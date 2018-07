Im Januarheft der „Gewerkschaftlichen Monatshefte“ hat Dr. Schmid (Stuttgart) seinen Zorn über die Senkung einer Steuer – der Sektsteuer nämlich – aufschäumen lassen Das wäre nicht weiter interessant, wenn er nicht dabei, ziemlich unmotiviert, die Schale seines Zornes auch über die Presse ausgegossen hätte: ihr Eintreten für den Abbau der Sektsteuer soll, wie er meint, nicht aus innerer Überzeugung erfolgt sein, sondern sei von materiellen Interessen her begründet, sei nämlich im Hinblick auf lockende und verlockende Inserate der Sektfabrikanten erfolgt.

Herr Dr. Schmid irrt. Die Sache ist viel schlimmer. Die deutschen Wirtschaftsjournalisten – wie man weiß und immer wieder miterleben kann, in ihrer großen Mehrzahl stigmatisiert durch einen überschäumenden Lebens- und Erlebnisdurst sowie Nachrichtenhunger – sind nicht etwa von ihren Verlegern dazu angehalten worden, gegen die Sektsteuer zu schreiben (die Verleger werden sich auch schön hüten, „Weisungen“ solcher Art an die Redakteure zu geben!). Der Tatbestand der Korruption ist Vielmehr dadurch gegeben, daß diese Journalisten selber ganz gerne einmal Sekt trinken (!) und daß sie so zu der Überlegung hingeführt wurden, eine Sondersteuer auf Sekt sei dem Absatz abträglich, sei fiskalisch (wegen der hohen Erhebungskosten) unergiebig, sei sachlich nicht gerechtfertigt (im Hinblick auf „schäumende“. Konkurrenzgetränke und auf die zum Teil wesentlich teureren „stillen“ Spitzenweine, die steuerfrei bleiben) – und was dergleichen Gründe mehr sind.

Nun kann man die Dinge auch einmal andersherum sehen; man kann nämlich der Ansicht sein, daß Herr Dr. Schmid da ganz offensichtlich auf einem Gebiet dilettiert hat, von dem er zuwenig versteht. Wenn er nicht eines Tages blamiert und als Verleumder dastehen soll, müßte er ja wohl recht bald den Beweis dafür erbringen, daß irgendwelche Redakteure von ihren Verlegern wider bessere Überzeugung veranlaßt worden sind, in Sachen Sektsteuer so zu schreiben, wie sie getan haben. Oder aber: die Namen derjenigen Redakteure zu nennen, die – ohne von ihren Verlegern dazu angehalten worden zu sein – ihr Urteil über die Sektsteuer im Hinblick auf das Inseratengeschäft (das sie ja notabene gar nichts angeht!) in dem angegebenen Sinne modifiziert haben. Solange das nicht geschieht, verbitten wir von der Zunft der Wirtschaftsredakteure uns sehr derartige Kollektivurteile über unser Handwerk.

Übrigens ist Dr. Schmid, von dem hier die Rede war, von Beruf nicht etwa, wie dieser oder jener Leser argwöhnen könnte, Vertreter einer Sparte, die in einem Konkurrenzverhältnis zum Sekt steht; er ist Oberlandesgerichtspräsident. E. T.