Sage niemand, es gäbe keine wahren Amateure mehr im deutschen Sport. Komme uns auch niemand mit der Behauptung, Wettkampfsport sei nur für junge Menschen etwas, und auch nur junge Sportsleute könnten zu Meisterehren gelangen. Ein 56jähriger Generaldirektor eines der größten deutschen Industriewerke hat uns in diesen Tagen das Gegenteil bewiesen, und dazu noch in einer sportlichen Disziplin, die nicht gerade zu den leichtesten gehört und die man nur beherrschen kann, wenn man sie mit Ernst und Eifer und unermüdlicher Geduld betreibt.

Das alles vereinigt der Generaldirektor der Kölner Fordwerke, Erhard Vitger, in sich, und vielleicht haben ihm gerade diese Eigenschaften den Sieg in der letzten Deutschen Meisterschaf im Eistanz gebracht, die er gemeinsam mit seiner Partnerin, Maria Jühé, gegen eine weit jüngere Gegnerschaft so überzeugend gewann. Mit seiner neuen Meisterwürde aber errang der sympathische Wirtschaftskapitän auch insofern einen durchschlagenden Erfolg, als er seinem Lieblingskinde, eben dem Eistanz, mit seinem Siege zugleich die Anerkennung als eine echte sportliche Übung verschaffte, für die er im Deutschen Eissportverbande und darüber hinaus in der sportlichweiten interessierten Öffentlichkeit seit Jahren unermüdlich gekämpft hat.

Denn der Eistanz ist eine ganz besondere Sache, nicht zu vergleichen mit dem Paarlaufen, das schon seit langer Zeit mehr zu einer akrobatischen Schau, denn zu einer sportlichen Übung geworden ist. Mit ihm hat der Eistanz nichts gemein. Wenn wir auch oben sagten, daß er nicht zu den leichtesten und einfachsten Sportarten gehört, so soll das nicht besagen, daß ihn nur besonders talentierte oder gar begnadete Eisläufer auszuüben vermögen. Im Gegenteil. Während den reinen Kunstlauf nur wenige zu erlernen vermögen, kann doch jeder Bis-, läufer tanzen lernen. Nur ein wenig Stilgefühl und etwas Musikalität gehören dazu, allerdings auch Fleiß und Gewissenhaftigkeit. Merkwürdig: die ersten Tänze auf dem Eise wurden allein von Herren ausgeführt, und zwar waren sie in alten Zeiten ein Teil ihres Kürprogramms in den Wettbewerben. Selbst die ersten Paarläufer waren nur Herren. Den ersten Tanz auf dem Eise, den die Welt erlebte, waren die Vorführungen des Amerikaners Jackson Haines, und sie sah man im Jahre 1865! Der Haines-Walzer gehörte lange Zeit zu dem ständigen Programm unserer Eisfeste. Später eroberte sich der Wiener Eiswalzer die Herzen aller Eislauffreunde, aber es dauerte geraume Zeit, bis man dem Eistanz auch eine eigene Meisterschaft konzedierte.

Walther F. Kleffel