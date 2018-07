Die Auffassung, daß ein „Vorziehen“ der Steuerreform auf den Termin des 1. Juli nicht möglich sein wird, setzt sich mehr und mehr durch. Dafür spricht nicht nur die technische Unmöglichkeit, ein derart umfangreiches Gesetzgebungswerk binnen knapper vier Monaten über alle parlamentarischen Stationen zu bringen. Es ist auch zu bedenken, daß die Steuerreform mit den Maßnahmen abgestimmt werden muß, die gleichzeitig in Kraft treten sollen: nämlich der Anpassung der Mieten für Altwohnungen an den Kostenstand (oder an die Marktlage ), der Reform hinsichtlich der Finanzierung neuer Wohnbauten, der Einführung eines Systems von Kinderbeihilfen, gegebenenfalls auch zusätzlicher Mietenbeihilfen, und – vielleicht noch – der Reform auf dem Gebiete der sozialen Leistungen.

Aus der resignierenden Erkenntnis heraus, daß mit der „großen“ oder „organischen“ Steuerreform bis Anfang 1955 gewartet werden muß, ist nun ein neues Schlagwort geboren worden; es besagt, zur Jahresmitte 1954 sollten „Vorgriffe auf die Steuerreform“ erfolgen. Das erscheint uns wenig praktikabel. Allenfalls könnte man – erneut, wie schon bei der „kleinen“ Steuerreform von 1953 – die Tarife der Einkommensteuer etwas senken. Alle übrigen Maßnahmen aber, die für eine wirkliche Vereinfachung unseres Steuersystems erforderlich sind, würden erst ein halbes Jahr später wirksam werden und deshalb in ihrem psychologischen Effekt weitgehend verpuffen. Dabei handelt es sich beispielsweise um die Erhöhung der steuerlichen Freigrenzen oder (was auf dasselbe hinausläuft) um die Heraufsetzung der Beträge für die Werbungskosten, um die Anpassung der Körperschaftssteuertarife an die Sätze der Einkommensteuer, um den Fortfall der Ausnahmebestimmungen („Siebenergruppe“) bei der Einkommensteuer, die Vereinfachung der Umsatzsteuer, den Fortfall kleinerer Verbrauchssteuern und dergleichen mehr. Alle diese Dinge lassen sich nicht mitten im Finanzjahr ändern; insbesondere ist der Fortfall der steuerlichen Begünstigungen, der zur „großen Reform“ gehört, nicht mitten im Jahr durchführbar.

Die Ermäßigung der Tarife, isoliert durchgeführt, würde aber zusätzliche Arbeit und Kosten bringen – in einem Maße, das die Vorteile einer solchen Aktion. nahezu aufzehrt. Man sollte also die Illusion, als ob im Laufe dieses Jahres noch eine steuerliche Entlastung durch „Vorgriffe“ zu ermöglichen sei, je eher um so besser begraben – und die nicht unbeträchtlichen Energien, die zur Erreichung dieses Zieles angesetzt worden sind, lieber darauf richten, daß nicht mittlerweile neue Ausgabenforderungen durchgesetzt werden, die eine fühlbare Steuersenkung ausschließen müßten. Der „psychologische Effekt“, der von der Steuerreform erwartet wird, ist ohnedies dann bereits zu erhoffen, wenn der Bundesfinanzminister den Verschluß öffnet, unter dem seine Vorlage bisher liegt, und sie in ihrer ganzen Bedeutung vor der Öffentlichkeit präsentiert – vorausgesetzt eben, daß diese Bedeutung ausreicht, günstige psychologische Effekte zu wecken! s. f.