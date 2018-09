In den allgemeinen Vorbemerkungen zum Bundeshaushaltsplan für das Rechnungsjahr 1954 heißt es: „Für die Bundesbahn, deren prekäre finanzielle Lage als bekannt vorausgesetzt wird, ist im ordentlichen Haushalt des-Bundes lediglich die Gewährung eines Darlehens in Höhe der von der Bundesbahn geschuldeten Beförderungssteuer von 250 Mill. DM vorgesehen. Im außerordentlichen Haushalt ist ein Betrag von 90 Mill. DM für ein Investitionsdarlehen an die Bundesbahn veranschlagt. Weitere Leistungen des Bundes für die Bundesbahn sind nicht geplant. Daraus. ergibt sich schon, daß die Sanierung der Bundesbahn durch neue verkehrspolitische Maßnahmen vorgenommen werden muß.“

Zwischen der Bundesregierung und dem Bundesrat ist es wegen dieses Etatpostens bereits zu Meinungsverschiedenheiten darüber gekommen, ob er in den ordentlichen oder außerordentlichen Haushalt einzusetzen ist. Die Bundesregierung betrachtet dieses Darlehen als eine Steuerstundung gegenüber einem – zum mindesten vorübergehend – zahlungsunfähig gewordenen Schuldner. Das Darlehen ist also nur der Gegenposten.zu der in gleicher Höhe als Einnahme eingesetzten Beförderungssteuer. Der Bundesrat bemerkt dazu: „Die Darlehen sind offenbar ein erster Teil der Maßnahmen zur Sanierung der Ertragslage der Bundesbahn. Die Länder erkennen die Notlage der Bundesbahn an und wollen sich der notwendigen Hilfeleistung nicht entziehen. Sie müssen es aber ablehnen, durch den über die Inanspruchnahme von Ländersteuern (Art. 106 Abs. 3 GG) zu finanzierenden Ansatz im ordentlichen Haushalt zu Vorwegleistungen herangezogen zu werden. Eine Leistung der Länder kann nur nach einem seit längerem erstrebten Plan zur Bundesbahnreform erfolgen. Weder ein solcher Reformplan noch auch der Wirtschaftsplan 1954 der Bundesbahn liegen zur Zeit vor.“

Der Nachholbedarf der Bundesbahn beläuft sich auf 1400 Mill. DM, der Aufwand für unterbliebene Unterhaltung und Erneuerung auf 1800 Mill. DM, der Aufwand für Wiederaufbaumaßnahmen auf 991 Mill. DM. Unabhängig von der Deckung des laufenden Fehlbetrages 1953 von sicherlich 600 Mill. DM und weiteren, für 1954 bereits mit 794 Mill. geschätzten Fehlbeträgen im laufenden Betrieb wären also rd. 4 Mrd. DM zu investieren, um die Bundesbahn technisch wieder in Ordnung zu bringen. Dazu kämen dann noch die auf 3,2 Mrd. geschätzten Kosten der Modernisierung. Die betriebsfremden und politischen Lasten der Bundesbahn belaufen sich auf mehrere 100 Mill. DM im Jahr. Die konjunkturpolitische Schlüsselstellung der Bundesbahn als größte Auftraggeberin und als größte Verkehrsdienerin der Wirtschaft ist ebenso bekannt, wie ihre sozialpolitische Bedeutung als größte Arbeitgeberin und ihre staatsnotwendige Bedeutung als größte Verkehrsorganisation überhaupt. An Krisenüberwindungsvorschlägen aller Art fehlt es nicht. Welche Wege man schließlich einschlagen mag, zum Erfolge können sie nur im Zusammenhang mit einer umfassenden Rationalisierung und Modernisierung führen. Das kostet Geld, sehr viel Geld sogar. Wird dieses Geld nicht zur Verfügung gestellt, werden wir nur eine Verteuerung, nicht aber eine Verbesserung der Verkehrsleistungen erleben. Das bedeutet perSaldo eine Schwächung unserer volkswirtschaftlichen Kraft: niedrigeren Lebensstandard im Inland und eine Erschwerung unseres Exports.

Die Sanierung der Bundesbahn ist primär Angelegenheit und Pflicht der öffentlichen Hand. Wenn die öffentliche Hand der Wirtschaft die Aufbringung der Investitionshilfe im Interesse der Grundstoffindustrie glaubte zumuten zu können, so darf die Wirtschaft in dieser kritischen Stunde erwarten, daß in entsprechender Solidarität nunmehr die gesamte öffentliche Hand, der Bundesbahn als einem öffentlichen Monopolunternehmen eine Investitionsanleihe zur Verfügung stellt. Diese Anleihe müßte in erster Linie von den Ländern aufgebracht werden. Daß diese dazu in der Lage sind, ergibt sich aus der eingehenden Begründung zu dem Gesetzentwurf über die Inanspruchnahme eines Teils der Einkommensteuer und der Körperschaftssteuer durch den Bund im Rechnungsjahr 1954. Ihre grundsätzliche Bereitschaft dazu haben die Länder durch den Bundesrat bereits erklärt, dessen nebenstehend wiedergegebene Stellungnahme zu diesem Problem ja wohl angesichts des Ernstes der Läge nicht etwa nur als ein Lippenbekenntnis gewertet werden darf.

Daß die Länder auch sachlich berufen sind, praktisch helfend einzugreifen, ergibt sich aus folgender Überlegung: Nachdem die Länder einst Milliarden-Goldmarkgewinne aus den Eisenbahnbetrieben gezogen hatten, wurden die Eisenbahnen im Anschluß an den verlorenen ersten Weltkrieg Reichssache unter Eingliederung ihres Haushaltes und ihrer Rechnung in den allgemeinen Haushalt und die allgemeine Rechnung des Reiches. Nach dem zweiten verlorenen Weltkrieg blieb die demolierte und demontierte Eisenbahn Bundessache, aber der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern erfuhr eine grundlegende Änderung zugunsten der Länder. In guten Zeiten waren die Länder Nutznießer dieses Monopols und in schlechten Zeiten wurde es eine Bundesangelegenheit, die es auch dann noch blieb, als man den Bund finanziell weitgehend von den Ländern abhängig machte. Die Bahn lebt und arbeitet aber unverändert in den einzelnen Ländern und Gemeinden und ist mit ihren Betrieben und Menschen dort ebenso förderungswürdig wie jedes andere Unternehmen.

Daß die Länder im Rahmen einer solchen Investitionshilfe umfassende Bedingungen stellen können und müssen, ist eine Selbstverständlichkeit. Zu denken wäre an die Sicherstellung des Verwendungszweckes, an die Einsetzung eines kleinen, mit umfassenden Vollmachten ausgestatteten Treuhändergremiums (nicht aus Politikern, sondern aus je einem führenden Kaufmann, Techniker und Bankier bestehend) und u. a. an eine gegenüber der Abführung der Beförderungssteuer bevorzugte Verzinsung und Tilgung dieser Anleihe.

Die notwendige Rationalisierung und Modernisierung unseres Eisenbahnwesens, die andere Länder (z. B. Holland) schon hinter sich haben, ist ohne eine gewaltige Investitionsanstrengung nicht möglich. Eine nach einem einheitlichen Plan und in mehreren Jahrestranchen zu begebende große Anleihe würde dabei einen erheblich größeren Nutzeffekt haben, als Einzelanleihen einzelner Länder, so dankbar die Bundesbahn Ländern wie Hessen oder Nordrhein-Westfalen für ihre Hilfsbereitschaft auch sein muß. Mit „verkehrspolitischen“ und „organisatorischen“ Maßnahmen kann dieses Problem jedenfalls nicht mehr gelöst werden. Sie sind auch notwendig, insbesondere, soweit sie nicht die Konkurrenz mit Hilfe des Gesetzgebers zu Lasten der Verbraucher (also der Verkehrsteilnehmer) ausschalten. Man kann die Beleuchtungsindustrie nicht gegen die Konkurrenz der Sonne dadurch schützen, daß man die Benutzung von Vorhängen vorschreibt. Ebenso sollte man die Eisenbahn nicht gegen die Konkurrenz anderer Verkehrsmittel dadurch schützen wollen, daß deren Benutzung zwangsweise verboten oder verteuert wird. Auch die Hoffnung auf Auslandsanleihen sollte so lange begraben werden, wie man die „prekäre finanzielle Lage der Bundesbahn“ als ungelöste und bisher unlösbare Frage selbst amtlich festzustellen gezwungen ist.

Die Reichsbahn hat vor 30 Jahren eine Reparationshypothek mit einem Reparationsagenten als Treuhänder des Auslandes im Interesse Deutschlands auf sich nehmen müssen. Die Bundesbahn sollte heute eine Investitionsanleihe der Länder mit einem Investitionsagenten als Treuhänder der deutschen Länder im Interesse Deutschlands erhalten. Auch für die Länder und die Gemeinden gibt es in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse kein dringenderes Investitionsproblem als eben dieses: die schnellste und umfassendste Sanierung der Bundesbahn. Hans-Helmut Kuhnke