Nach einer Periode aufwärtsstrebender Kurse (und auch schon während dieser Bewegung) ist für den Mann am Bankschalter die Kundenberatung besonders schwierig. Der eine Teil des Publikums bedauert, zu früh verkauft zu haben, der andere ist verstimmt, gerade die Papiere zu besitzen, die an der Hausse nicht teilnehmen. Ein dritter Teil ist durch die Aufwärtsbewegung aufmerksam geworden und möchte in letzter Minute noch „einsteigen“, ohne zu bedenken, daß ein solcher Entschluß ebenso gefährlich ist wie der Sprung auf den fahrenden Zug. Auch einer aus guten Gründen erfolgten Steigerung ist ein Rückschlag um einige Punkte sicher, und wer will mit Sicherheit sagen, wann die Hausse ihren Gipfelpunkt erreicht hat? Mit dem Kursgewinn wächst die Neigung zu Realisationen, weil die Spekulation sich dann Papieren zuwendet, die als „zurückgeblieben“ gelten, in der Hoffnung, an ihrer Aufwärtsbewegung von neuem zu verdienen. Es gehört schon sehr viel Fingerspitzengefühl dazu, jeweils zu den höchsten Kursen zu verkaufen und zu den niedrigsten Kursen wieder zu kaufen. Wer das im Falle Schering erreicht hat, dürfte inzwischen reich geworden sein, aber wenn man die Gesichter in den Börsensälen gesehen hat, dann ist man ziemlich sicher, daß das bei niemandem der Fall gewesen ist.

Wo soll aber derjenige, der seinen Schering-Besitz verkauft hat, sich von neuem engagieren? Die Empfehlungen der Banken waren sehr unterschiedlich. In den meisten Fällen dürften wiederum Aktien empfohlen worden sein, und zwar solche Papiere, bei denen eine gute Verzinsung als sicher gilt und bei denen infolge einer vermutlichen Heraufsetzung der Dividende noch ein Kursgewinn zu erwarten ist. Von der Rendite her gesehen ist mit Bestimmtheit zu sagen, daß die Aktien einiger Gesellschaften mit den hochverzinslichen Industrieobligationen gleichziehen, sie vielleicht sogar noch übertreffen werden. Bei Tauschaktionen mag dieses Argument ins Gewicht fallen. Der Neuerwerber solcher Stücke muß jedoch bedenken, daß die Kurse solcher Aktien heute bereits weit über pari sind, wodurch sich die Nettoverzinsung erheblich reduziert.

Deshalb ist es durchaus begreiflich, wenn in diesen Fällen auf den festverzinslich en Markt verwiesen wird, wo die Chancen hoher Verzinsung weitaus günstiger liegen; Für mittelfristige Kapitalanlagen standen seit Jahresbeginn einige Neuemissionen zur Verfügung, teils noch zum alten Zinsfuß von 8 v. H., in der Mehrzahl aber zu 7 1/2v. H. und ohne Degussa-Klausel (d. h. ohne Gläubigerkündigungsrecht). Für langfristige Kapitalanlagen besteht in der Kundschaft zur Zeit noch wenig Neigung, ein Ausdruck des fehlenden Vertrauens auf die jederzeit mögliche Verwertbarkeit der Wertpapiere, die das Kennzeichen eines gut funktionierenden Wertpapiermarktes darstellt. Hierin liegt volkswirtschaftlich gesehen ohne Zweifel die Gefahr einer Kapitalfehlleitung, die sich – so formuliert die Norddeutsche Bank AG, Hamburg, in ihrem Überblick über das Börsenjahr 1953 – nur dadurch abschalten läßt, daß der private Sparer wieder zu den früheren Gewohnheiten zurückkehrt (also Vertrauen in die langfristigen Papiere setzt) und vor allem die öffentliche Hand aufhört, mit mittelfristigen Emissionen, die zudem noch durch die steuerliche Abzugsfähigkeit der Sparbeträge eine konkurrenzlos hohe Rendite erbringen, den Markt abzuschöpfen und so die private Wirtschaft zu zwingen, in die gleichen Fußtapfen zu treten.

Der Zeichnungserfolg der letzten 7 1/2-v.-H.-Industrieobligaionen hat erwiesen, daß der „marktgerechte“ Zins nicht mehr bei 8 v. H. liegt. Die Emissionen waren schnell vergriffen, und wer an ihnen beteiligt sein wollte, mußte rechtzeitig disponieren. Vorläufig gibt es keine Anzeichen dafür, daß eine Veränderung dieser Situation eintreten wird. K. W.