Vorlesungen über Geschichte, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur der latein-amerikanischen Länder, sind in den Lehrplan der Pariser Universität aufgenommen worden. Sie werden dreimal wöchentlich von den bekanntesten Spezialisten Frankreichs und Südamerikas gehalten. Der Rektor der Universität begründete die Erweiterung des Lehrplanes mit der Notwendigkeit, „die wirkliche Macht der Völker zu zeigen, die in zunehmendem Maße eine entscheidende Rolle in der Weltgeschichte spielen“.