Eines Tages kam mein Freund; er hatte ein Jagdgewehr über der Schulter hängen. Er war unter die Jäger gegangen und schwärmte mir vor. Das Schießen sei Nebensache, philosophierte er, man geht nur mit dem Vorwand aus, ein paar Fasanen oder Hasen zu erlegen, dabei atmet man frische Luft, wandert über Heide und Feld, beobachtend, belauschend, und kehrt als neuer Mensch heim. Auch du brauchst etwas Abwechslung, riet er, und ich mußte ihm recht geben.

Ich hasse nämlich Spaziergänge, habe sie schon als Student verabscheut. Schleppten meine Freunde mich dennoch in Heidelberg zur Burgruine hinauf, damals war es der Sitz auf der Mauer und der erhabene Blick ins Tal, womit sie mich lockten. Wanderungen? Im Gras liegend kann man denken und träumen, nicht wenn man physisch ermattet ist, angestrengt einen Berg erklimmen muß, pustend und schwitzend.

Mein besseres Ich, das über meinen Gesundheitszustand wacht, überredete mich und warnte mich vor frühzeitigem Altern, Arteriosklerose, Rheumatismus. Kurz entschlossen ging ich hin und kaufte mir zwei Gewehre, eine Jagdflinte und ein Tesching. Sie fühlten sich herrlich an, ich verliebte mich in die Waffen, stellte sie stolz in den Schrank und streichelte sie, wenn ich allein war. Ich konnte es Hemmigway nachfühlen, dem Löwenkiller, und verstand, zum erstenmal, Hermann Löns. Die Jägerleidenschaft hatte mich ergriffen; ich trat dem hiesigen, irischen Jagdverein bei und rüstete mich aus.

Um mich in der Schießkunst etwas zu üben, ging ich in meinem Garten auf die Pirsch und schoß Blechdosen und leere Flaschen, die ich aufstellte, kaputt, nach dem Motto: „Ach, so ein Jäger ist die schlimme... Verlängerung von Korn und Kimme.“ Auf dem Hause meines Nachbarn, hundert Meter entfernt, nisteten Dohlen in den Schornsteinen und verräucherten die Zimmer. Ich konnte sie jeden Morgen von meinem Schlafzimmer aus sehen; wenn ich erwachte und hinausblickte, sah ich in reichbarer Ferne die schwarzen Geister sich auf dem Dachfirst tummeln. Ich streichelte mein Gewehr. An lebenden Zielen erprobt man sein Jägertalent, nicht an Blechdosen und Flaschen. Ein guter Nachbar schätzt außerdem eine nützliche Tat. Mein Schießprogramm stand fest: Jeden Morgen eine Dohle! Vom Schlafzimmer aus, im Pyjama; kann man es bequemer haben? Wird vor Frühstück eine Dohle erlegt, bringt der Tag Glück; geht der Schuß fehl, gibt es Ärger ...

Ich erwachte etwas früher als sonst, sprang aufgeregt aus dem Bett, nahm und lud die Flinte, schlich mich ans Fenster und öffnete es vorsichtig. Es war ein regnerischer, nebliger Morgen, meine schwarzen Feinde hockten schläfrig am Schornstein, sahen aus wie das Zentrum einer Zielscheibe, rund und schwarz. Ich legte an und bemühte mich, still zu halten, aber die feuchtkalte Morgenluft war mir durch den dünnen Pyjama auf die Haut gedrungen, ich fror. In der Zwischenzeit studierte ich meine Beute. Wie trostlos, wie weltverlassen saßen sie da im Nebel, zusammengekauert, das Taglicht erwartend, mit hängenden Flügeln. Manchmal schien es, als raunten sie sich Trost zu, als erzählten sie sich melancholische Vogelwitze, um sich die graue Langeweile zu vertreiben. Dann warfen sie den Kopf zurück, neigten ihn zur Seite, balancierten mit kleinen Trippelschritten am Rande des Schornsteins entlang, verneigten sich und lugten neugierig in das schwarze Tief des Schornsteins. Ich diese Geschöpfe dort erschießen? An einem Regentage wie diesem? An einem grauen, einsamen, nebligen Regentag? Im Geiste hörte ich den Schuß durch die Morgenluft peitschen, und das Echo, und die Stille hinterher. Ich stellte das Gewehr in den Schrank zurück und wartete auf einen Tag ohne Nebel und Regen.

Dieser kam mit Sonne und Mauern Himmel und einer frischen, herrlichen Ostbrise Ich eilte zu meinem Schrank, lud meine Büchse, öffnete langsam das Fenster. Meine Dohlen waren wie immer versammelt, sie tummelten sich. Sie spielten scheinbar, wer am schönsten und kühnsten zu fliegen verstand, schlugen Purzelbäume, ließen sich vom Ostwind hoch in die Lüfte werfen und trudelten ab, wie sie es bei Jagdfliegern gesehen. Ich sah, wie sie ihre Brüste keck herausstreckten, wenn eine Windwogesie dahintrug. Die Sonne, der heftige Ostwind, die Schönheit des Märzmorgens hatten sie trunken vor Liebes- und Lebenslust gemacht, und, da sie nicht singen oder dichten können, flogen sie stumm, fast etwas verrückt, durch die Lüfte ...

Ich diese Kreaturen erschießen? An einem Märztag wie diesem? Es gehört offenbar noch etwas mehr dazu, um ein zünftiger Jäger zu werden, als zwei Gewehre und ein Schrank voll Munition. Trotzdem ging ich, da ich nun einmal den Jahresbeitrag bezahlt hatte, mit meinem Freund auf die Pirsch. Daß ich jedoch jedes Mal die Munition vergaß, war nicht meine Schuld. Georg Rosenstock