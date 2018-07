Der Vorstand der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG) hat in der vergangenen Woche auf breiterer Front Lohn- und Gehaltsforderungen angemeldet. Man hält es für angebracht, aus konjunkturellen Gründen der „befürchteten wirtschaftlichen Stagnation“ durch drastische Erhöhungen der Massenkaufkraft zu begegnen. Im übrigen ist man der Meinung, daß gewisse zu Anfang des Jahres „wie ein Blitz aus heiterem Himmel“ über den Verbraucher hereingebrochene und noch bevorstehende Preissteigerungen das Ingangsetzen der Tarifschraube rechtfertigen.

Zu der These, daß die Konjunktur einer „Verbrauchsspritze“ bedürfe, sei hier nur gesagt, daß vielleicht hier und dort sich zeigende Abschwächungen der wirtschaftlichen Aktivität doch wohl kaum ihren Grund in der Befürchtung der Unternehmer haben, sie könnten eventuell schon morgen auf ihren Warenbeständen sitzenbleiben. Entscheidender ist die Tatsache, daß die horrenden Steuerlasten zu schwer auf die Schultern drücken. Hier ist ja denn auch einiges geplant. Bevor man sich zu weiteren Maßnahmen entschließt, etwa in der Richtung der gewerkschaftlichen Vorschläge, wird es ratsam sein, abzuwarten, wie die „Steuersenkungsspritze“ dem von mancher Seite mit Mißtrauen beobachteten Wachstum unserer Wirtschaft und auch den Angestelltengehältern bekommen wird.

Zu dem anderen, daß also die unglücklicherweise eingetretenen (und andere, noch zu erwartende) Preisveränderungen durch Lohn- und Gehaltserhöhungen kompensiert werden sollten, ist mehr zu sagen. Wir sind ja auf diesem Gebiet nicht ganz ohne Erfahrungen. Preiserhöhungen lassen sich nur in besonders gelagerten Fällen durch Lohnerhöhungen wegoperieren. Bestenfalls wälzen sie die durch steigende Preise verursachte Mehrbelastung der Verbraucher auf andere Gruppen ab, die bei den Lohnerhöhungen leer ausgegangen sind. Man kann sogar mit Fug und Recht sagen: das von der DAG beklagte Zurückbleiben der Angestelltengehälter hinter der allgemeinen Einkommensentwicklung steht in einem direkten Zusammenhang damit, daß sich bei den Lohn-und Gehaltserhöhungskampagnen der Nachkriegsjahre die Angestellten (gegenüber den mit ihnen um einen höheren Anteil am Sozialprodukt konkurrierenden Industriearbeiter-Verbänden) als die schwächeren erwiesen haben. Es besteht kein Anlaß, zu glauben, daß eine Wiederholung dieser Aktion zu anderen Ergebnissen führen wird. Denn natürlich hat der DGB seinerseits, unter Hinweis auf „Teuerung“ und „Preiswillkür“, bereits auch Forderungen angemeldet...

Aber was ist denn geschehen? Bohnenkaffee, Kakao (Schokolade), Waschmittel und Margarine (inzwischen ist hier eine gewisse Preiskorrektur erfolgt) sind teurer geworden. Die Anhebung einiger Tarife bei Bahn und Post, der Altmieten und neuerdings auch einiger Kohlenpreise (Hausbrand) ist angekündigt worden. Das Deutsche Industrieinstitut hat ausgerechnet, daß die Mehrausgaben, die durch diese in Bewegung gekommenen und noch in Bewegung kommenden Preise den Arbeitnehmerhaushalten zugemutet werden, im Jahr etwa 800 Mill. DM betragen. Auch wenn man (wie die Gewerkschaften) mit „mindestens 1 Mrd. DM“ rechnet, ändert das nur wenig an der Tatsache, daß diese Mehrbelastung in keinem irgendwie alarmierenden Verhältnis zu der Entlastung steht, die in den vergangenen Jahren dem westdeutschen Verbraucher durch Preissenkungen zugute gekommen ist. Bei keinem dieser Ausgabeposten dürfte es sich um Verteuerungen von mehr als 10 v. H. handeln. Demgegenüber ist beispielsweise der Margarinepreis im Laufe der beiden vergangenen Jahre um 25,4 v. H. zurückgegangen, für Bohnenkaffee und Tee um 55,6 v. H. und für Seifen, Wasch- und Putzmittel um 10,7 v. H. (darunter Kernseife allein um 43,3 v. H.). Die Gesamtverbilligung der Lebenshaltung betrug in der gleichen Zeit im Durchschnitt 4,5 v. H. (was für die Arbeitnehmerhaushaltungen eine Entlastung von 1,8 bis 1,9 Mrd. ausmacht), während die Stundenverdienste der Arbeitnehmer um erheblich mehr als 10. v. H. anzogen.

Soweit die Statistik, die bei allen angebrachten Vorbehalten in diesem Fall doch wenigstens soviel aussagt, daß von einer „Gefährdung des Lebensstandards“ der breiten Verbraucherschichten durch die betreffenden Preisbewegungen – einschließlich der geplanten Anhebung der Altmieten um 10 v. H. – nicht gesprochen werden kann. Deswegen bleiben sie, vom sozialen und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt, allerdings nach wie vor durchaus unerwünscht. Aber wir werden uns mehr daran gewöhnen müssen, daß sich in einem Bereich, wie es die Wirtschaft mit ihren Zahlen und Fakten nun einmal ist, längst nicht alle Wünsche verwirklichen lassen.

Die Tatsache, daß sich in den vergangenen Monaten auf den Weltmärkten einige Preisverschiebungen ergeben haben, die nun wohl oder übel bei uns im Inland zur Auswirkung kommen, muß man ja wohl als eine Gegebenheit hinnehmen. Das Ärgerliche ist freilich, daß vorwiegend die eingetretenen Verteuerungen bis zu uns Verbrauchern durchschlagen, während die gleichzeitig erfolgten Entlastungen – durch Preissenkungen für Agrarprodukte – durch die sogenannte Marktordnung, zu deren Einführung (zugunsten der heimischen Landwirtschaft) sich Parlament und Regierung nun einmal entschlossen haben, aufgefangen werden und deshalb nicht in Erscheinung treten. Es steht also anders als bei den „frei“ am Weltmarkt gehandelten Waren. Der insoweit erhobene Appell an die „Moral“ – also die Aufforderung, daß Industrie und Handel die unsere Grenzen frech überspülenden Preis- und Spekulationswogen gefälligst in ihren „Spannen“ auffangen sollten – bleibt nur deswegen nicht ein frommer Wunsch, weil der hier Gott sei Dank noch „gegebene“ Wettbewerb die nach oben drängenden Preise von der anderen Seite her teilweise sogar recht unsanft in die Zange nimmt. Die Vorgänge, die sich beispielsweise gegenwärtig in der westdeutschen Sckokoladenindustrie abspielen, zeigen recht drastisch, daß ein an den echten (und nicht dirigistisch verfälschten) Daten orientierter Markt keineswegs immer den Unternehmer, sondern auch, bisweilen sogar in rücksichtsloser Weise, den Konsumenten begünstigen kann. Das sollte es dem derartiger marktwirtschaftlicher Schauspiele entwöhnten westdeutschen Verbraucher denn auch nicht zu schwer machen, mit einiger Nervenruhe jenen anderen Manövern ins Auge zu sehen, die bei Bahn und Post, bei den Wohnungsmieten und der Kohle vorgemeldet sind.

Hier handelt es sich nicht um von außen erkennbare Anläße, sondern in der Tat um Manipulationen, die aber unvermeidbar sind, wenn man diese für das Funktionieren des gesamtwirtschaftlichen Ablaufs so entscheidenden Bereiche nicht ganz den Anschluß an die veränderte wirtschaftliche Situation verlieren lassen und damit vollends den Machtkämpfen der Interessentengruppen ausliefern will. Das nervenaufreibende Tauziehen, das nun schon seit Monaten um die Beseitigung des Bundesbahndefizits und die Altbaumieten im Gange ist, zeigt zur Genüge, wie schnell man den Boden unter den Füßen verlieren und auf das schlüpfrige Gelände der, Diffamierungen abrutschen kann, wenn man sich über so „veraltete“ Dinge wie Rentabilität glaubt hinwegsetzen zu können. Dann triumphiert nicht die Gerechtigkeit, sondern die Stärke, die um so hemmungsloser ins Spiel gebracht werden kann, je weiter sich die Diskussion von den wirtschaftlichen Realitäten entfernt hat.

Niemand wird behaupten wollen, daß diese wirtschaftlichen Realitäten, vom einzelnen Arbeitnehmer aus gesehen, immer erfreulich sind. Aber nicht auf die Dramatisierung dieser Tatsache kommt es an, sondern darauf, wie man sie ändern kann. Die DAG meint, wie auch der DGB, das könne dadurch geschehen, daß man sich in der Manier einer „expansiven Lohnpolitik“ in den auf jeden Fall nicht ungefährlichen Wettlauf mit den Preisen einläßt. Es ist vielleicht vermessen, vorzuschlagen, daß die Lösung dieses Problems auch von den Gewerkschaften in genau entgegengesetzter Richtung gesucht werden, müßte, also durch eine Politik, die die vorhandenen Machtzusammenballungen auf Seiten des Staates und der Wirtschaft aufzulockern versucht und sich für eine Ordnung einsetzt, die den freien Wettbewerb fördert und damit die Preiswillkür ausschließt. Hier gäbe es eine Menge – auch für die Gewerkschaften – zu tun. Aber es ist wohl so, daß sich die Gewerkschaften in der Umgebung dirigierter und monopolisierter Märkte der einen und anderen Art nicht ganz unwohl fühlen, da man ja schließlich selber weiß, wie schön die Macht sein kann... Wolf gang Krüger