um Brecht zu zitieren –, unterliegen sie dem Schicksal der Kassandra, die die Aussage der Wahrheit mit dem Haß ihrer Zeitgenossen bezahlen mußte. In einer Zeit, in der die Propagandaapparatur eine Potenzierung der Lüge in die Welt gebracht hat, ist der Dichter oft schon korrumpiert, wenn er sich überhaupt den Fragen der Öffentlichkeit stellt. Die feindlichen Lager reißen sich um die Männer des Wortes, von denen nicht viele den tödlichen Mut aufbringen, allein zu bleiben. Aus den anderen aber hat die Politik des Tages mehr oder weniger Propagandisten gemacht.

Im deutschen Sprachgebiet scheint diese Situation auf keinen mehr zuzutreffen als auf Bertolt Brecht, zweifellos einer der größten lebenden Dramatiker Europas. Der Rhythmus seiner balladesken Lyrik, seiner Bänkelsängermoritaten ging uns ins Blut, seine Theaterstücke in seiner Inszenierung hielten uns in Aufregung, Spannung, Schrecken und Begeisterung. Und dieser Bertolt Brecht gratuliert dem stellvertretenden Ministerpräsidenten der Ostzonenregierung, Ulbricht, zur Niederwerfung des Juni-Aufstandes der deutschen Arbeiter. Der Dichter der Unterdrückten nimmt definitiv und eindeutig Platz am Tisch der Unterdrücker. Welchem Phänomen steht man hier gegenüber? Ist Brecht wirklich nur äußerstes Beispiel für den ausgenutzten Dichter? Oder liegt hier mehr vor: nämlich eine existentielle Disposition Brechts, die seine fatale menschliche Entwicklung geradezu folgerichtig erscheinen läßt?

*

Solche Gedanken kommen bei der Lektüre der jetzt neu herausgegebenen „Ersten Stücke“ Brechts (zwei Bände) im Suhrkamp Verlag (Frankfurt). Wenn aber, unsere Enttäuschung über den Menschen Brecht und den Dichter Brecht und dessen Verhältnis zur Wahrheit zu groß wird, so bieten diese beiden Bände Gelegenheit, einzusehen: Glaubwürdig war Brecht nie.

Schon der junge Brecht ist bereits belastet mit dem Nur-Ideologischen, einer Art des Nichtwirklichseins. Er hat keine Gegenwart; deshalb gibt er vor, sich zu einer utopischen Zukunft zu verhalten. Brecht lebt – und dies von Anbeginn – einer Utopie, die mit dem Anspruch der Orthodoxie auftritt. Sein Verhalten zu ihr, besonders seine schriftstellerische Arbeit, soll eines Tages diese Utopie realisieren. Auf diesen Tag hin muß alles überstanden werden. Überleben ist alles. Ihm dient alle List, alle Verstellung, ihm zuliebe wird die Moral außer Kraft gesetzt, jedes Wort wird ambivalent, bis sich der Dichter selbst auslöscht im Paktieren mit dem, politischen Praktikum. Es kann dabei nicht ausbleiben, daß Brecht auf seinem ganzen Lebensweg die Wirklichkeit eigentlich nie im Griff hat. Sein ganzes Leben wird zu einer gespenstischen Den-Quichotterie. Wen sollte eigentlich Baal treffen (Uraufführung 1924)? Heute liest sich diese Mischung aus Fusel und Sexualvöllerei wie ein Feierabendlied aus einem Lager für Arbeitsscheue: „Wenn Ihr Kot macht, ist’s, sagt Baal, gebt acht, besser noch, als wenn Ihr gar nichts macht!“ – klatschten doch die Bürger am lautesten von allen Beifall. Brecht hatte bei seinem Angriff auf die Bürgerwelt völlig übersehen, daß diese Welt sich selbst längst satt hatte. Er rannte Türen ein, die schon lose in den Angeln hingen. Aber auch der emigrierte Brecht, der Brecht der dreißiger Jahre, faßte nicht mehr Wirklichkeit: In den „Szenen aus dem dritten Reich“ stellte er Hunger und Arbeitslosigkeit dar. Das waren aber just die Dinge, die der Nationalsozialismus gerade „abgestellt“ hatte In seinem Lehrstück „Die Maßnahme“ wollte er die kommunistische Partei verherrlichen: „Furchtbar ist es zu töten. Aber nicht andere nur, auch uns töten wir, wenn es nottut. Da doch nur mit Gewalt diese tötende Welt zu verändern ist, wie jeder Lebende weiß.“ Die Partei, der er dienen wollte, fühlte sich zu Recht dekuvriert und lehnte das Stück ab. Brecht: „Also war meine Auffassung falsch.“