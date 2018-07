Keine rosige Zukunft für Indonesien – Der "Farbkomplex"

Von Marion Gräfin Dönhoff

Djakarta, Ende Februar 1954

Wenn Sie wirklich von Bandung nach Djokja mit dem Auto fahren wollen, müssen Sie sehen, daß Sie keinesfalls später als 6 Uhr abends dort ankommen", so wurde ich gewarnt. – "Warum", fragte ich naiv. "Weil nach 6 Uhr abends die Banditen das Feld beherrschen. Die Regierung regiert in großen Teilen von West- und Mitteljava nur am Tage."

An diesem Gespräch beteiligte sich ein anderer Europäer. "Was man hier so regieren nennt", sagte er wegwerfend. "Ich würde diese Strecke überhaupt nicht fahren." In der vergangenen Woche sind Freunde von mir vollkommen ausgeplündert worden. Die Banditen haben ihnen das Auto weggenommen." – "Was passiert denn mit so einem Auto", fragte ich interessiert, denn ich konnte mir nicht denken, daß die Räuber im Buick spazierenfahren. – "Oh, die Autos werden verkauft. Einmal wurde dem französischen Botschafter sein Wagen gestohlen. Das Fahrzeug tauchte später bei der Armee wieder auf, die ihn angekauft hatte; aber es gelang nicht, ihn wiederzubekommen, denn die Regierung wagte nicht, ihn der Armee wieder wegzunehmen ..."

Der permanente Aufstand

In der Tat regiert die indonesische Regierung nur in gewissen Teilen Indonesiens, denn abgesehen von den Räubern und Terroristen, die auch in der Hauptstadt selbst gelegentlich Leute überfallen, befinden sich weite Gebiete im Aufstand. Und zwar im politischen Aufstand gegen die Zentralregierung, die, so heißt es, jene Gebiete nur ausbeute, alle Stellen mit Javanern besetze und im übrigen nichts tue. Nordsumatra und ganz Südcelebes befinden sich in offenem Aufruhr. In Djakarta hat man inzwischen eingesehen, daß es wahrscheinlich verkehrt war, die föderale Verfassung, wie sie zur Zeit der Holländer bestand, abzuschaffen. Die Regierung denkt sogar daran, jetzt eine Lockerung der Dezentralisierung durchzuführen, aber sie traut sich nicht recht an dieses Projekt heran, weil sie befürchtet, ein solches Nachgeben könne unter Umständen dazu führen, daß dieser 80-Millionen-Inselstaat in seine Bestandteile zerfällt.