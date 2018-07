Nehmen wir einmal an: es geschähe eine Weltkatastrophe und unsere Nachfahren grüben in hundert Jahren ein verschüttetes Museum aus, darin das ganze Lebenswerk von Picassso vereinigt wäre. Nehmen wir ferner an, zwei oder drei tüchtige Kunsthistoriker versuchten sich daran, dieses Lebenswerk chronologisch zu ordnen. Wie weit kämen sie damit?

Die Frühwerke würden sie vermutlich als solche erkennen – wegen der Einflüsse von Toulouse-Lautrec, Steinlen und Seurat. Auch würden sie wohl – ganz sicher ist das allerdings nicht – die „blaue“ und die „rosa“ Periode an den Anfang des Oeuvres stellen. Aber schon Picassos kubistische Schaffensperiode könnte die Kunsthistoriker entzweien. Wohin mit ihr? Vor Bildern aus dem Jahr 1909 würde der eine Fachmann sagen: „Hier treibt er Cézanne auf die Spitze! Das muß im ersten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts entstanden sein.“ Und der andere würde entgegnen: „Wieso eigentlich, Herr Kollege? Genau so gut kann man diese Gruppe hier, die Einfluß von Ingres verrät, ins erste Jahrzehnt setzen.“ Gemeint wären damit Picassos Werke aus den zwanziger Jahren. Doch das ginge noch an, und man könnte sich sogar vorstellen, daß die Kunsthistoriker sich zur Not einigten – auf etwas Richtiges oder auf etwas Falsches. Die eigentliche Verwirrung entstünde erst, wenn sie daran gingen, jene Bilder zeitlich einzuordnen, von denen wir wissen, daß sie zwischen 1927 und 1954 entstanden sind. Da gäbe es unvermeidlich Streit zwischen den Fachleuten, denn die Abfolge der Stile (oder Manieren) ist nicht zwingend, und zudem laufen sie streckenweise lose nebeneinander her oder durchkreuzen einander.

Schauen wir uns doch einmal an, welcher Bocksprünge und „Inkonsequenzen“ Picasso fähig ist. Mitten in seiner kubistischen Zeit malt er den Theatervorhang „Parade“, der durchaus nicht kubistisch ist, sondern eher an Severini erinnert und an den Zöllner Rousseau. Dafür gefällt es ihm mitten in seiner „klassizistischen“ Zeit, nämlich 1921, die Bilder „Drei Masken“ und „Drei Musikanten“ zu malen, die nun wieder recht kubistisch sind. Zwei Jahre später, 1923, entsteht ein Werk, das überhaupt alles auf den Kopf stellt; es heißt „Stierkampf“, und ist etwa so gemalt, wie Derain im Jahre 1906 malte. Und so geht das weiter. Selbst wenn sich, trotz der angenommenen Weltkatastrophe, durch Zufall Braques Lebenswerk erhalten hätte, würde es unseren Kunsthistorikern bei der Datierung von Picassos Bildern nicht wesentlich weiterhelfen, denn Braque folgt Picasso mit großer Verspätung. In langsamer, stetiger Entwicklung greift er Bildideen auf, die Picasso zehn oder zwanzig Jahre vorher erfunden und die er – von seinr schöpferischen Unrast weitergetrieben – ungenutzt hat liegenlassen; Braque schöpft sie mit wunderbarer Gelegenheit aus, er zeigt, was man aus ihnen alles machen kann. Ein Musterbeispiel für das erstaunliche Nebeneinander von Stil-Spielarten, das Picasso beim Umkreisen eines Bildmotivs praktiziert, ist die dem Thema „Stier“ gewidmete Lithographienreihe, die 1945/46 entstand. Da findet man: naturnahe, dämonische, anatomische, lyrische, konstruktivistische Stiere, und sie alle münden in eine abstrakte Ritzzeichnung ein, die sämtliche Vorformen sparsam aufs Wesentliche reduziert. Diese „Versuchsreihe“ könnte den Kunsthistorikern einen Schlüssel zu Picassos Kunst in die Hand geben, denn hier zeigt sich so etwas wie Entwicklung. Aber der Schlüssel ist nicht zulässig, nicht generell anwendbar; er wird vielleicht – oder sogar ziemlich sicher – im nächsten Fall versagen, weil Picasso den nächsten Fall ganz anders behandelt. Der Begriff „Entwicklung“ ist auf ihn überhaupt nicht anwendbar; damit stürzt Picasso die Kunsthistoriker in Verzweiflung, denn daß das Lebenswerk sich „organisch“ entwickle – sagen wir lieber: vegetativ, wie bei einer Pflanze – ist eine Grundlehre ihrer Wissenschaft.

Picasso hat sich in der sehr direkten Art, die ihm eigen ist, über seine „Anomalie“ geäußert: „Die verschiedenen Darstellungsweisen, die ich in meiner Kunst angewandt habe, dürfen nicht als Entwicklung angesehen werden oder als Stufen in Richtung auf ein unbekanntes Ziel in der Malerei... Ich glaube nicht, radikal verschiedene Elemente bei den verschiedenen Darstellungsweisen meiner Kunst angewendet zu haben ... Wenn ich etwas zu sagen hatte, habe ich es immer so getan, wie mein Gefühl mir eingab, daß es gesagt werden müsse... Verschiedene Motive fordern unweigerlich verschiedene Ausdrucksmethoden. Das hat weder mit Entwicklung noch mit Ausdruck etwas zu tun, sondern es ist die Anpassung an eine Idee, die man ausdrücken will, und an das Mittel, die Idee auszudrücken.“

Mit diesen Worten – aus dem Jahr 1923! – sagt Picasso etwas sehr Entscheidendes über sich aus: daß er seine Person geflissentlich aus seiner Kunst heraushält, daß er ganz darin aufgeht, einer Bildidee mit allen Mitteln und unter völliger Selbstaufgabe Ausdruck zu verleihen. Das erklärt manches. Es erklärt, warum er viele Stile hat, aber keinen „persönlichen“ Stil. Es erklärt, warum er „so schwer faßbar“ ist. Und es erklärt, warum man bei ihm von keiner linearen Entwicklung reden kann – es erklärt seine Zeitsprünge, seine „Anachronismen“.

„Künstler, die sich wiederholen“, hat er einmal geäußert, „sind nur einmal Künstler gewesen.“ Deshalb wird man auch keinen Altersstil von Picasso erwarten dürfen, denn ein Künstler, der keine „Entwicklung“ hat, kennt auch kein Alter. Er ist so jung, wie er alt ist, und die „reifen“ Werke wird man nicht in der Endphase seines Schaffens finden – sie sind gleichmäßig übers ganze Lebenswerk verteilt. So wären also die Bemühungen unserer Kunsthistoriker aus dem Jahr 2054 zum Scheitern verurteilt – es sei denn, einer von ihnen fände im Traum den Ariadnefaden, der durch das Labyrinth Picasso führt. Kurt Kusenberg